Ο Ρώσος υπουργός Υγείας έσωσε επιβάτη εν πτήσει - Βίντεο από την προσπάθειά του

Σωτήρια ήταν η παρέμβαση του Ρώσου υπουργού Υγείας, Μιχαήλ Μουράσκο, για έναν άνδρα, κατά τη διάρκεια πτήσης από τη Μόσχα για το Ανόι του Βιετνάμ.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα ρωσικά ΜΜΕ, ο υπουργός πετούσε με την Vietnam Airlines σε επαγγελματικό ταξίδι για συνάντηση με την ηγεσία του Βιετνάμ. Την τρίτη ώρα της πτήσης, το πλήρωμα ρώτησε τους επιβάτες αν υπήρχαν γιατροί στο αεροσκάφος. Όπως αποδείχθηκε, ένας 50χρονος Ρώσος έχασε τις αισθήσεις του - λόγω υπέρτασης με σημάδια προεμφράγματος.

Ο Μουράσκο πλησίασε αμέσως τον επιβάτη και έκανε τους απαραίτητους ιατρικούς χειρισμούς. Στη συνέχεια, για μια ώρα, παρακολούθησε την κατάσταση του άνδρα. Ο επιβάτης πέταξε με ασφάλεια στον προορισμό του.

Δείτε βίντεο από τις προσπάθειες του Ρώσου υπουργού στον επιβάτη