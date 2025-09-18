Συντρίμμια ρωσικού drone εντοπίστηκαν στη Λετονία

Το περιστατικό έρχεται έπειτα από την άνευ προηγουμένου παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου της Βαρσοβίας από περίπου 20 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Συντρίμμια ρωσικού drone εντοπίστηκαν στη Λετονία

Τα κομμάτια του ρωσικού drone εντοπίστηκαν σε παραλία στο δυτικό τμήμα της χώρας. 

Συντρίμμια ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους βρέθηκαν σε παραλία στη δυτική Λετονία την Πέμπτη (18/09).

Ο στρατός της Λετονίας ανέφερε ότι ένα «θραύσμα από την ουρά του drone» ξεβράστηκε στην ακτή της Βαλτικής χώρας.

Μια μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών στάλθηκε στο σημείο για να εξετάσει το αντικείμενο.

Ο υπουργός Άμυνας της Λετονίας, Andris Spruds, επιβεβαίωσε αργότερα ότι το τμήμα που βρέθηκε ήταν η ουρά ενός ρωσικού drone-δόλωμα Gerbera και ότι δεν περιείχε εκρηκτικά εξαρτήματα, σύμφωνα με την Ukrainska Pravda.

Η πρωθυπουργός της Λετονίας, Evika Siliņa, δήλωσε ότι έδωσε εντολή στους υπουργούς Άμυνας και Εσωτερικών να επικοινωνήσουν με τους Πολωνούς ομολόγους τους για να διαπιστώσουν εάν το drone ήταν παρόμοιο με αυτό που εντοπίστηκε στην Πολωνία την προηγούμενη εβδομάδα.

Τόνισε επίσης ότι, ενώ η ενίσχυση των ανατολικών συνόρων παραμένει προτεραιότητα, είναι εξίσου σημαντικό να προστατευθεί η ακτογραμμή της Βαλτικής Θάλασσας με την εγκατάσταση των απαραίτητων αισθητήρων.

Εν τω μεταξύ, οι πολωνοί συνοριοφύλακες ανέφεραν αυξημένη δραστηριότητα από ρωσικά και λευκορωσικά drones που προσπάθησαν να παραβιάσουν τον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο εντοπισμός των θραυσμάτων ρωσικού drone στις λετονικές ακτές έρχεται μετά την άνευ προηγουμένου εισβολή του πολωνικού εναέριου χώρου από περίπου 20 μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Μόσχας.

