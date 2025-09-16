«Αφρικανική φυλή» στη Σκωτία αντιμετωπίζει έξωση - Γη «κλεμμένη» από τους προγόνους τους

«Αφρικανική φυλή» στη Σκωτία αντιμετωπίζει έξωση - Γη «κλεμμένη» από τους προγόνους τους

Το «Βασίλειο της Κουμπάλα» αποτελείται από τον «Βασιλιά Atehene», τη «Βασίλισσα Nandi» και την «Asnat». 

Μια αυτοαποκαλούμενη «αφρικανική φυλή» εκδιώχθηκε από ιδιωτική γη σε περιοχή της νότιας Σκωτίας, αλλά βρίσκεται στη διαδικασία δημιουργίας ενός νέου καταυλισμού σε κοντινή απόσταση.

Ένας σερίφης εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα ένταλμα για την απομάκρυνση του λεγόμενου «Βασιλείου της Κουμπάλα», το οποίο κατασκήνωνε σε δασώδη περιοχή κοντά στο Jedburgh τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με το Sky News.

Ο Σκοτ Χάμιλτον, αναπληρωτής επικεφαλής του τοπικού συμβουλίου, δήλωσε ότι οι σερίφηδες έφτασαν στον καταυλισμό στις 8 το πρωί της Τρίτης για να απομακρύνουν την ομάδα από τον χώρο.

Η αστυνομία της Σκωτίας επίσης βοήθησε, επιβεβαιώνοντας ότι δεν έγιναν συλλήψεις.

Η ομάδα έχει πλέον μετακινηθεί πέρα από ένα μικρό φράχτη και μέχρι το μεσημέρι είχε αρχίσει να στήνει ένα νέο καταυλισμό σε μικρή απόσταση από τον προηγούμενο χώρο.

«Έκλεψαν» τη γη από τους προγόνους τους 400 χρόνια πριν

Η φυλή αποτελείται από τον ηγέτη Kofi Offeh, 36 ετών, τον αυτοαποκαλούμενο βασιλιά Atehene, τη σύζυγό του Jean Gasho, 43 ετών, που αποκαλεί τον εαυτό της βασίλισσα Nandi, και την «υπηρέτρια» Kaura Taylor, που αποκαλεί τον εαυτό της Asnat.

Το τρίο του αυτοαποκαλούμενου «βασιλείου» δήλωσε ότι διεκδικεί τη γη που είχε κλαπεί από τους προγόνους τους πριν από 400 χρόνια.

Ο Χάμιλτον είπε ότι το συμβούλιο εργάζεται για να καθορίσει την ιδιοκτησία της γης στην οποία έχει μετακομίσει η ομάδα.

Είπε: «Αξιολογούμε νομικά την κατάσταση όσον αφορά το καθεστώς τους. Φαίνεται να είναι γη άλλου προσώπου, αλλά μπορεί να ανήκει στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Προσπαθούμε να το διαπιστώσουμε και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε σε νομικές ενέργειες».

Ο σερίφης Πίτερ Πάτερσον εξέδωσε την εντολή στο δικαστήριο του Τζέντμπουργκ την Παρασκευή (12/09) και δήλωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ αμέσως.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο δικηγόρος Κόνορ Μακόνελ, που εκπροσωπούσε τους ιδιοκτήτες της γης Μαίρη και Ντέιβιντ Πάλμερ, δήλωσε ότι οι πελάτες του ζητούσαν την «απομάκρυνση των καταληψιών, με βάση την έλλειψη δικαιώματος ιδιοκτησίας».

«Δεν φοβόμαστε» το δικαστήριο

Η αγωγή ασκήθηκε αφού η ομάδα αγνόησε προηγούμενη ειδοποίηση έξωσης, η οποία τους έδινε εντολή να εγκαταλείψουν τον καταυλισμό τους έως τις 5 μ.μ. της 8ης Σεπτεμβρίου.

Μιλώντας στο καταυλισμό την Παρασκευή, ο Kofi Offeh είπε: «Ο δημιουργός του ουρανού και της γης είναι μαζί μας.

Δεν φοβόμαστε ό,τι έχει αποφασίσει το δικαστήριο, το λεγόμενο δικαστήριο».

Όταν ρωτήθηκε αν η ομάδα σκοπεύει να μετακομίσει αλλού, απάντησε: «Αν ο δημιουργός του ουρανού και της γης θέλει να φύγουμε από αυτή τη γη, θα μας βρει ένα μέρος για να πάμε».

