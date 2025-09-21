Κηδεία Τσάρλι Κερκ: Η τελετή ξεκίνησε με τον ήχο της γκάιντας - Δείτε βίντεο

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι περίπου 46.000 θεατές βρίσκονται εντός του σταδίου, το οποίο έχει χωρητικότητα άνω των 63.000 θέσεων, αλλά για λόγους υλικοτεχνικής υποστήριξης και ασφαλείας, οι είσοδοι είναι περιορισμένες. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται ακόμα έξω από το στάδιο, ενώ άλλοι έχουν κατευθυνθεί σε μια κοντινή αρένα, το Desert Diamond , το οποίο μπορεί να χωρέσει έως και 20.000 άτομα και όπου η τελετή θα μεταδοθεί σε γιγαντιαία οθόνη.

Κηδεία Τσάρλι Κερκ: Η τελετή ξεκίνησε με τον ήχο της γκάιντας - Δείτε βίντεο
Η επιμνημόσυνη τελετή για τον Τσάρλι Κερ, ο οποίος δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Prove Me Wrong Table, στο Πανεπιστήμιο Utah Valley όταν πυροβολήθηκε στον λαιμό από τον Τάιλερ Ρόμπινσον, ξεκίνησε στο Στάδιο Στέιτ Φαρμ, με τον ήχο του "Amazing Grace" να εκτελείται σε γκάιντες.

Το στάδιο είναι ασφυκτικά γεμάτο με θεατές ντυμένους στα κόκκινα, τα άσπρα και τα μπλε για να τιμήσουν τον ακροδεξιό ακτιβιστή που σκοτώθηκε την περασμένη εβδομάδα σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγσεθ, η διευθύντρια των μυστικών υπηρεσιών Τούλσι Γκάμπαρντ και ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ έφτασαν στο Στάδιο Στέιτ Φαρμ για την κηδεία του Τσάρλι Κερκ.

Μεταξύ των χιλιάδων που παρευρίσκονται στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ είναι ο Έλον Μασκ και ο Στιβ Μπάνον. «Κάθε θέση σε αυτό το στάδιο που δεν είναι αποκλεισμένη από την ασφάλεια είναι γεμάτη. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ», έγραψε ο Μασκ στο X. Εν τω μεταξύ, ο Μπάνον παρουσιάζει την εκπομπή του «WarRoom» από το State Farm Stadium.

Οι Άνθρωποι του Τσάρλι: "Εδώ για τον Ιησού και την Αμερική"

Νεβάδα, Καλιφόρνια, Τέξας, Οκλαχόμα, Μέιν, Βόρεια Καρολίνα, ακόμη και Χαβάη και Αλάσκα. Οι κάτοικοι του Τσάρλι Κερκ διέσχισαν τις Ηνωμένες Πολιτείες για να παρευρεθούν στο Στάδιο Στέιτ Φαρμ στο Φοίνιξ για την επέτειο μνήμης του ακτιβιστή που σκοτώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου.

Πολλοί έχουν κατασκηνώσει από το προηγούμενο βράδυ έξω από το κτίριο, για να είναι σίγουροι ότι θα μπουν μέσα.

«Είμαι θαυμαστής του Τραμπ, φυσικά. Αλλά είμαι εδώ για τον Τσάρλι. Είμαι επίσης 31 ετών και η δολοφονία του μου ράγισε την καρδιά. Είμαι επίσης χήρα και ήθελα να είμαι κοντά στην Έρικα σε αυτή τη δοκιμασία που μας έστειλε ο Θεός», λέει η Τέιλορ, περιμένοντας στην ουρά για καφέ αφού πέρασε μια άυπνη νύχτα έξω, «με τη γιαγιά μου, τη μητέρα μου, τα αδέλφια μου και μερικά ξαδέρφια μου». Αλλά τα λόγια της μεταφέρουν κάτι περισσότερο από ανθρώπινη συμπόνια: «Αυτός ο δολοφόνος δεν σκότωσε απλώς έναν νεαρό άνδρα, έκλεψε τον επόμενο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών». Ο Μάρτι, 46 ετών, περίμενε επίσης από χθες το βράδυ για να παραστεί στην τελετή και τώρα είναι κουρασμένος αλλά «με μια καρδιά γεμάτη αγάπη», λέει. Φτάνοντας από τη Μοντάνα με τη σύζυγό του και την 18χρονη κόρη του, λέει: «Ο Τσάρλι άγγιξε τις ψυχές μας. Η κληρονομιά του; Την βλέπετε εδώ» - κουνάει τα χέρια και τα μπλε μάτια του για να δείξει το πλήθος που ήδη γεμίζει τις κερκίδες. «Ο θάνατός του έχει ήδη αλλάξει την Αμερική: είμαστε όλοι εδώ μαζί, ενωμένοι στον Ιησού, πιο πεπεισμένοι από ποτέ να αγωνιστούμε για τις αξίες μας, την οικογένεια και τη χώρα μας. Περάσαμε τη νύχτα μιλώντας με αγνώστους από τις πιο μακρινές πόλεις, μέρη για τα οποία δεν είχαμε ακούσει ποτέ. Τον αγαπώ γι' αυτό. Αγαπώ αυτόν, τον Ιησού και την Αμερική», καταλήγει με ένα χαμόγελο.

