ΟΗΕ: Η Γαλλία αναγνωρίζει επίσημα παλαιστινιακό κράτος

Όπως αναμενόταν, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνησή του θα αναγνωρίσει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος, ακολουθώντας το παράδειγμα πολλών χωρών που το έκαναν τις τελευταίες εβδομάδες.

Πριν ανακοινώσει την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία, ο Μακρόν δήλωσε στον ΟΗΕ ότι έχει έρθει η ώρα να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα και να απελευθερωθούν οι 48 όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς.

Επε ότι ο κόσμος απέχει λίγα μόλις λεπτά από το να χάσει την ευκαιρία για ειρήνη και προσέθεσε: «Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο».

Ο Μακρόν καταδίκασε τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου και δήλωσε ότι επιθυμεί να δει την ειρήνη στην περιοχή να επιτυγχάνεται με τη συνύπαρξη δύο κρατών.

«Τίποτα δεν δικαιολογεί τον συνεχιζόμενο πόλεμο», υπογράμμισε ο Μακρόν, προσθέτοντας ότι «όλα μας υποχρεώνουν» να τον τερματίσουμε οριστικά.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Πορτογαλίας να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος το Σαββατοκύριακο.

«Θέλουμε να γίνει πραγματικότητα η συνύπαρξη δύο κρατών που θα ζουν ειρηνικά και με ασφάλεια», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Ωστόσο, αυτή τη στιγμή το Ισραήλ επεκτείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στη Γάζα με τον δηλωμένο στόχο να καταστρέψει τη Χαμάς, αλλά υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που έχουν εκτοπιστεί, τραυματιστεί, λιμοκτονήσει και τραυματιστεί ψυχικά».

Η ανακοίνωση του Μακρόν έγινε δεκτή με χειροκροτήματα στη Νέα Υόρκη.

«Είμαστε τόσο πεπεισμένοι ότι αυτή η αναγνώριση είναι η μόνη λύση που θα επιτρέψει στο Ισραήλ να ζήσει ειρηνικά, που η Γαλλία δεν έχει ποτέ αμφιταλαντευτεί, παραμένοντας στο πλευρό του Ισραήλ ακόμη και όταν η ασφάλειά του βρισκόταν σε κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένων των ιρανικών επιθέσεων», σημείωσε.

«Η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης είναι μια ήττα για τη Χαμάς» τόνισε.

Τέλος, ζήτησε από το Ισραήλ να μην κάνει τίποτα που θα μπορούσε να το μετανιώσει.

