Το ΝΑΤΟ προειδοποιεί τη Ρωσία με ενεργοποίηση του Άρθρου 5 μετά τις παραβιάσεις εναέριου χώρου

Το ΝΑΤΟ συνεδρίασε σήμερα το πρωί κατόπιν αιτήματος της Εσθονίας, βάσει του Άρθρου 4 της Συνθήκης της Ουάσινγκτον

Επιμέλεια - Μιλτιάδης Τσεκούρας

Ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31

Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει την κλιμάκωση και τις ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο ζωές, επισημαίνει με δήλωσή του το ΝΑΤΟ, σχετικά με τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου του από ρωσικά αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες.

"Η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτές τις ενέργειες, οι οποίες είναι κλιμακούμενες, ενέχουν τον κίνδυνο λανθασμένων υπολογισμών και θέτουν σε κίνδυνο ζωές. Πρέπει να σταματήσουν», αναφέρει το ΝΑΤΟ στη δήλωσή του.

Το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο συνεδρίασε σήμερα το πρωί κατόπιν αιτήματος της Εσθονίας, βάσει του Άρθρου 4 της Συνθήκης της Ουάσινγκτον, μετά την παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία στις 19 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΝΑΤΟ, ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης (SACEUR) ενημέρωσε το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο για της 19ης Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο τρία οπλισμένα ρωσικά αεροσκάφη MiG-31 παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο για πάνω από δέκα λεπτά. Η αντίδραση του ΝΑΤΟ ήταν γρήγορη και αποφασιστική. Συμμαχικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να τα αναχαιτίσουν και να τα συνοδεύσουν από τον εσθονικό εναέριο χώρο.

Το ΝΑΤΟ επισημαίνει ότι «αυτή η εισβολή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου μιας ολοένα και πιο ανεύθυνης ρωσικής συμπεριφοράς». Τονίζει, επίσης, ότι είναι η δεύτερη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες που το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο συνεδρίασε βάσει του Άρθρου 4. Στις 10 Σεπτεμβρίου, το Συμβούλιο πραγματοποίησε διαβουλεύσεις σε απάντηση στην μεγάλης κλίμακας παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αρκετοί άλλοι Σύμμαχοι - συμπεριλαμβανομένης της Φινλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Νορβηγίας και της Ρουμανίας - έχουν βιώσει πρόσφατα παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τη Ρωσία. «Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας σε όλους τους Συμμάχους των οποίων ο εναέριος χώρος έχει παραβιαστεί».

Το ΝΑΤΟ προειδοποιεί τη Ρωσία ότι η απάντηση του στις απερίσκεπτες ενέργειές της θα συνεχίσει να είναι ισχυρή. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι στις 12 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε η «Ανατολική Φρουρά» για να ενισχυθεί η στάση του ΝΑΤΟ σε ολόκληρη την ανατολική πλευρά. «Θα ενισχύσουμε τις δυνατότητές μας και θα ενισχύσουμε την αποτρεπτική και αμυντική μας στάση, μεταξύ άλλων μέσω αποτελεσματικής αεράμυνας», αναφέρει η δήλωση.

Επιπλέον, το ΝΑΤΟ προειδοποιεί τη Ρωσία ότι δεν θα πρέπει να έχει καμία αμφιβολία: «Το ΝΑΤΟ και οι Σύμμαχοι θα χρησιμοποιήσουν, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όλα τα απαραίτητα στρατιωτικά και μη στρατιωτικά εργαλεία για να αμυνθούν και να αποτρέψουν όλες τις απειλές από όλες τις κατευθύνσεις. Θα συνεχίσουμε να αντιδρούμε με τον τρόπο, τον χρόνο και τον τομέα της επιλογής μας. Η δέσμευσή μας στο Άρθρο 5 είναι ακλόνητη»

Τέλος, επισημαίνεται ότι «οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν θα αποθαρρυνθούν από αυτές και άλλες ανεύθυνες πράξεις της Ρωσίας από τις διαρκείς δεσμεύσεις τους να υποστηρίξουν την Ουκρανία, της οποίας η ασφάλεια συμβάλλει στη δική μας, στην άσκηση του εγγενούς δικαιώματός της στην αυτοάμυνα ενάντια στον βάναυσο και απρόκλητο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας».

Τι είναι το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ;

Πρόκειται για τον θεμελιώδη κανόνα του ΝΑΤΟ, που αριθμεί σήμερα 32 κράτη-μέλη, και ορίζει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός εξ αυτών θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Σε μια τέτοια περίπτωση, κάθε χώρα δεσμεύεται να λάβει «τα μέτρα που κρίνει απαραίτητα, περιλαμβανομένης της χρήσης ένοπλης δύναμης», ώστε να αποκατασταθεί και να διαφυλαχθεί η ασφάλεια της περιοχής του Βόρειου Ατλαντικού. Η ισχύς του άρθρου καλύπτει την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Τουρκία, αλλά δεν επεκτείνεται σε βάσεις ή εδάφη εκτός της συμμαχικής ζώνης.

Πώς λειτουργεί το Άρθρο 5;

Όταν ένα μέλος του ΝΑΤΟ επικαλείται το Άρθρο 5, οι σύμμαχοι μπορούν να παράσχουν οποιαδήποτε μορφή βοήθειας κρίνουν απαραίτητη για να ανταποκριθούν σε μια κατάσταση. Δεν σημαίνει αυτόματα στρατιωτική βοήθεια και εναπόκειται σε κάθε σύμμαχο να αποφασίσει ποια μέτρα θεωρεί απαραίτητα.

Η βοήθεια αυτή στη συνέχεια υλοποιείται σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της Συμμαχίας.

Έχει επικαλεστεί ποτέ κάποιος το Άρθρο 5;

Ναι, μία φορά. Μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ ενεργοποίησαν το Άρθρο 5 και έσπευσαν να βοηθήσουν τις ΗΠΑ.

Αυτό κορυφώθηκε με την εισβολή του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, λόγω των κατηγοριών ότι η κυρίαρχη κυβέρνηση των ταλιμπάν είχε προσφέρει καταφύγιο στην Αλ Κάιντα.
Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ πολέμησαν στο πλευρό των ΗΠΑ.

