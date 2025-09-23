Οι 5 χώρες με την καλύτερη ποιότητα ζωής το 2025

Οι πέντε κορυφαίοι προορισμοί για έναν «expat», όπως ψηφίστηκαν από 10.000 μετανάστες 172 διαφορετικών εθνικοτήτων

Επιμέλεια - Ανθή Κουρεντζή

Οι 5 χώρες με την καλύτερη ποιότητα ζωής το 2025
Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να ζήσουν εκτός της πατρίδας τους, με την Παγκόσμια Έκθεση για τη Μετανάστευση να αναφέρει ότι το 3,6% του παγκόσμιου πληθυσμού χαρακτηρίζεται σήμερα ως διεθνείς μετανάστες. Η ζωή στο εξωτερικό συνοδεύεται από προκλήσεις αλλά και μοναδικές ανταμοιβές. Ένα νέο παγκόσμιο γκάλοπ, ωστόσο, δείχνει πως ένας παράγοντας υπερτερεί σήμερα περισσότερο από ποτέ στην ευτυχία των εξωτερικών: τα οικονομικά.

Η παγκόσμια κοινότητα InterNations, που απευθύνεται σε ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, ρώτησε περισσότερους από 10.000 εξωτερικούς, από 172 διαφορετικές εθνικότητες. Οι χώρες που κατέγραψαν τα υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας ήταν ταυτόχρονα και εκείνες με κορυφαία αποτελέσματα στους δείκτες Οικονομικής Ικανοποίησης, Ποιότητας Ζωής και Ευκολίας Εγκατάστασης.

Οι 5 κορυφαίοι προορισμοί για «expats»

1. Παναμάς

Στην κορυφή της λίστας – πρώτη ανάμεσα σε 46 χώρες – βρίσκεται ο Παναμάς, με υψηλές επιδόσεις σε όλους τους βασικούς δείκτες: πρώτος στην Εργασία στο Εξωτερικό, δεύτερος στην Ευκολία Εγκατάστασης και τα Βασικά για Εξωτερικούς (όπως η ψηφιακή ζωή και η στέγαση), ενώ τερμάτισε τρίτος σε Ποιότητα Ζωής και Οικονομική Ικανοποίηση.

Ελκύει ψηφιακούς νομάδες, ελεύθερους επαγγελματίες και συνταξιούχους που αγαπούν τη φύση και τις εξωτερικές δραστηριότητες. Η Αμερικανίδα Κάρι Μάκι, ιδιοκτήτρια του Morrillo Beach Eco Resort, περιγράφει τη ζωή στον Παναμά ως «παραδεισένια». «Είμαστε περικυκλωμένοι από ζούγκλα, βλέπουμε τούκαν, πιθήκους, ιγκουάνα, πεταλούδες… και η παραλία μας είναι σχεδόν πάντα άδεια», λέει.

Ωστόσο, προειδοποιεί πως η αποψίλωση δασών αποτελεί σοβαρό πρόβλημα. «Πολλοί έρχονται και κόβουν δέντρα χωρίς να καταλαβαίνουν το περιβάλλον – και το χάνουμε για πάντα», επισημαίνει. Συνιστά επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο Cerro Hoyas, το οποίο «είναι όνειρο για παρατηρητές πουλιών, πρόκληση για πεζοπόρους και ένας μαγικός προορισμός με καταρράκτες παντού».

Στα αρνητικά, επισημαίνει τη γραφειοκρατία, καθώς ακόμα και η ανανέωση πινακίδων αυτοκινήτου μπορεί να απαιτεί περίπλοκα έγγραφα.

2. Κολομβία

Η Κολομβία κατέλαβε τη δεύτερη θέση παγκοσμίως, ξεχωρίζοντας στους δείκτες Οικονομικής Ικανοποίησης (2η) και Ευκολίας Εγκατάστασης (3η). Τέσσερις στους πέντε εξωτερικούς δηλώνουν ικανοποιημένοι οικονομικά, ενώ το ίδιο ποσοστό αναφέρει πως νιώθει «σαν στο σπίτι του».

«Οι Κολομβιανοί είναι ζεστοί, φιλικοί και περίεργοι – οι ιδανικοί γείτονες», λέει η Βρετανίδα Πόρσια Χαρτ, ιδιοκτήτρια boutique ξενοδοχείου στην Καρταχένα. «Η οικογένεια είναι στο επίκεντρο της ζωής εδώ – βρείτε μια μεγάλη, θορυβώδη κολομβιανή οικογένεια και… υιοθετηθείτε».

Η ίδια βλέπει στη χώρα ένα πνεύμα ελπίδας και συλλογικής προσπάθειας για πρόοδο, αποτέλεσμα της σύνθετης ιστορίας της. Συνιστά επίσκεψη στο χωριό Μπαριτσάρα, με το ιδανικό κλίμα και εξαιρετικά εστιατόρια, καθώς και στην καφεκοπτική περιοχή και τις πεδιάδες του Λος Λιάνος, για ιππασία μακριά από τον μαζικό τουρισμό.

3. Μεξικό

Το Μεξικό βρέθηκε στην τρίτη θέση, με τους εξωτερικούς να αναφέρουν πως νιώθουν καλοδεχούμενοι σε ποσοστά πάνω από 20% σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Ο Ντέιβιντ Ράιτ, Αμερικανός που ζει στην Πλάγια ντελ Κάρμεν, αναφέρει: «Ο κόσμος, η κουλτούρα, το φαγητό, η ομορφιά, το κόστος ζωής, η υγειονομική περίθαλψη – όλα είναι λόγοι για να ζει κανείς εδώ». Ωστόσο, τονίζει τη σημασία της εκμάθησης της γλώσσας. «Δεν μαθαίνεις απλώς να λες πράγματα – μαθαίνεις έναν νέο τρόπο να βλέπεις τον κόσμο».

Προειδοποιεί πως το νερό της βρύσης δεν πίνεται, και πως παλιές κατοικίες έχουν σωληνώσεις που δεν επιτρέπουν ούτε το καζανάκι με χαρτί υγείας. Επίσης, το "mañana" δεν σημαίνει απαραίτητα "αύριο", αλλά ίσως και... σε δύο εβδομάδες.

Η Λιν Πιρς από το Κάμπο Σαν Λούκας τονίζει πως η χώρα προσφέρει χαμηλό κόστος ζωής – συχνά με θέα στη θάλασσα. Το αξιόπιστο διαδίκτυο έχει επίσης προσελκύσει ψηφιακούς νομάδες.

4. Ταϊλάνδη

Η Ταϊλάνδη κατέλαβε την τέταρτη θέση, με κορυφαίες επιδόσεις στην ευτυχία (2η) και στα οικονομικά (3η). Οι εξωτερικοί αναφέρουν πως είναι εύκολο να δημιουργήσουν φιλίες και να προσαρμοστούν.

«Δεν ξέρω άλλη χώρα τόσο φιλόξενη, ασφαλή και όμορφη για να ταξιδέψεις», λέει η Νατάσα Έλντρεντ, που ίδρυσε τουριστική εταιρεία στο Πουκέτ. Η συνδυασμένη ύπαρξη υποδομών και φυσικής ομορφιάς κάνει την Ταϊλάνδη ιδανική, προσθέτει.

Η μπλόγκερ Έιμι Πόλτον, που εργάστηκε στην Μπανγκόκ, σημειώνει ότι η κουλτούρα είναι ιεραρχική και πως η έννοια του «να μη φέρνεις σε δύσκολη θέση» (saving face) είναι σημαντική. Επισημαίνει επίσης την οικονομική ανισότητα μεταξύ εξωτερικών και ντόπιων. «Οι εμπειρίες μας δεν είναι ίδιες – οι εξωτερικοί συχνά έχουν περισσότερα προνόμια».

Και οι δύο προτείνουν εξερεύνηση πέρα από τους γνωστούς προορισμούς. Από τα νησιά του Ανταμάν μέχρι το Κάο Σοκ, το φυσικό κάλλος της χώρας προσφέρει ανεξάντλητες επιλογές.

5. Βιετνάμ

Την πεντάδα κλείνει το Βιετνάμ, το οποίο κατέλαβε την 1η θέση στην Οικονομική Ικανοποίηση και την 8η στην Ευτυχία. Με μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στον κόσμο, η χώρα εκπέμπει ενέργεια και δυναμισμό.

«Η ζωή εδώ τρέχει με ταχύτητα, η ανάπτυξη είναι παντού και οι άνθρωποι είναι απίστευτα ζεστοί», λέει η Μπέρθα Πεσίκ από την Ινδονησία, που εργάζεται σε resort στο νησί Φου Κουόκ.

