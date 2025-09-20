Αλπερέν Σενγκούν: Η επική αντίδραση του ιδιοκτήτη του ελληνικού εστιατορίου – «Τώρα θα σε φτιάξω…»

Ο Τούρκος «αστέρας» του NBA, Αλπερέν Σενγκούν, βρέθηκε στην ελληνική ταβέρνα «Μάνος» στο Μαρμάρι της Τουρκίας, απολαμβάνοντας κάποιες μέρες ξεκούρασης πριν επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τους Χιούστον Ρόκετς.

Ο Σενγκούν, ο οποίος κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο με την εθνική Τουρκίας στο Ευρωμπάσκετ της Ρίγας, απόλαυσε καλό φαγητό και όμορφες στιγμές με την οικογένειά του.

Στο βίντεο φαίνεται ο Γιάννης Μάγκος, γιος του ιδιοκτήτη της ταβέρνας, να σηκώνει από το τραπέζι τον υψηλόσωμο άσο και να τον προτρέπει να σπάσουν μαζί δεκάδες πιάτα.

Στο τέλος, μάλιστα, έσπασε ένα πιάτο στο… κεφάλι του Τούρκου σέντερ.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με χαμόγελα και αγκαλιές, με τους δύο να φωτογραφίζονται μαζί.

«Τώρα θα σε φτιάξω, πουλάκι μου»

Ο Γιάννης Μάγκος αποκάλυψε ότι «όταν είδα το όνομα στην κράτηση, είπα “τώρα θα σε φτιάξω, πουλάκι μου”. Το πήρε σαν αστείο (το επικό σκηνικό με το σπάσιμο του πιάτου στο κεφάλι του). Δεν έπιναν αλκοόλ, μου φάνηκαν μία συντηρητική οικογένεια. Μας ευχαρίστησαν, στην αρχή ήταν λίγο… μαγκωμένοι αλλά βρήκαμε τρόπους να τους “ξεκλειδώσουμε”», μιλώντας σήμερα (20/09) στον ΣΚΑΪ.

