ΗΠΑ: Έντονη αψιμαχία Τραμπ με Αυστραλό δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο - Βίντεο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε μια ασυνήθιστη αψιμαχία με έναν δημοσιογράφο του ABC που του έθεσε ερωτήσεις σχετικά με τις προσωπικές του επιχειρηματικές συναλλαγές, απαντώντας στον δημοσιογράφο ότι «βλάπτει την Αυστραλία».

Reporter: Should a President in office be engaged in so much business activity?



Trump: Where are you from?



Reporter: Australia.



Trump: You are hurting Australia very much right now. I will tell about this to your leader.



Reporter: Excuse me.



Trump: Be quiet. pic.twitter.com/nZFiZ1o9Es — Clash Report (@clashreport) September 16, 2025

Το επεισόδιο έλαβε μέρος ενόψει της επικείμενης συνάντησης του Τραμπ με τον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζε.

Σε συνέντευξη Τύπου με δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ο συντάκτης διεθνών θεμάτων του ABC, Τζον Λάιονς, ξεκίνησε ρωτώντας τον Τραμπ πόσο πιο πλούσιος είναι τώρα σε σύγκριση με τον Ιανουάριο, όταν επέστρεψε στο Οβάλ Γραφείο.

«Δεν ξέρω», είπε ο Τραμπ. «Εκτός από αυτό που έκαναν τα παιδιά μου... οι περισσότερες συμφωνίες που έκανα έγιναν πριν [αναλάβω τα καθήκοντά μου]. Αυτό έκανα όλη μου τη ζωή. Έχτισα κτίρια».

Ο Τραμπ συνέχισε προβάλλοντας την υπό κατασκευή «αίθουσα χορού» στο Λευκό Οίκο, λέγοντας ότι θα είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο και ότι θα πληρώσει ο ίδιος το κόστος.

Ο δημοσιογράφος ρώτησε αν ήταν σωστό ένας εν ενεργεία πρόεδρος να ασχολείται με τόσες επιχειρηματικές δραστηριότητες. «Δεν ασχολούμαι, τα παιδιά μου διευθύνουν την επιχείρηση», απάντησε ο Trump.

Στη συνέχεια ρώτησε τον Lyons από πού είναι. «Είμαι από την Australian Broadcasting Corporation, από το πρόγραμμα Four Corners», απάντησε ο Lyons.

Ο Τραμπ είπε: «Α, ο Αυστραλός – Βλάπτετε την Αυστραλία. Κατά τη γνώμη μου, βλάπτετε πολύ την Αυστραλία αυτή τη στιγμή. Και θέλουν να τα πάνε καλά μαζί μου. Ξέρετε, ο ηγέτης σας θα έρθει να με δει πολύ σύντομα. Θα του πω για σας, μιλήσατε με πολύ κακό τόνο».

Ο Αυστραλός δημοσιογράφος προσπάθησε να κάνει μια άλλη ερώτηση σχετικά με μια συμφωνία ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ της οικογένειας που βρίσκεται στον θρόνο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της World Liberty Financial, μιας εταιρείας κρυπτονομισμάτων που ιδρύθηκε από τους Τραμπ και την οικογένεια του ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ, Steve Witkoff.

Ο πρόεδρος προχώρησε σε έναν άλλο δημοσιογράφο, έδειξε με το δάχτυλο τον Lyons και του είπε: «Σιωπή».

Ο Lyons είναι ένας βετεράνος δημοσιογράφος και ξένος ανταποκριτής που έχει διατελέσει σε ανώτερες θέσεις στον τύπο και την τηλεόραση στο The Sydney Morning Herald, το News Corp, το Nine και το ABC.