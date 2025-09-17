Από το τιμόνι του Playboy στα χαρακώματα της Ουκρανίας - Η απίστευτη ιστορία του Βλαντιμίρ Λιαπόροφ

Ο Βλαντιμίρ Λιαπόροφ, 48 ετών, πρώην αρχισυντάκτης του ρωσικού περιοδικού Playboy και μετέπειτα διευθύνων σύμβουλος μια οικονομοτεχνικήςς εταιρείας στο Λονδίνο, βρέθηκε ξαφνικά στα χαρακώματα της Ουκρανίας, συμμετέχοντας σε αυτό που η Ρωσία αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση». Ο λόγος; Οι κατηγορίες για εξαπάτηση επενδυτών, για ποσό που μπορεί να ξεπερνά τα 600.000 δολάρια.

Ο Λιαπόροφ είναι απόφοιτος του London Business School και κάτοχος διδακτορικού στην Πολιτική Επιστήμη. Από το 2022 είχε ιδρύσει στο Λονδίνο τη Luxetech, εταιρεία data science και επενδύσεων. Η Luxetech παρουσίαζε τον εαυτό της ως καινοτόμο πλατφόρμα που «επαναπροσδιόριζε την αξιολόγηση κινδύνου» με χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία διαφήμιζε ότι αναλύει μη χρηματοοικονομικούς παράγοντες, όπως ρυθμιστικές αλλαγές, κοινωνικά κινήματα και νομικές εξελίξεις, για να καθοδηγήσει στρατηγικές επενδύσεων. Το Μάιο του 2025 λάνσαρε την στρατηγική «PolitX», η οποία εστίαζε στις ασιατικές αγορές και, σύμφωνα με την εταιρεία, απέφερε απόδοση +30% στο πρώτο τρίμηνο εφαρμογής της.

Η απάτη - πυραμίδα

Η «Οδύσσεια» του Βλαντίμιρ Λιαπόροφ ξεκινά όταν το Περιφερειακό Δικαστήριο Τβερσκόι της Μόσχας άσκησε διώξεις κατά του Λιαπόροφ και οι αρχές κατέσχεσαν περίπου 30 εκατομμύρια ρούβλια (360.00 δολάρια) από τους λογαριασμούς του, επιβάλλοντας του ταυτόχρονα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Είχε προηγηθεί ένα ρεπορτάζ του φιλοκυβερνητικού μέσου REN TV, στο οποίο κατηγορήθηκε ότι έπεισε επενδυτές να τοποθετήσουν χρήματα σε μια εταιρεία με έδρα το Λονδίνο, υποσχόμενος αποδόσεις 30-50%. Η εταιρεία υποτίθεται ότι θα χρηματοδοτούσε δικαστικές υποθέσεις, δανείζοντας κεφάλαια σε άλλες επιχειρήσεις με αντάλλαγμα μερίδιο από τα ενδεχόμενα κέρδη.

Η όλη επιχείρηση όμως χαρακτηρίσθηκε ως «πυραμίδα» με τουλάχιστον οκτώ θύματα τα οποία σύμφωνα με αναφορές έχασαν πάνω από 200 εκατομύρια Ρούβλια (ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 2,4 εκατομμύρια δολάρια. Παρά ταύτα η επίσημη δικογραφία περιορίζει το συνολικό ποσό σε «πάνω από 50 εκατ. ρούβλια».

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, ο Λιαπόροφ είχε αρχικά παραδεχθεί την ενοχή του σε μία από τις πέντε κατηγορίες, αλλά στη συνέχεια ανακάλεσε. Η δίκη του, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ποινή έως 10 ετών, «πάγωσε» όταν κατατάχθηκε στον στρατό.

Ο δρόμος προς τα χαρακώματα

Η ρωσική κυβέρνηση, ακολουθώντας την τακτική που αρχικά είχε εισάγει η μισθοφορική Wagner, δίνει πλέον τη δυνατότητα σε άτομα υπόδικα να σταματήσουν τις δικαστικές διαδικασίες εις βάρος τους εφόσον υπογράψουν συμβόλαιο συμμετοχής στον «Ειδική Στρατιωτική Επιχείρηση» που λαμβάνει χώρα στην Ουκρανία. Το εάν οι κατηγορίες εναντίον του τελικά αποσυρθούν στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο.

