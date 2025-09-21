Άλμπερτ Αϊνστάιν: Σε δημοπρασία το βιολί του – Χρονολογείται από το 1894, η εκτιμώμενη τιμή του

Το μουσικό όργανο είναι ένα από τα πολλά αντικείμενα που κάποτε ανήκαν στον σπουδαίο επιστήμονα

Άλμπερτ Αϊνστάιν: Σε δημοπρασία το βιολί του – Χρονολογείται από το 1894, η εκτιμώμενη τιμή του
Βιολί που κάποτε ανήκε στον Άλμπερτ Αϊνστάιν, αναμένεται να πωληθεί έως και 300.000 αγγλικές λίρες σε δημοπρασία που διοργανώνεται στο Γκλόστερσαϊρ στη Μεγάλη Βρετανία, τον επόμενο μήνα.

Το μουσικό όργανο του 1894 είναι ένα από τα πολλά αντικείμενα που κάποτε ανήκαν στον Άλμπερτ Αϊνστάιν και πρόκειται να βγουν στο σφυρί από τον Οίκο δημοπρασιών Dominic Winter στο Σάουθ Σέρνεϊ, την 8η Οκτωβρίου.

Πωλούνται, επίσης, μία σέλα ποδηλάτου και ένα βιβλίο φιλοσοφίας που έδωσε ο Αϊνστάιν σε έναν φίλο του, το 1932.

Ο ειδικός σε ιστορικά αναμνηστικά, Κρις Άλμπουρι, ανέφερε ότι είναι ενθουσιασμένος για την πώληση των «εξαιρετικά ιστορικών αντικειμένων», μιλώντας στο BBC. Το βιολί Zunterer σε φυσικό μέγεθος πιστεύεται ότι είναι το πρώτο που αγόρασε αυτοπροσώπως ο Αϊνστάιν.

Όλα τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στη δημοπρασία, δόθηκαν στον καλό του φίλο και συνάδελφο του φυσικό, Μαξ φον Λάουε, στα τέλη του 1932. Λίγο αργότερα, ο Αϊνστάιν κατέφυγε στην Αμερική για να ξεφύγει από την άνοδο του αντισημιτισμού και του ναζισμού στη Γερμανία.

Περίπου είκοσι χρόνια αργότερα, ο Μαξ φον Λάουε τα δώρισε σε μία γνωστή του και θαυμάστρια του Αϊνστάιν, τη Μαργκαρέτε Χόμριχ και τώρα η δισέγγονη της γυναίκας τα διαθέτει προς πώληση. Άλλο βιολί που κάποτε ανήκε στον Αϊνστάιν, το οποίο του δόθηκε ως δώρο όταν έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1933, πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 516.500 δολαρίων (439.740 ευρώ) στη Νέα Υόρκη, το 2018.

