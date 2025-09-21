Μόναχο δεν είναι μόνο το Oktoberfest: Πέντε λόγοι να επισκεφτείτε την πρωτεύουσα της Βαυαρίας

Πέντε προτάσεις για να αξιοποιήσετε ακόμα και μία ολιγοήμερη απόδραση στο μαγευτικό Μόναχο

Ανθή Κουρεντζή

Μόναχο δεν είναι μόνο το Oktoberfest: Πέντε λόγοι να επισκεφτείτε την πρωτεύουσα της Βαυαρίας
Unsplash
TRAVEL
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κάθε χρόνο, στα τέλη Σεπτεμβρίου, πλήθη κατακλύζουν το Μόναχο για να απολαύσουν δύο εβδομάδες ξέφρενης διασκέδασης στο περίφημο «Oktoberfest».

Το πάρτι ξεκίνησε το 1810, όταν ο πρίγκιπας Λουδοβίκος της Βαυαρίας προσκάλεσε τους πολίτες του Μονάχου να γιορτάσουν τον γάμο του, και οι εορτασμοί απλά δεν σταμάτησαν ποτέ – το Oktoberfest έχει εξελιχθεί στο πιο γνωστό φεστιβάλ μπύρας της Γερμανίας. Σήμερα, ενώ οι εορτασμοί του Oktoberfest πραγματοποιούνται σε πολλές γερμανικές πόλεις και προορισμούς στο εξωτερικό, το Oktoberfest του Μονάχου κυριαρχεί, προσελκύοντας περίπου έξι εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

μόναχο

Unsplash

Ως επίκεντρο του γερμανικού μπαρόκ κινήματος και φύλακας μερικών από τις παλαιότερες παραδόσεις της χώρας, η πρωτεύουσα της Βαυαρίας διαθέτει μια αξιοζήλευτη ποικιλία πολιτιστικών και φυσικών δραστηριοτήτων που σίγουρα θα διασκεδάσουν κάθε επισκέπτη ανάμεσα στις αμέτρητες επιλογές για μπύρα.

Καλύτερη τοπική γαστρονομική εμπειρία: Viktualienmarkt

Για περισσότερα από 200 χρόνια, οι ντόπιοι συγκεντρώνονται στο Viktualienmarkt του Μονάχου, στην Aldstadt (μεσαιωνική παλιά πόλη) της πόλης, για να προμηθευτούν φρέσκα προϊόντα.

Αν και η αγορά της πόλης γινόταν παλαιότερα στη νεογοτθική Marienplatz – το αδιαμφισβήτητο σύμβολο της βαυαρικής πρωτεύουσας – τελικά μεταφέρθηκε σε μια κοντινή πλατεία, όπου το πρώην κέντρο των αγροτών έχει πλέον γίνει γνωστό για τα εκλεπτυσμένα γκουρμέ εδέσματά του.

Η ατμόσφαιρα της αγοράς είναι γραφική και σεμνή, με μικρά σιντριβάνια ανάμεσα σε περισσότερα από 100 πάγκους με φαγητό, που πωλούν κάθε είδους τοπικές λιχουδιές, από βαυαρικά ντόνατς με κρέμα και τυρί για επάλειψη (Obatzda) μέχρι το φημισμένο τοπικό λευκό λουκάνικο (Müncher Weißwurst) – ένα φημισμένο φάρμακο για το hangover.

Η μπύρα δεν λείπει ποτέ από το Μόναχο και, στο τέλος της βόλτας, μπορείτε να απολαύσετε μια-δυο πίντες κάτω από τις καστανιές της μπυραρίας της αγοράς, η οποία είναι ανοιχτή καθημερινά από τις 09:00 έως τις 22:00.

μόναχο

Unsplash

Καλύτερη θέα: Olympiapark

Στους πρόποδες των Βαυαρικών Άλπεων και περιτριγυρισμένο από καταπράσινα δάση και λόφους, το Μόναχο είναι ένας παράδεισος για τους λάτρεις της φύσης.

Σε απόσταση περίπου 7 χλμ. από το κέντρο της πόλης, το Ολυμπιακό Πάρκο – γνωστό στην περιοχή ως Olympiapark και εγκαινιασμένο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1972 – αποτελεί την πύλη προς την πιο βουκολική πλευρά της πόλης.

Ο λόφος του πάρκου, ύψους 60 μέτρων, Olympiaberg, όχι μόνο προσφέρει απαράμιλλη θέα στα περίχωρα, αλλά έχει και ένα επιπλέον πλεονέκτημα: επιτρέπει στους επισκέπτες του πάρκου να ρίξουν μια ματιά στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Κάποτε ήταν ένα καλά κρυμμένο μυστικό, αλλά τα βίντεο έγιναν viral στα κοινωνικά μέσα, δείχνοντας χιλιάδες ανθρώπους να απολαμβάνουν δωρεάν τις συναυλίες της Taylor Swift και των Coldplay από την κορυφή του λόφου.

γερμανία

Unsplash

Η καλύτερη απροσδόκητη εμπειρία στην ύπαιθρο, στην καρδιά της πόλης: Englischer Garten

Φαίνεται απίθανο να συσχετίσει κανείς το Μόναχο, που απέχει περισσότερα από 500 χιλιόμετρα από τον ωκεανό, με τα θαλάσσια σπορ.

Ωστόσο, ο Englischer Garten (Αγγλικός Κήπος) της πόλης επιτρέπει στους επισκέπτες να δοκιμάσουν ένα φαινομενικά απίθανο άθλημα: το σέρφινγκ.

Ο εκτεταμένος Αγγλικός Κήπος, έκτασης 3,75 τετραγωνικών χιλιομέτρων, άνοιξε το 1792 και αποτελεί μνημείο των ιδιόρρυθμων, ρομαντικών φαντασιώσεων της εποχής, γεμάτος με φολίες, λίμνες και παγόδες. Αλλά ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του είναι ο Eisbach («παγωμένος ρυάκι»), ένας τεχνητός ποταμός με τεχνητό κύμα κατάλληλο για σέρφινγκ, που τον καθιστά ιδιαίτερα δημοφιλή τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού.

Η καλύτερη οικογενειακή πολιτιστική εκδρομή: το Deutsches Museum

Αν και το Μόναχο συνήθως συνδέεται με τον πολύχρωμο λαϊκό πολιτισμό των αιώνων παλιών παραδόσεών του, είναι επίσης ένας από τους οικονομικούς κινητήρες της Ευρώπης και κέντρο καινοτομίας. Έτσι, για όσους ταξιδεύουν στο Μόναχο με μικρά παιδιά – ναι, το Oktoberfest του Μονάχου είναι περήφανα φιλικό προς τα παιδιά – μια παράκαμψη στο Deutsches Museum θα ήταν ιδανική για μια εποικοδομητική, οικογενειακή εμπειρία.

Το Deutsches Museum, που άνοιξε το 1903 στο Museuminsel (το «Μουσείο Νησί» του Μονάχου), είναι το μεγαλύτερο μουσείο επιστήμης και τεχνολογίας στον κόσμο. Η τεράστια συλλογή του με περισσότερα από 28.000 αντικείμενα στεγάζεται σε τέσσερα ξεχωριστά κτίρια και οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν τις 20 μόνιμες εκθέσεις του, που καλύπτουν θέματα από την αστροναυτική και τη ρομποτική έως τα ιστορικά μέσα μεταφοράς. Μια ευπρόσδεκτη απόδραση από τις θορυβώδεις φασαρίες του Oktoberfest.

μόναχο

Unsplash

Η καλύτερη εμπειρία γερμανικού ποδοσφαίρου: Το Allianz Arena

Το Allianz Arena του Μονάχου, που αποτελεί τόπο προσκυνήματος για τους οπαδούς του ποδοσφαίρου από την έναρξη της λειτουργίας του το 2005, δεν είναι ένα συνηθισμένο γήπεδο. Θεωρείται από πολλούς ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά αθλητικά γήπεδα στον κόσμο, σχεδιασμένο στο χαρακτηριστικό στυλ Bauhaus, και είναι η έδρα της FC Bayern Munich.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Επανάσταση» στα έξυπνα ρολόγια: 21 μέρες αυτονομίας και καταδύσεις στα 150 μέτρα

18:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΛ – ΑΕΚ 0-1 (Ημίχρονο): O Μάνταλος σκόραρε δύο λεπτά μετά την είσοδο του!

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας: Σε κίνδυνο σπίτια - Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Εικόνες

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Η αναγνώριση της Παλαιστίνης υπονομεύει τη μελλοντική ειρήνη και ενισχύει τη Χαμάς

18:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση Αρναούτογλου για έντονες βροχές - Πότε αλλάζει το σκηνικό

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία - Τόρις: Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, ανταμοιβή στη Χαμάς

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Κρήτη: Νεκρή και η 36χρονη Μαρία έναν μήνα μετά τη μάχη της με τα εγκαύματα

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Συρία θα διεξάγει κοινοβουλευτικές εκλογές στις 5 Οκτωβρίου

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη της 62χρονης που είχε θάψει την μητέρα της δίπλα στο σπίτι

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας - Στη μάχη και εναέρια μέσα

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Μπερνάρ Αρνό: «Πυρά» από τον πλουσιότερο άνθρωπο στη Γαλλία για τη φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αερομαχίες πάνω από τη Βαλτική: Η Γερμανία στέλνει Eurofighters κατά ρωσικού IL-20M

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Τrain: Από τη γραμμή ανόδου η επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών στον σταθμό Αφίδναι

17:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξανά στο Περιστέρι για να δει Άρης – Μύκονος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

17:49ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Τραμπ: «Θα βοηθήσουμε στην υπεράσπιση της Πολωνίας σε περίπτωση ρωσικής κλιμάκωσης»

17:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Σας ευχαριστούμε που τιμήσατε τη μνήμη του αγαπημένου μας ηγέτη»

17:41TRAVEL

Μόναχο δεν είναι μόνο το Oktoberfest: Πέντε λόγοι να επισκεφτείτε την πρωτεύουσα της Βαυαρίας

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Ρόδο: 83χρονος παππούς κατηγορείται για τον βιασμό της 8χρονης εγγονής του - Τρομάζουν τα ιατροδικαστικά ευρήματα

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Αμπάς: Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από το Λονδίνο, ένα βήμα προς μια «διαρκή» ειρήνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο ερχομός του φθινοπώρου – Πότε θα έρθει η πρώτη κακοκαιρία

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Ρόδο: 83χρονος παππούς κατηγορείται για τον βιασμό της 8χρονης εγγονής του - Τρομάζουν τα ιατροδικαστικά ευρήματα

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη της 62χρονης που είχε θάψει την μητέρα της δίπλα στο σπίτι

09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

16:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για ισχυρό αντικυκλώνα στην Ευρώπη - Πότε έρχονται βροχές στην χώρα μας

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στην Θεσσαλονίκη: «Να τον απαλλάξουν οι δικαστές, ο γιος μου είναι καλό παιδί» - Συγκλονίζει ο πατέρας των δύο αδελφών

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Κρήτη: Νεκρή και η 36χρονη Μαρία έναν μήνα μετά τη μάχη της με τα εγκαύματα

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Η αναγνώριση της Παλαιστίνης υπονομεύει τη μελλοντική ειρήνη και ενισχύει τη Χαμάς

17:03LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Μην ανεβαίνετε σε ταράτσες» - Νέο μήνυμα του τραγουδιστή για τη συνεργασία του με τον Φοίβο Δεληβοριά

18:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΛ – ΑΕΚ 0-1 (Ημίχρονο): O Μάνταλος σκόραρε δύο λεπτά μετά την είσοδο του!

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει το αέρινο τείχος», πότε θα νιώσουμε φθινόπωρο - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας - Στη μάχη και εναέρια μέσα

18:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση Αρναούτογλου για έντονες βροχές - Πότε αλλάζει το σκηνικό

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αερομαχίες πάνω από τη Βαλτική: Η Γερμανία στέλνει Eurofighters κατά ρωσικού IL-20M

16:15ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία, Καναδάς και Βρετανία αναγνώρισαν παλαιστινιακό κράτος

15:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη γιος γνωστού πολιτικού – Βρέθηκε σπρέι πιπεριού στην κατοχή του

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Ρομά 7 ετών... αρχηγός συμμορίας - Σε απόγνωση οι ιδιοκτήτες καταστημάτων

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Συρία θα διεξάγει κοινοβουλευτικές εκλογές στις 5 Οκτωβρίου

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία - Τόρις: Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, ανταμοιβή στη Χαμάς

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Φονικό στη Θεσσαλονίκη: «Γκρίνιαξε, ήμουν πιεσμένος και τη σκότωσα» λέει ο αδελφός της - Την φρόντιζε για χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ