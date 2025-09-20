Αλπερέν Σενγκούν: Η επική αντίδραση του ιδιοκτήτη του ελληνικού εστιατορίου – «Τώρα θα σε φτιάξω…»

O Αλπερέν Σενγκούν διασκέδασε α λα ελληνικά σε ταβέρνα στο Μαρμάρι – Το επικό σχόλιο του ιδιοκτήτη του μαγαζιού, όταν είδε ότι θα φιλοξενήσει τον Τούρκο σέντερ

Newsbomb

Αλπερέν Σενγκούν: Η επική αντίδραση του ιδιοκτήτη του ελληνικού εστιατορίου – «Τώρα θα σε φτιάξω…»
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Τούρκος «αστέρας» του NBA, Αλπερέν Σενγκούν, βρέθηκε στην ελληνική ταβέρνα «Μάνος» στο Μαρμάρι της Τουρκίας, απολαμβάνοντας κάποιες μέρες ξεκούρασης πριν επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τους Χιούστον Ρόκετς.

Ο Σενγκούν, ο οποίος κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο με την εθνική Τουρκίας στο Ευρωμπάσκετ της Ρίγας, απόλαυσε καλό φαγητό και όμορφες στιγμές με την οικογένειά του.

Στο βίντεο φαίνεται ο Γιάννης Μάγκος, γιος του ιδιοκτήτη της ταβέρνας, να σηκώνει από το τραπέζι τον υψηλόσωμο άσο και να τον προτρέπει να σπάσουν μαζί δεκάδες πιάτα.

Στο τέλος, μάλιστα, έσπασε ένα πιάτο στο… κεφάλι του Τούρκου σέντερ.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με χαμόγελα και αγκαλιές, με τους δύο να φωτογραφίζονται μαζί.

«Τώρα θα σε φτιάξω, πουλάκι μου»

Ο Γιάννης Μάγκος αποκάλυψε ότι «όταν είδα το όνομα στην κράτηση, είπα “τώρα θα σε φτιάξω, πουλάκι μου”. Το πήρε σαν αστείο (το επικό σκηνικό με το σπάσιμο του πιάτου στο κεφάλι του). Δεν έπιναν αλκοόλ, μου φάνηκαν μία συντηρητική οικογένεια. Μας ευχαρίστησαν, στην αρχή ήταν λίγο… μαγκωμένοι αλλά βρήκαμε τρόπους να τους “ξεκλειδώσουμε”», μιλώντας σήμερα (20/09) στον ΣΚΑΪ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:15ΕΛΛΑΔΑ

Οι πολίτες στηρίζουν τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας των Καταναλωτών

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Οι χρήστες του X αηδίασαν με την παραγωγή του χαβιαριού: «Αυτό δεν είναι σύμβολο γαστρονομικής πολυτέλειας»

12:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Σλούκας: «Στοίχημα η χημεία για το κυνήγι των τριών τίτλων»

12:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Tα διηγήματα του Newsbomb.gr: «Με θέα στην Κέα» - Διαβάστε το 3o μέρος «Τα τρία σενάρια»

11:59ΚΟΣΜΟΣ

To NATO στις επάλξεις: Στόχευαν το Ταλίν τα ρωσικά αεροσκάφη; «Στο κόκκινο» η κατάσταση στη Βαλτική

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Ολική καταστροφή από τη φωτιά στο εργοστάσιο στο Μενίδι – Ερωτήματα για τα αίτια της πυρκαγιάς

11:33LIFESTYLE

Το «GNTM» επέστρεψε λαμπερό και ανανεωμένο - Τι τηλεθέαση έκανε

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Το TasteAtlas αποθεώνει τα ελληνικά γλυκά: Η λίστα με τα 16 καλύτερα, ποιο είναι στην κορυφή

11:24WHAT THE FACT

Μακαρόνια με κιμά: Οι Ιταλοί βάζουν…βέτο για το πώς τρώγονται σωστά  

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις - Δείτε φωτογραφίες

11:02ΚΟΣΜΟΣ

Χάος από κυβερνοεπίθεση σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια - Στόχος τα συστήματα check-in και επιβίβασης

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Αλπερέν Σενγκούν: Η επική αντίδραση του ιδιοκτήτη του ελληνικού εστιατορίου – «Τώρα θα σε φτιάξω…»

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιές στην Τουρκία: Στις φλόγες περιοχές στην Αττάλεια - Διώχνουν τους τουρίστες άρον άρον - Βίντεο

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε το πεντάχρονο αγοράκι που είχε εξαφανιστεί στην Αθήνα – Τον είχε αρπάξει η μητέρα του

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Φωτιά στο Ίδρυμα Αγωγής Αρρένων μετά από καβγά δύο τροφίμων

10:34ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί «κόλλησε» η έκδοση νέων πινακίδων στα ΙΧ: Σε αναμονή χιλιάδες οχήματα – Το πρόβλημα με τον τσίγκο

10:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Η «πράσινη» αποστολή επισκέφθηκε την Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με τον θάνατο ανήλικης - Πώς ενεπλάκη το όνομα του γνωστού τραγουδιστή D4vd - Οι υποψίες από το τατουάζ

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η περίοδος του «ζακέτα να πάρεις» - Τι περιμένουμε στο τέλος του μήνα

10:05ΕΘΝΙΚΑ

Κοινή ναυτική άσκηση Ελλάδας και Ινδίας στο Αιγαίο Πέλαγος – Εντυπωσιακές εικόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» την κακοκαιρία το ECMWF - Βροχές και καταιγίδες δίνει το ευρωπαϊκό μοντέλο

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο βόρειος πολικός στρόβιλος έρχεται και φέρνει ανατροπές τον φετινό χειμώνα

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η περίοδος του «ζακέτα να πάρεις» - Τι περιμένουμε στο τέλος του μήνα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

08:27ΕΛΛΑΔΑ

O Πίρι Ρέις, το πλοίο «Πίρι Ρέις» και η ελληνοτουρκική κρίση στο Αιγαίο το 1987

11:59ΚΟΣΜΟΣ

To NATO στις επάλξεις: Στόχευαν το Ταλίν τα ρωσικά αεροσκάφη; «Στο κόκκινο» η κατάσταση στη Βαλτική

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Αλπερέν Σενγκούν: Η επική αντίδραση του ιδιοκτήτη του ελληνικού εστιατορίου – «Τώρα θα σε φτιάξω…»

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Ολική καταστροφή από τη φωτιά στο εργοστάσιο στο Μενίδι – Ερωτήματα για τα αίτια της πυρκαγιάς

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Αυτή είναι η αλλαγή που φέρνει τέλος στο μποτιλιάρισμα – Τι προανήγγειλε ο υπουργός Μεταφορών

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Σαν αρχαία τραγωδία: Στα χέρια της Έρικα Κέρκ η ζωή του δολοφόνου του άντρα της Τσάρλι

11:02ΚΟΣΜΟΣ

Χάος από κυβερνοεπίθεση σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια - Στόχος τα συστήματα check-in και επιβίβασης

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιές στην Τουρκία: Στις φλόγες περιοχές στην Αττάλεια - Διώχνουν τους τουρίστες άρον άρον - Βίντεο

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Ρομά 7 ετών... αρχηγός συμμορίας - Σε απόγνωση οι ιδιοκτήτες καταστημάτων

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κάνει αλόγιστη χρήση κοκαΐνης - Ξεριζώνει μόνος του τα μαλλιά του»

10:34ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί «κόλλησε» η έκδοση νέων πινακίδων στα ΙΧ: Σε αναμονή χιλιάδες οχήματα – Το πρόβλημα με τον τσίγκο

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Το TasteAtlas αποθεώνει τα ελληνικά γλυκά: Η λίστα με τα 16 καλύτερα, ποιο είναι στην κορυφή

18:20ΑΠΟΨΕΙΣ

Δημόσια υπηρεσία και δημόσιοι υπάλληλοι

06:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνουν το Σαββατοκύριακο και οι ισχυροί βοριάδες - Πότε θα έλθουν καταιγίδες

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Απογειώνει εσπευσμένα μαχητικά αεροσκάφη - Μαζική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία

11:33LIFESTYLE

Το «GNTM» επέστρεψε λαμπερό και ανανεωμένο - Τι τηλεθέαση έκανε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ