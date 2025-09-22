Ρουμανία: Απειλητικά email σε σχολεία - «Θα μπω με δύο πιστόλια Beretta»

Οι αρχές στη Ρουμανία πραγματοποίησαν εκτεταμένους ελέγχους σε σχολεία και ιατρικά ιδρύματα στο Βουκουρέστι, έπειτα από απειλητικά email που εστάλησαν.

Στα μηνύματα, το άτομο που τα απέστειλε προειδοποιεί: «Θα μπω στο σχολείο με δύο πιστόλια Beretta» και «Θα προκαλέσω μια πραγματική σφαγή».

Η Αστυνομία της Πρωτεύουσας ανέφερε: «Στις 21 Σεπτεμβρίου, η Αστυνομία της Πρωτεύουσας της Ρουμανίας ειδοποιήθηκε ότι πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα στον δήμο του Βουκουρεστίου και ορισμένες ιατρικές μονάδες έλαβαν, σε επίσημες διευθύνσεις email, ένα απειλητικό μήνυμα».

Μετά την ειδοποίηση, οι αρχές διενήργησαν ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασης.

Εκτιμήσεις των αρχών

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «από τα πρώτα δεδομένα που προέκυψαν από τους προκαταρκτικούς ελέγχους που διεξήγαγε η Αστυνομία, σε συντονισμό με την Υπηρεσία Πληροφοριών της Ρουμανίας, δεν υπάρχουν ενδείξεις που να επιβεβαιώνουν ότι η απειλή είναι πραγματική».

Η ανακοίνωση υπογράμμισε επίσης ότι οι δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή «για να διασφαλίσουν ένα κλίμα ασφάλειας, ειδικά στον τομέα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των ιατρικών μονάδων».

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι κάθε περιστατικό αυτού του είδους εξετάζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα.

Περιεχόμενο του απειλητικού μηνύματος

Στο email, το άτομο αναφέρει ότι θα μπει «με δύο πιστόλια Beretta» σε σχολείο, με στόχο «να κάνω όσο το δυνατόν περισσότερο κακό. Δεν θα σταματήσω, θα σκοτώσω όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά, θα προκαλέσω πραγματική σφαγή και όταν φτάσει η αστυνομία, θα αυτοκτονήσω. Προετοιμαστείτε για τη σφαγή τη Δευτέρα».