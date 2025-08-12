Νεπάλ: Δωρεάν αναρρίχηση σε 97 βουνά των Ιμαλαΐων για να μειωθεί ο υπερτουρισμός στο Έβερεστ

Το Νεπάλ θα επιτρέψει την δωρεάν αναρρίχηση σε 97 βουνά των Ιμαλαΐων για τα επόμενα δύο χρόνια, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τον τουρισμό σε ορισμένες από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές του.

Αυτό συμβαίνει καθώς από τον Σεπτέμβριο, όσοι επιδιώκουν να ανέβουν στο Έβερεστ, την υψηλότερη κορυφή του κόσμου, κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής θα πρέπει να πληρώσουν 15.000 δολάρια, σε μία αύξηση 36% συγκριτικά με το τέλος των 11.000 δολαρίων που εφαρμοζόταν για περίπου 10 χρόνια.

Το υπουργείο Τουρισμού του Νεπάλ δήλωσε ότι ελπίζει η πρωτοβουλία αυτή θα αναδείξει τα «ανεξερεύνητα τουριστικά προϊόντα και προορισμούς της χώρας».

Η ορειβασία αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για το Νεπάλ, το οποίο φιλοξενεί οκτώ από τα 10 ψηλότερα βουνά του κόσμου. Τα τέλη αναρρίχησης απέφεραν 5,9 εκατομμύρια δολάρια πέρυσι, με το Έβερεστ να αντιπροσωπεύει περισσότερο από τα τρία τέταρτα αυτού του ποσού.

Οι κορυφές για τις οποίες θα καταργηθούν τα τέλη βρίσκονται στις επαρχίες Karnali και Sudurpaschim του Νεπάλ, με υψόμετρο μεταξύ 5.970 μέτρα και 7.132 μέτρα. Και οι δύο επαρχίες, που βρίσκονται στην άκρη της δυτικής περιοχής του Νεπάλ, είναι από τις φτωχότερες και λιγότερο ανεπτυγμένες επαρχίες της χώρας.

«Παρά το γεγονός ότι είναι εκπληκτικά όμορφες, ο αριθμός των τουριστών και των ορειβατών εδώ είναι πολύ χαμηλός, καθώς η πρόσβαση είναι πολύ δύσκολη. Ελπίζουμε ότι η νέα διάταξη θα βοηθήσει», δήλωσε ο Himal Gautam, διευθυντής του υπουργείου Τουρισμού του Νεπάλ.

«Μπορούν να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να αποφέρουν έσοδα και να ενισχύσουν την τοπική οικονομία», πρόσθεσε, όπως ανέφερε η εφημερίδα The Kathmandu Post.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν οι Αρχές έχουν σχέδια για τη βελτίωση των υποδομών και της συνδεσιμότητας με αυτές τις απομακρυσμένες περιοχές, ούτε πόσο καλά θα αντιμετωπίσουν οι πολίτες των κοινοτήτων την εισροή ορειβατών, εάν η πρωτοβουλία για ελεύθερη αναρρίχηση τελικά υλοποιηθεί.

Ιστορικά, οι ορειβάτες έχουν δείξει ελάχιστο ενδιαφέρον για αυτές τις 97 απομακρυσμένες κορυφές - μόνο 68 ορειβάτες έχουν τολμήσει να τις αναρριχηθούν σε αυτές τα τελευταία δύο χρόνια. Αντίθετα, μόνο για το Έβερεστ εκδόθηκαν περίπου 421 άδειες αναρρίχησης το 2024.

Το Έβερεστ, η υψηλότερη κορυφή του κόσμου με υψόμετρο άνω των 8.849 μέτρων, τα τελευταία χρόνια μαστίζεται από υπερπληθυσμό, περιβαλλοντικά προβλήματα και μια σειρά θανατηφόρων προσπαθειών αναρρίχησης.

Τον Απρίλιο του 2024, το Ανώτατο Δικαστήριο του Νεπάλ διέταξε την κυβέρνηση να περιορίσει τον αριθμό των αδειών ορειβασίας που εκδίδονται για το Έβερεστ και αρκετές άλλες κορυφές, λέγοντας ότι η χωρητικότητα «πρέπει να γίνεται σεβαστή».

Τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, οι Αρχές ανακοίνωσαν αύξηση 36% στα τέλη αδειών. Για όσους επιχειρούν την ανάβαση εκτός της περιόδου αιχμής (Απρίλιος - Μάιος), η αναρρίχηση στο Έβερεστ θα κοστίζει 7.500 δολάρια από Σεπτέμβριο έως Νοέμβριο και 3.750 δολάρια από Δεκέμβριο έως Φεβρουάριο.

Το κοινοβούλιο του Νεπάλ συζητά επίσης ένα νέο νόμο που θα απαιτεί από όσους επιθυμούν να αναρριχηθούν στο Έβερεστ να έχουν πρώτα κατακτήσει μια κορυφή άνω των 7.000 μέτρων στη χώρα.

Αυτό καθιστά τις κορυφές στο Karnali και το Sudurpaschim «ιδανικά πεδία προπόνησης», σύμφωνα με την εφημερίδα The Kathmandu Post.

Διαβάστε επίσης