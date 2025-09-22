Ο Μαχμούντ Αμπάς κάλεσε τη Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς μίλησε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μέσω βιντεοσύνδεσης, αφού οι ΗΠΑ ανακάλεσαν τις βίζες των μελών της παλαιστινιακής αντιπροσωπείας πριν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

«Ζητάμε μόνιμη κατάπαυση του πυρός, πρέπει να διασφαλίσουμε την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω των Ηνωμένων Εθνών», τόνισε.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων. «Γνωρίζω ότι πρέπει να εγγυηθούμε την απελευθέρωση των ομήρων, όλων των ομήρων και των κρατουμένων» σημείωσε.

Ο Μαχμούντ Αμπάς επισήμανε ότι το κράτος της Παλαιστίνης είναι η μόνη οντότητα που μπορεί να αναλάβει την πλήρη ευθύνη για τη διακυβέρνηση και την ασφάλεια στη Γάζα. «Η Χαμάς δεν θα έχει κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση» κατέστησε σαφές και ζήτησε: «Η Χαμάς και άλλες φατρίες πρέπει να παραδώσουν τα όπλα τους στην Παλαιστινιακή Αρχή».

Περαιτέρω, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής υπογράμμισε πως οι Παλαιστίνιοι θέλουν ένα ενιαίο κράτος χωρίς όπλα. «Επιθυμούμε ένα σύγχρονο, δημοκρατικό κράτος βασισμένο στο κράτος δικαίου, τον πλουραλισμό, την κατανομή της εξουσίας, την ισότητα, τη δικαιοσύνη και την ενδυνάμωση των γυναικών και των νέων» ανέφερε.

Τέλος, χαιρέτισε την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους και κάλεσε όσες δεν το έχουν κάνει ακόμη, να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

«Ζητούμε την υποστήριξή σας, ώστε η Παλαιστίνη να γίνει πλήρες μέλος των Ηνωμένων Εθνών» τόνισε.

