Φρίκη στις φυλακές Κύπρου: Κατάδικοι βιντεοσκοπούσαν τον βιασμό συγκρατούμενού τους

Αδιανόητες καταγγελίες για την κατάσταση στις φυλακές Κύπρου

Newsbomb

Φρίκη στις φυλακές Κύπρου: Κατάδικοι βιντεοσκοπούσαν τον βιασμό συγκρατούμενού τους
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Βίντεο βιασμού κρατούμενου από άλλους συγκρατούμενούς του στις φυλακές της Κύπρου δημοσίευσε το «Cyprus Times».

Το βίντεο περιλαμβάνει πολύ σκληρές εικόνες και, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, αποτελεί ένδειξη ότι οι εν λόγω φυλακές βρίσκονται εκτός ελέγχου, καθώς το υλικό αποκαλύπτει σειρά αδικημάτων που θα έπρεπε να έχουν κινητοποιήσει την Αστυνομία της Κύπρου, τη Διεύθυνση των Φυλακών και το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Το βίντεο δείχνει τον κατάδικο που έχει προβεί στην καταγγελία για βιασμό του να είναι γονατισμένος πάνω σε κουβέρτα στο πάτωμα κελιού, με έναν εκ των καταδίκων που κατονομάστηκε ως βιαστής να τον υποχρεώνει σε στοματικό σεξ.

Πηγές του Τμήματος Φυλακών που προμήθευσαν το βίντεο στο «Cyprus Times», ανέφεραν πως το συμβάν ήταν γνωστό σε δύο στελέχη των φυλακών, αλλά δεν προέβησαν σε καμία απολύτως κίνηση.

Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, απειλούσαν το θύμα ότι θα στείλουν το βίντεο σε πρόσωπα του περιβάλλοντός του.

Στη συνέχεια το βίντεο κυκλοφόρησε από κινητό σε κινητό εντός των φυλακών, καθώς στα κελιά διακινούνται εκατοντάδες κινητά τηλέφωνα. Το βίντεο ήρθε σε γνώση και στελεχών του προσωπικού των φυλακών χωρίς να γίνει καμία καταγγελία. Την καταγγελία την έκανε αρχικώς συγγενικό πρόσωπο του κατάδικου και στη συνέχεια ο ίδιος.

Το βίντεο αποδεικνύει σειρά ποινικών και πειθαρχικών αδικημάτων. Πέραν του βιασμού, υπάρχει θέμα απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης, εκβιασμού, προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, παράνομης εισαγωγής και χρήσης κινητών τηλεφώνων, παραβίασης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

φυλακές

Unsplash

Εκρηκτικά, ξύλο και τρύπες σε τοίχους

Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει προϊστορία. Όπως καταγγέλθηκε, ο βιασμός συνέβη στην Πτέρυγα 5 της κλειστής φυλακής, στην οποία είχε μεταφερθεί το κατ’ ισχυρισμό θύμα από την πτέρυγα 4. Η απομάκρυνσή του από την πτέρυγα 4 κρίθηκε επιβεβλημένη για λόγους ασφαλείας.

Ο συγκεκριμένος κατάδικος είχε δει άλλον κρατούμενό του να κρύβει αντικείμενα στον προαύλιο χώρο της πτέρυγας και έκανε καταγγελία σε αξιωματικό των φυλακών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρέθηκε ποσότητα εκρηκτικών με φιτίλι, αλλά χωρίς πυροκροτητή, πυρίμαχα γάντια που είχαν αφαιρεθεί από το μαγειρείο των φυλακών και πως μέσα στα γάντια υπήρχε κινητό τηλέφωνο. Ακολούθησαν έρευνες σε κελί ισοβίτη και εντοπίστηκε παρέμβαση στον τοίχο, κάτι που καταδείκνυε σχεδιασμό απόδρασης, αφού η πτέρυγα 4 εφάπτεται της νεκρής ζώνης. Το Τμήμα Φυλακών, μάλιστα, ανακοίνωσε ότι σε τοίχο κελιού βρέθηκαν 14 κινητά τηλέφωνα!

Το θύμα του κατ’ ισχυρισμό βιασμού μεταφέρθηκε επίσης στη πτέρυγα 1Α, όπου ξυλοκοπήθηκε από φίλους του κατάδικου που είχε κρύψει τα παράνομα αντικείμενα στη πτέρυγα 4. Τέλος από την πτέρυγα 1Α μεταφέρθηκε και πάλι για λόγους ασφαλείας στην πτέρυγα 10Α.

Το θύμα του φερόμενου βιασμού έχει διατελέσει τρόφιμος και σε Φυλακές του εξωτερικού, σε χώρα που δεν έχει και την καλύτερη φήμη για τις συνθήκες κράτησης, και, όπως κατήγγειλε, οι συνθήκες στις Κεντρικές Φυλακές της Κύπρου είναι ακόμη χειρότερες.

Τριτοκοσμικές συνθήκες κράτησης

Πληροφορίες αναφέρουν πως για το συμβάν πρόκειται να ζητήσει εξηγήσεις και ενημέρωση η CPT (Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά των Βασανιστηρίων σε χώρους κράτησης). Μέχρι πριν τρία χρόνια η Κύπρος αποτελούσε, για τη CPT, χώρα πρότυπο για τις συνθήκες κράτησης στις Κεντρικές Φυλακές και πλέον κατρακυλάει και πάλι στον πάτο. Ενδεικτική της κατάστασης είναι η εικόνα που παρουσιάζει γραφείο στελέχους του Τμήματος Φυλακών.

Στον τοίχο υπάρχει κρεμασμένη κοτσίδα από μαλλιά κατάδικου, την οποία του έκοψαν με τη βία, αλλά και δύο γυναικεία εσώρουχα που βρέθηκαν σε κελί βαρυποινίτη. Τα συγκεκριμένα αντικείμενα παρουσιάζονται ως «τρόπαια» και έχουν φωτογραφηθεί από μέλη του προσωπικού, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Επίσης έχει αυξηθεί η συχνότητα ξυλοδαρμού καταδίκων από άλλους κρατούμενους, είτε για μεταξύ τους διαφορές (κυρίως για ναρκωτικά) είτε μετά από οδηγίες μελών του προσωπικού.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:38ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

SOS από Μάριο Ντράγκι: Η Ευρώπη μένει πίσω – Απογοητευμένοι οι πολίτες

14:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Πλησιάζει για λύση… μετάβασης ο Κόντης

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Άνδρο - Στη μάχη και εναέρια μέσα

14:36ΚΟΣΜΟΣ

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα απειλήσει 1,5 εκατομμύριο Αυστραλούς έως το 2050

14:30ΕΛΛΑΔΑ

«Ενεργοί Μπαμπάδες»: Η αλήθεια για τα 11 παιδιά που έμειναν εκτός σχολείου στη Μαγνησία

14:28ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Δέκα παιδιά και τρεις γυναίκες επαναπατρίστηκαν στη Γαλλία από καταυλισμούς τζιχαντιστών

14:17ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλικό Ινστιτούτο Μόδας κατά Shein και Temu: «Όταν αγοράζετε μπλουζάκια 5 ευρώ, πετάτε τα χρήματά σας»

14:17ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφόνησε μια γυναίκα live στο Instagram για να γίνει διάσημος

14:17ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εμμανουήλ Καραλής: Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου – Το μήνυμά του

14:12LIFESTYLE

Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Περνά αυτή την δυσκολία, παρακαλώ τον Θεό να την φροντίσει»

14:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με την Εκκλησία της Κρήτης - Τι συζητήθηκε

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Χωρίς την Diella το αλβανικό υπουργικό συμβούλιο – Τι θα γίνει με την εικονική υπουργό

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Eurovision: Αποχωρεί από τη διοργάνωση η Ισπανία αν συμμετάσχει το Ισραήλ

14:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

NASA: Νέα ευρήματα στον πλανήτη Άρη παρέχουν τις ισχυρότερες μέχρι στιγμής ενδείξεις για πιθανά σημάδια αρχαίας ζωής

13:52ΚΟΣΜΟΣ

Τζένιφερ Λόπεζ: Τρία backstage στιγμιότυπα από την μεταμόρφωσή της σε «γυναίκα αράχνη»

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Αρκίτσα: Δύο συλλήψεις Ρομά για την πώληση υαλοκαθαριστήρων στο λιμάνι

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εξοστράκισε τη Γερμανία από την πρώτη δεκάδα με τις πιο καινοτόμες χώρες του ΟΗΕ

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι η γυναίκα με άρωμα γαρδένιας που στοιχειώνει την πινακίδα του Χόλιγουντ

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στις φυλακές Κύπρου: Κατάδικοι βιντεοσκοπούσαν τον βιασμό συγκρατούμενού τους - Τον απειλούσαν ότι θα το δείξουν

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:08LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Δεν μπορώ να τραγουδάω 3,5 ώρες αγνή, το αποτέλεσμα είναι χωρίς ουσίες»

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Τρύπες από πυροβολισμούς στο κτήριο του ΚΕΦΟΔΕ στην Πειραιώς - Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στις φυλακές Κύπρου: Κατάδικοι βιντεοσκοπούσαν τον βιασμό συγκρατούμενού τους - Τον απειλούσαν ότι θα το δείξουν

11:11ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου»: Η σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές και μηνύματα μίσους από Τούρκους

12:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Νέα Δημοκρατία ο Ανδρέας Λοβέρδος: «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα»

12:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: «Μία στεφανιογραφία, δύο στεντ… προλάβαμε»

14:12LIFESTYLE

Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Περνά αυτή την δυσκολία, παρακαλώ τον Θεό να την φροντίσει»

08:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

14:17ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εμμανουήλ Καραλής: Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου – Το μήνυμά του

14:17ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφόνησε μια γυναίκα live στο Instagram για να γίνει διάσημος

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι η γυναίκα με άρωμα γαρδένιας που στοιχειώνει την πινακίδα του Χόλιγουντ

21:58ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: Σε πιλοτική λειτουργία οι κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη – Καταγράφηκε η πρώτη παράβαση

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Reuters: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να δώσουν «μάχη» με την Κίνα για το λιμάνι του Πειραιά

07:33ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» στην υπόθεση της Μαντλίν Μακάν: «Το κορίτσι ήταν παραγγελία από κύκλωμα παιδεραστίας»

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας χάθηκε στα Ιμαλάια για 9 ημέρες ενώ έκανε πεζοπορία - Ο απίστευτος τρόπος διάσωσής του

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Γαύδο - Λουόμενοι απωθούν πλοιάριο - Βίντεο

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνικό «επακούμβησης» στη Νότια Σινική Θάλασσα: Φιλιππινέζικο σκάφος εμβόλισε κινεζικό - Βίντεο

11:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εντυπωσιακές εικόνες από αντικείμενα που βρέθηκαν στο ναυάγιο του Βρετανικού, αδελφού πλοίου του Τιτανικού που βυθίστηκε στην Κέα πριν 109 χρόνια

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη λεωφόρο Μεσογείων: Πεζός παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ