«Για ποιον χτυπούν οι καμπάνες;» - Τρομακτική πρόβλεψη για σεισμό 7 Ρίχτερ στην Τουρκία

Ο καθηγητής Δρ. Osman Bektaş δήλωσε ότι η σεισμική ενέργεια μεταφέρθηκε από το Ουσάκ στις γύρω επαρχίες μετά τον σεισμό μεγέθους 4,2 Ρίχτερ στο Simav και εξέδωσε προειδοποίηση, ρωτώντας: «Για ποιον χτυπούν οι καμπάνες;».

Εν τω μεταξύ, ο Bektaş δήλωσε επίσης ότι υπάρχει κίνδυνος σεισμού μεγέθους 6-7 Ρίχτερ στο Simav. Ο σεισμός μεγέθους 4,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή Simav της επαρχίας Κιουτάχεια επανέφερε στο προσκήνιο τη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή. Ο σεισμός έχει προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με το ενεργό σύστημα ρηγμάτων κατά μήκος της γραμμής Ουσάκ-Κιουτάχεια-Μπαλικεσίρ , στο οποίο οι ειδικοί εφιστούν εδώ και καιρό την προσοχή .

Τι υποδηλώνει η σεισμικότητα

Ο γεωλόγος καθηγητής Δρ. Osman Bektaş τόνισε σε δήλωσή του στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αυτός ο σεισμός δεν ήταν απλώς ένας τοπικός τρόμος. Σύμφωνα με τον Bektaş, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία όπου η σεισμική ενέργεια μετατοπίζεται από το Ουσάκ στο Οικόπεδο Κιουτάχειας-Μπαλικεσίρ.

«Η σεισμικότητα στην περιοχή υποδηλώνει μια μετάβαση από το μπλοκ Uşak στο μπλοκ Kütahya-Balıkesir. Η ενέργεια από τους έξι σεισμούς μεγέθους 6-7 που σημειώθηκαν στο μπλοκ Uşak μεταξύ 1969 και 2025 εξαπλώνεται στα γύρω μπλοκ, ειδικά στην Kütahya», δήλωσε ο καθηγητής Bektaş, σημειώνοντας ότι αυτή η μεταφορά ενέργειας θα μπορούσε να είναι πρόδρομος μεγαλύτερων σεισμών.

Στο τέλος της δήλωσής του , ο Μπεκτάς έθεσε το ερώτημα «Για ποιον χτυπούν οι καμπάνες;» και απηύθυνε προειδοποίηση προς τις αρχές και το κοινό της περιοχής.

Στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε από έναν ακόλουθο «Για ποιον, κύριε;», ο Μπεκτάς απάντησε «Για τις επαρχίες γύρω από το οικοδομικό τετράγωνο UŞAK». Όταν ρωτήθηκε «Υπάρχει πιθανότητα μεγαλύτερου σεισμού στο Σιμάβ;» , είπε «Υπάρχει πιθανότητα σεισμών 6-7 Ρίχτερ στο Σιμάβ » .

Διαβάστε επίσης