Μπερνάρ Αρνό για φόρο στους πλούσιους: «Θα καταστρέψει την οικονομία»

Ο δισεκατομμυριούχος και επικεφαλής του ομίλου πολυτελείας LVMH, Μπερνάρ Αρνό, παρενέβη στη συζήτηση για τη φορολόγηση των μεγάλων περιουσιών στη Γαλλία, απορρίπτοντας τις προτάσεις του οικονομολόγου, Γκαμπριέλ Ζούκμαν, για έναν νέο φόρο πλούτου, σε συνέντευξη στους Sunday Times.

Ο Αρνό χαρακτήρισε τον Ζούκμαν ως «ακτιβιστή της άκρας Αριστεράς» και τόνισε ότι οι ιδέες του «απειλούν να καταστρέψουν την οικονομία της χώρας».

Ο Ζούκμαν έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης προτείνοντας την επιβολή φόρου ύψους 2% σε περιουσίες άνω των 100 εκατ. ευρώ, μία πρόταση που εκτιμάται ότι θα αφορά περίπου 1.800 νοικοκυριά στη Γαλλία. Σύμφωνα με εκείνον, τα έσοδα θα μπορούσαν να φτάσουν τα 15 δισ. ευρώ ετησίως.

«Χρησιμοποιεί μία ψευδο–επιστημονική προσέγγιση για να υπηρετήσει μία ιδεολογία που στοχεύει να καταστρέψει τη φιλελεύθερη οικονομία. Τη μόνη που λειτουργεί προς όφελος όλων», υπογράμμισε ο Αρνό, του οποίου η προσωπική περιουσία υπολογίζεται στα 169 δισ. δολάρια, καθιστώντας τον πλουσιότερο άνθρωπο της Ευρώπης, σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index.

«Πώς είναι δυνατόν να με στοχοποιεί, όταν είμαι ο μεγαλύτερος ατομικός φορολογούμενος στη Γαλλία και ένας από τους μεγαλύτερους μέσω των εταιρειών που διοικώ;», προσέθεσε.

Η αντιπαράθεση έρχεται σε μία κρίσιμη στιγμή για τη γαλλική κυβέρνηση, η οποία πασχίζει να μειώσει το έλλειμμα και να περάσει τον νέο προϋπολογισμό σε ένα κοινοβούλιο χωρίς απόλυτη πλειοψηφία. Οι σοσιαλιστές βουλευτές, που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις ισορροπίες, πιέζουν για την υιοθέτηση του φόρου πλούτου.

Ο Ζούκμαν έχει επισημάνει ότι οι Γάλλοι δισεκατομμυριούχοι «πληρώνουν ελάχιστο ή καθόλου φόρο εισοδήματος», καθώς τα κέρδη τους προέρχονται κυρίως από μερίσματα που διοχετεύονται μέσω εταιρειών συμμετοχών που δεν φορολογούνται επαρκώς.

Ο γνωστός οικονομολόγος χαρακτήρισε την επίθεση του Αρνό ως «καρικατούρα», διέψευσε ότι έχει πολιτική ή ακτιβιστική δράση και υπογράμμισε την ακαδημαϊκή του πορεία ως καθηγητή σε πανεπιστήμια, όπως το Μπέρκλεϊ.