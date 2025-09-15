Μεξικό: Άνοιξε η γη και κατάπιε φορτηγό – Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί (βίντεο)

Σοκαριστικό βίντεο από την Πόλη του Μεξικού, όπου μία τεράστια τρύπα καταμεσής του οδοστρώματος «κατάπιε» ένα φορτηγό.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Το φορτηγό μετέφερε αναψυκτικά, όταν το πίσω μέρος του άρχισε σταδιακά να βουλιάζει μέσα στο έδαφος.

Οι Αρχές απέκλεισαν το σημείο, προτού τελικά η τρύπα «μαγνητίσει» σχεδόν ολόκληρο το φορτηγό.

? Sinkhole in Mexico “swallowed” a soda truck



In Mexico City, a soda truck plunged into a massive sinkhole that suddenly opened up in the road. Luckily, no one was injured, Reuters reports.



The local district chief explained that the incident was caused by an “extremely old”… pic.twitter.com/sPQMkiY7Z7 — NEXTA (@nexta_tv) September 15, 2025

Η δήμαρχος της Ισταπαλάπα, Αλέιδα Αλαβές, επισκέφτηκε την περιοχή που είχε αποκλειστεί ώστε να επιβλέψει τις εργασίες απομάκρυνσης.

«Οι αρχικές αναφορές υποδηλώνουν ότι το αποχετευτικό σύστημα, το οποίο, να θυμάστε, είναι πολύ παλιό, έχει καταρρεύσει», έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα.