Άνδρας χάθηκε στα Ιμαλάια για 9 ημέρες ενώ έκανε πεζοπορία - Ο απίστευτος τρόπος διάσωσής του

Παρ'όλο που έφτασε ελικόπτερο στο σημείο για την διάσωσή του, η σωτηρία ήρθε από... αλλού

Πάνω από τρεις μήνες μετά την εξαφάνισή του για εννέα ημέρες στα Ιμαλάια, ο Samuel Vengrinovich εξακολουθεί να επεξεργάζεται αυτό που του συνέβη και το πώς επέζησε ως εκ θαύματος υπό ακραίες συνθήκες.

«Λέω στους ανθρώπους ότι ήταν σαν να είχα μια κηδεία και μπόρεσα να δω όλη την αγάπη των φίλων και της οικογένειάς μου, αλλά με μια μικρή ανατροπή στο τέλος, ότι επέζησα», εξομολογείται ο 44χρονος Vengrinovich στο «People».

Το πρωί της 6ης Ιουνίου, ο Vengrinovich και ένας φίλος του από την Ολλανδία ξεκίνησαν μια πεζοπορία στα Ιμαλάια κοντά στο Dharmsala, αφού πέρασαν τη νύχτα στο βασικό τους καταφύγιο. Μαζί με δύο άλλους πεζοπόρους, η ομάδα κατευθύνθηκε προς μια κοιλάδα με παγετώνα και πιο ψηλά στο βουνό. Εκείνη τη στιγμή, δεν είχε το τηλέφωνό του μαζί του.

«Η μπαταρία είχε τελειώσει και δεν υπήρχε δυνατότητα φόρτισης στο καταφύγιο, επειδή δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα», εξηγεί ο Vengrinovich. «Σκέφτηκα: "Πάω για μια απλή πεζοπορία 1-2 ωρών. Γιατί πρέπει να πάρουμε μαζί το κινητό μου;" Το άφησα στη σκηνή.»

Στα μισά της διαδρομής, ο φίλος του Vengrinovich αποφάσισε να επιστρέψει στο καταφύγιο, ενώ ο Vengrinovich και η υπόλοιπη ομάδα συνέχισαν. Βρίσκονταν περίπου στο 60-70% της διαδρομής προς το Indrahar Pass, όταν ένα παχύ στρώμα σύννεφων και ομίχλης κάλυψε την περιοχή γύρω στο μεσημέρι, δημιουργώντας μια πλήρη ομίχλη.

«Ήταν σαν να κοιτούσαμε από το παράθυρο ενός αεροπλάνου — βρισκόμασταν πάνω από τα σύννεφα και δεν μπορούσαμε πλέον να δούμε τίποτα κάτω από εμάς», θυμάται ο Vengrinovich.

Καθώς οι άνδρες βρισκόταν στη μέση της κοιλάδας του παγετώνα, ανέβηκαν σε μεγάλους βράχους. Ο Vengrinovich προχώρησε 30-40 μέτρα μπροστά από τους υπόλοιπους και τότε τους άκουσε να φωνάζουν ότι θα συναντιόντουσαν όλοι σε ένα μικρό κτίριο που έμοιαζε με ναό και βρισκόταν κοντά.

Υποθέτοντας ότι θα ήταν εύκολο να το βρει αργότερα, ο Vengrinovich συνέχισε να προχωράει.

Όταν όμως έφτασε στην κορυφή της κορυφογραμμής, φώναξε τους συντρόφους του, αλλά δεν έλαβε απάντηση. «Δεν μπορούσα να βρω ούτε το ναό», είπε. «Έτσι αποφάσισα να επιστρέψω στο βασικό στρατόπεδο».

Όμως, κάθε φορά που ο Vengrinovich προσπαθούσε να κατέβει. «Σκέφτηκα: "Ίσως αν πηδήξω σε εκείνο το βράχο, θα δω τον δρόμο για να κατέβω". Έτσι άρχισα να πηδάω».

Τελικά άρχισε να παίρνει μεγαλύτερα ρίσκα με τα άλματά του, και τότε έπεσε από ύψος περίπου 30 μέτρων και υπέστη πολλαπλά τραύματα, μεταξύ των οποίων σπάσιμο στο χέρι, κάταγμα στον αστράγαλο και σπάσιμο στο πόδι.

Όπως αποδείχθηκε, αυτό ήταν μόνο η αρχή μιας μακράς δοκιμασίας.

«Άρχισα να κατεβαίνω μέσα από ένα έδαφος που μεταβαλλόταν από παγετώνες σε ποτάμια και κοιλάδες», λέει. «Ουσιαστικά ακολουθούσα ένα βαθύ φαράγγι που είχε σκαφτεί από ένα ποτάμι, ελπίζοντας ότι τελικά θα με οδηγούσε στην περιοχή της Νταραμσάλα, όπου πίστευα ότι θα βρω χωριά ή πολιτισμό».

«Λόγω των τραυματισμών μου, κατέληξα να γλιστράω ανεξέλεγκτα για περίπου 100 μέτρα με την πλάτη μου στον παγετώνα, σταματώντας με το ζόρι πριν χτυπήσω σε ένα μεγάλο βράχο», λέει. «Από εκεί, έφτασα στο ποτάμι και άρχισα να κατεβαίνω ξανά».

Ο Vengrinovich δεν είχε φαγητό ή νερό, οπότε έτρωγε έντομα και φραγκοστάφυλα και έβγαζε φυτά με μεγάλους μίσχους για να ρουφάει την υγρασία. «Κατουρούσα σε ένα μπουκάλι και έπινα τα ούρα μου», λέει.

Ευτυχώς μια μέρα έπεσε καταιγίδα, άπλωσε το μπουφάν του για να μαζέψει το νερό της βροχής και το ήπιε. «Κατάφερα να γεμίσω ένα λίτρο νερό στο μπουκάλι μου», λέει στο «People». «Τότε σκέφτηκα: "Ο Θεός είναι μαζί μου". Με αυτό το μπουκάλι νερό, αποφάσισα: «Εντάξει, αυτή είναι η δεύτερη ευκαιρία μου».

Ο Vengrinovich περιπλανήθηκε στο βουνό, επιστρέφοντας στον πρώτο ποταμό που είχε ακολουθήσει, γνωρίζοντας ότι τουλάχιστον εκεί θα μπορούσε να βρει νερό. Για τις επόμενες τρεις ημέρες, παρατήρησε τα ίχνη των ζώων κατά μήκος της πλαγιάς του βουνού πάνω από τον ποταμό και κοιμόταν όπου βρισκόταν επίπεδη επιφάνεια.

Την 8η μέρα, ο Vengrinovich παρατήρησε ένα ελικόπτερο να κάνει κύκλους κατά μήκος της κορυφής του βουνού, σε ύψος περίπου 4.000 μέτρων. Αρχικά σκέφτηκε ότι μετέφερε μόνο τουρίστες. «Όταν άκουσα το ελικόπτερο, έτρεξα σε ένα ανοιχτό χωράφι για να το χαιρετήσω, αλλά ήταν πολύ μακριά», είπε. «Μόνο αργότερα ανακάλυψα ότι το ελικόπτερο ήταν για μένα».

Την 9η μέρα, ο Vengrinovich εντόπισε ένα χωριό απέναντι από ένα φαράγγι.

«Βλέπω τρεις άντρες στον ινδικό ναό», λέει ο Vengrinovich. «Κάθομαι και αρχίζω να φωνάζω: "Βοηθήστε με, βοηθήστε με, σας παρακαλώ βοηθήστε με!" Ευτυχώς, ένας από αυτούς ήξερε αγγλικά. Αρχίσαμε να φωνάζουμε ο ένας στον άλλο. Τελικά μου είπαν: "Μείνε εκεί, μείνε εκεί!"»

Ο χωρικός που μιλούσε αγγλικά επέστρεψε με δύο άλλα άτομα και ανέβηκαν για να φτάσουν στον Vengrinovich. «Ήταν η πρώτη φορά που συνειδητοποίησα πραγματικά ότι δεν ήμουν μόνος», λέει. «Δεν είδα κανέναν άνθρωπο για εννέα ημέρες».

Ο Vengrinovich μεταφέρθηκε στο ναό, όπου του έδωσαν να φάει, και στη συνέχεια τον συνόδευσαν με αυτοκίνητο σε ένα κρατικό νοσοκομείο της Ινδίας. Εκεί τον υποδέχτηκαν μέλη μιας ομάδας έρευνας, ένα από τα οποία έδωσε στον Vengrinovich ένα τηλέφωνο για να επικοινωνήσει με την οικογένειά του.

Νοσηλεύτηκε για 17 ημέρες και υποβλήθηκε σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις. Εν τω μεταξύ, η οικογένεια του Vengrinovich δημιούργησε μια καμπάνια GoFundMe για να καλύψει τα έξοδα των επιχειρήσεων αναζήτησης και τα ιατρικά έξοδα.

Αφού αρχικά ανάρρωσε στην Ινδία, ο Vengrinovich εξομολογήθηκε στο «People» ότι επέστρεψε στην Αμερική και συνεχίζει να κάνει πρόοδο.

Αυτή τη στιγμή, ζει με τους γονείς του στο Palm Coast της Φλόριντα και κάνει φυσιοθεραπεία πέντε φορές την εβδομάδα.

«Η θεραπεία είναι πραγματικά θέμα χρόνου — δεν μπορείς να την επιταχύνεις», λέει ο Vengrinovich.

