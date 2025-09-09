Γιατί οι άνθρωποι καταναλώνουν περισσότερη ζάχαρη - Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής

Η υπερθέρμανση του πλανήτη μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση ζάχαρης στις ΗΠΑ με τη μορφή ζαχαρούχων ποτών, παγωτών και κατεψυγμένων επιδορπίων, σύμφωνα με νέα έρευνα που τονίζει 

Γιατί οι άνθρωποι καταναλώνουν περισσότερη ζάχαρη - Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής

Στη ζέστη οι άνθρωποι τείνουν να καταναλώνουν περισσότερη ζάχαρη

Τα παγωτά, τα κατεψυγμένα επιδόρπια και τα δροσερά αναψυκτικά έχουν την τιμητική τους στην ενοχλητική καλοκαιρινή ζέστη. Καθώς η κλιματική αλλαγή ωστόσο οδηγεί σε υψηλότερες θερμοκρασίες, οι Αμερικανοί καταναλώνουν όλο και περισσότερα από αυτά τα προϊόντα,με συνέπειες ανησυχητικές για την υγεία, τονίζει νέα έρευνα.

Υπάρχουν πολλά στοιχεία ότι η κλιματική αλλαγή θα διαμορφώσει τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των τροφίμων, οδηγώντας σε ελλείψεις, αυξήσεις τιμών και επηρεάζοντας ακόμη και τη θρεπτική αξία, δήλωσε η Παν Χε συγγραφέας της μελέτης και λέκτορας περιβαλλοντικής επιστήμης και βιωσιμότητας στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ. Αλλά πολύ λιγότερα είναι γνωστά για τις επιπτώσεις της σε αυτό που επιλέγουμε να φάμε και να πιούμε, δήλωσε στο CNN.

Οι ερευνητές εξέτασαν δεδομένα αγορών τροφίμων από τα νοικοκυριά των ΗΠΑ μεταξύ 2004 και 2019, παρακολουθώντας τις ίδιες οικογένειες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια, συνέκριναν τις αγοραστικές αποφάσεις με τα τοπικά μετεωρολογικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της θερμοκρασίας και της υγρασίας.

Καθώς οι θερμοκρασίες ανέβαιναν, οι άνθρωποι κατανάλωναν περισσότερη ζάχαρη, κυρίως με τη μορφή ζαχαρούχων ποτών όπως αναψυκτικά και χυμούς, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο περιοδικό Nature Climate Change.

Για κάθε 1 βαθμό Κελσίου θέρμανσης, η κατανάλωση προστιθέμενης ζάχαρης στα νοικοκυριά των ΗΠΑ αυξανόταν κατά 0,7 γραμμάρια ανά άτομο την ημέρα, διαπίστωσαν οι ερευνητές, με μια αξιοσημείωτη κλιμάκωση καθώς οι θερμοκρασίες έφταναν μεταξύ 20 και 30 βαθμών Κελσίου.

Ο ζεστός καιρός κάνει το σώμα να χάνει περισσότερο νερό, προκαλώντας την επιθυμία των ανθρώπων για ενυδάτωση και δροσιά. Για πολλούς στις ΗΠΑ αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επιλέγουν κρύα, γλυκά προϊόντα όπως αναψυκτικά και παγωτό, είπε η Παν Χε.

Το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα έντονο σε νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα ή χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης, διαπίστωσε η μελέτη. Οι λιγότερο ευνοημένες ομάδες τείνουν να έχουν ήδη υψηλότερα επίπεδα κατανάλωσης ζάχαρης, καθώς αυτό το τρόφιμο μπορεί να είναι φθηνότερο και πιο προσιτό, καθιστώντας τες πιο πιθανό να επιλέξουν αυτά τα προϊόντα στη ζέστη. Μπορεί επίσης να περνούν λιγότερο χρόνο σε κλιματιζόμενους χώρους, σύμφωνα με την έρευνα.

Η μελέτη προβλέπει ότι η κατανάλωση ζάχαρης σε εθνικό επίπεδο θα μπορούσε να αυξηθεί κατά σχεδόν 3 γραμμάρια την ημέρα έως το 2095, εάν η ρύπανση που προκαλεί την υπερθέρμανση του πλανήτη συνεχιστεί ανεξέλεγκτα, με τις ευάλωτες ομάδες να διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο.

Η υπερβολική ζάχαρη μπορεί να επιφέρει μια σειρά από αρνητικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων υψηλότερων κινδύνων παχυσαρκίας, διαβήτη και καρδιαγγειακών παθήσεων.

Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία συνιστά τον περιορισμό των προστιθέμενων σακχάρων σε όχι περισσότερο από 6% των συνολικών θερμίδων που καταναλώνουν οι άνθρωποι κάθε μέρα: όχι περισσότερο από 36 γραμμάρια για τους άνδρες και 26 γραμμάρια για τις γυναίκες.

«Τα ζητήματα δημόσιας υγείας που σχετίζονται με την κατανάλωση ζάχαρης έχουν συζητηθεί ευρέως, αλλά αν λάβουμε υπόψη την αλληλεπίδραση με την κλιματική αλλαγή, θα χειροτερέψουν τα πράγματα», τονίζει. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε όλο τον κόσμο μπορεί να χρειαστεί να εξετάσουν τρόπους διαχείρισης της κατανάλωσης ζάχαρης ως μέρος της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόσθεσε.

«Τα στοιχεία για το πώς (η ακραία ζέστη) αλλάζει τα διατροφικά πρότυπα είναι ακόμη σχετικά σπάνια», δήλωσε η Σαρλότ Κουκόφσκι, ερευνήτρια στο Εργαστήριο Κοινωνικής Λήψης Αποφάσεων στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, η οποία δεν συμμετείχε στην έρευνα. Η μελέτη «υπογραμμίζει ένα λιγότερο συζητημένο θέμα μέσω του οποίου η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει την ανθρώπινη ευημερία», δήλωσε στο CNN.

«Αυτό που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι οι πιο ευάλωτες ομάδες - αυτές με λιγότερους πόρους για να προσαρμοστούν - είναι και οι δύο πιο εκτεθειμένες στην υπερθέρμανση του πλανήτη και διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο ασθενειών που σχετίζονται με τη διατροφή», πρόσθεσε.

Το πώς ακριβώς η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει τις διατροφικές συνήθειες της ανθρωπότητας, καθώς και οι πιθανές συνέπειες στην υγεία και την ανισότητα, παραμένουν ασαφή, είπε, τονίζοντας οτι απαιτείται περισσότερη έρευνα σε διάφορα μέρη του κόσμου.

