Εξαφανισμένο ψάρι επέστρεψε σε ποτάμι σκορπώντας ενθουσιασμό

Ένα ψάρι που είχε εξαφανιστεί εδώ και καιρό επέστρεψε σε έναν αποκατεστημένο ποταμό. Για πρώτη φορά μετά από αιώνες, ο σολωμός του Ατλαντικού αναπαράγεται ξανά στον ποταμό Ντον της Αγγλίας – μια αξιοσημείωτη ανατροπή για ένα υδάτινο δρόμο που κάποτε θεωρούνταν βιολογικά νεκρός.

Η ανακάλυψη ενός άγριου σολωμού στον υδάτινο δρόμο του Νότιου Γιορκσάιρ κοντά στο Σέφιλντ επιβεβαιώθηκε από το Don Catchment Rivers Trust (DCRT). Είναι η πρώτη απόδειξη επιτυχούς αναπαραγωγής στον ποταμό από τότε που ο σολομός εξαφανίστηκε λόγω της ρύπανσης και των τεχνητών φραγμάτων τον 18ο και 19ο αιώνα.

Τα τελευταία 25 χρόνια, έχουν εγκατασταθεί περάσματα για ψάρια σε όλο το μήκος του Ντον, προκειμένου να επανασυνδεθεί ο ποταμός και να επιτραπεί η επιστροφή του σολωμού. Αν και έχουν παρατηρηθεί ενήλικα ψάρια να κολυμπούν προς τα πάνω, κανείς δεν ήξερε αν κατάφερναν να αναπαραχθούν. Μέχρι τώρα.



«Σχεδόν όλη μου τη ζωή, ήμουν μάρτυρας της παρακμής αυτής της κάποτε παραγωγικής αλιείας σολομού», δήλωσε ο Chris Firth, συνιδρυτής του DCRT. «Η ανάκαμψή της ξεπερνά τις πιο τρελές προσδοκίες μου – και η ανακάλυψη αυτού του σολομού είναι το αποκορύφωμα του έργου της ζωής μου».