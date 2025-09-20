Εντυπωσιακές εικόνες από το ηφαίστειο Κιλαουέα στην Χαβάη - Εξερράγη την ώρα της ανατολής του Ηλίου

Το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη προσέφερε ένα μαγευτικό θέαμα τα ξημερώματα της Παρασκευής (19/9), την ώρα της ανατολής του Ηλίου.

Νέες εικόνες, που κατέγραψε η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS), αποτυπώνουν τη σπάνια αυτή στιγμή, όπου το φυσικό φως «συναντά» την καυτή λάβα.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο:

تصاویر تازه سازمان زمین‌شناسی آمریکا (USGS) طلوع خیره‌کننده خورشید را بر فراز فوران آتشفشان کیلاویا در جزیره هاوایی ثبت کرده است. این آتشفشان صبح جمعه با زبانه‌کشیدن گدازه‌ها به فعالیت خود ادامه داد و چشم‌اندازی تماشایی از برخورد نور خورشید و جریان‌های آتشین پدید آورد.

به گزارش…

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, το Κιλαουέα συγκαταλέγεται στα πιο ενεργά ηφαίστεια του κόσμου και από τις 23 Δεκεμβρίου 2024 βρίσκεται σε περίοδο έντονης δραστηριότητας, γεγονός που αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή.

