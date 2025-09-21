Μόναχο δεν είναι μόνο το Oktoberfest: Πέντε λόγοι να επισκεφτείτε την πρωτεύουσα της Βαυαρίας

Κάθε χρόνο, στα τέλη Σεπτεμβρίου, πλήθη κατακλύζουν το Μόναχο για να απολαύσουν δύο εβδομάδες ξέφρενης διασκέδασης στο περίφημο «Oktoberfest».

Το πάρτι ξεκίνησε το 1810, όταν ο πρίγκιπας Λουδοβίκος της Βαυαρίας προσκάλεσε τους πολίτες του Μονάχου να γιορτάσουν τον γάμο του, και οι εορτασμοί απλά δεν σταμάτησαν ποτέ – το Oktoberfest έχει εξελιχθεί στο πιο γνωστό φεστιβάλ μπύρας της Γερμανίας. Σήμερα, ενώ οι εορτασμοί του Oktoberfest πραγματοποιούνται σε πολλές γερμανικές πόλεις και προορισμούς στο εξωτερικό, το Oktoberfest του Μονάχου κυριαρχεί, προσελκύοντας περίπου έξι εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Unsplash

Ως επίκεντρο του γερμανικού μπαρόκ κινήματος και φύλακας μερικών από τις παλαιότερες παραδόσεις της χώρας, η πρωτεύουσα της Βαυαρίας διαθέτει μια αξιοζήλευτη ποικιλία πολιτιστικών και φυσικών δραστηριοτήτων που σίγουρα θα διασκεδάσουν κάθε επισκέπτη ανάμεσα στις αμέτρητες επιλογές για μπύρα.

Καλύτερη τοπική γαστρονομική εμπειρία: Viktualienmarkt

Για περισσότερα από 200 χρόνια, οι ντόπιοι συγκεντρώνονται στο Viktualienmarkt του Μονάχου, στην Aldstadt (μεσαιωνική παλιά πόλη) της πόλης, για να προμηθευτούν φρέσκα προϊόντα.

Αν και η αγορά της πόλης γινόταν παλαιότερα στη νεογοτθική Marienplatz – το αδιαμφισβήτητο σύμβολο της βαυαρικής πρωτεύουσας – τελικά μεταφέρθηκε σε μια κοντινή πλατεία, όπου το πρώην κέντρο των αγροτών έχει πλέον γίνει γνωστό για τα εκλεπτυσμένα γκουρμέ εδέσματά του.

Η ατμόσφαιρα της αγοράς είναι γραφική και σεμνή, με μικρά σιντριβάνια ανάμεσα σε περισσότερα από 100 πάγκους με φαγητό, που πωλούν κάθε είδους τοπικές λιχουδιές, από βαυαρικά ντόνατς με κρέμα και τυρί για επάλειψη (Obatzda) μέχρι το φημισμένο τοπικό λευκό λουκάνικο (Müncher Weißwurst) – ένα φημισμένο φάρμακο για το hangover.

Η μπύρα δεν λείπει ποτέ από το Μόναχο και, στο τέλος της βόλτας, μπορείτε να απολαύσετε μια-δυο πίντες κάτω από τις καστανιές της μπυραρίας της αγοράς, η οποία είναι ανοιχτή καθημερινά από τις 09:00 έως τις 22:00.

Unsplash

Καλύτερη θέα: Olympiapark

Στους πρόποδες των Βαυαρικών Άλπεων και περιτριγυρισμένο από καταπράσινα δάση και λόφους, το Μόναχο είναι ένας παράδεισος για τους λάτρεις της φύσης.

Σε απόσταση περίπου 7 χλμ. από το κέντρο της πόλης, το Ολυμπιακό Πάρκο – γνωστό στην περιοχή ως Olympiapark και εγκαινιασμένο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1972 – αποτελεί την πύλη προς την πιο βουκολική πλευρά της πόλης.

Ο λόφος του πάρκου, ύψους 60 μέτρων, Olympiaberg, όχι μόνο προσφέρει απαράμιλλη θέα στα περίχωρα, αλλά έχει και ένα επιπλέον πλεονέκτημα: επιτρέπει στους επισκέπτες του πάρκου να ρίξουν μια ματιά στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Κάποτε ήταν ένα καλά κρυμμένο μυστικό, αλλά τα βίντεο έγιναν viral στα κοινωνικά μέσα, δείχνοντας χιλιάδες ανθρώπους να απολαμβάνουν δωρεάν τις συναυλίες της Taylor Swift και των Coldplay από την κορυφή του λόφου.

Unsplash

Η καλύτερη απροσδόκητη εμπειρία στην ύπαιθρο, στην καρδιά της πόλης: Englischer Garten

Φαίνεται απίθανο να συσχετίσει κανείς το Μόναχο, που απέχει περισσότερα από 500 χιλιόμετρα από τον ωκεανό, με τα θαλάσσια σπορ.

Ωστόσο, ο Englischer Garten (Αγγλικός Κήπος) της πόλης επιτρέπει στους επισκέπτες να δοκιμάσουν ένα φαινομενικά απίθανο άθλημα: το σέρφινγκ.

Ο εκτεταμένος Αγγλικός Κήπος, έκτασης 3,75 τετραγωνικών χιλιομέτρων, άνοιξε το 1792 και αποτελεί μνημείο των ιδιόρρυθμων, ρομαντικών φαντασιώσεων της εποχής, γεμάτος με φολίες, λίμνες και παγόδες. Αλλά ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του είναι ο Eisbach («παγωμένος ρυάκι»), ένας τεχνητός ποταμός με τεχνητό κύμα κατάλληλο για σέρφινγκ, που τον καθιστά ιδιαίτερα δημοφιλή τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού.

Η καλύτερη οικογενειακή πολιτιστική εκδρομή: το Deutsches Museum

Αν και το Μόναχο συνήθως συνδέεται με τον πολύχρωμο λαϊκό πολιτισμό των αιώνων παλιών παραδόσεών του, είναι επίσης ένας από τους οικονομικούς κινητήρες της Ευρώπης και κέντρο καινοτομίας. Έτσι, για όσους ταξιδεύουν στο Μόναχο με μικρά παιδιά – ναι, το Oktoberfest του Μονάχου είναι περήφανα φιλικό προς τα παιδιά – μια παράκαμψη στο Deutsches Museum θα ήταν ιδανική για μια εποικοδομητική, οικογενειακή εμπειρία.

Το Deutsches Museum, που άνοιξε το 1903 στο Museuminsel (το «Μουσείο Νησί» του Μονάχου), είναι το μεγαλύτερο μουσείο επιστήμης και τεχνολογίας στον κόσμο. Η τεράστια συλλογή του με περισσότερα από 28.000 αντικείμενα στεγάζεται σε τέσσερα ξεχωριστά κτίρια και οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν τις 20 μόνιμες εκθέσεις του, που καλύπτουν θέματα από την αστροναυτική και τη ρομποτική έως τα ιστορικά μέσα μεταφοράς. Μια ευπρόσδεκτη απόδραση από τις θορυβώδεις φασαρίες του Oktoberfest.

Unsplash

Η καλύτερη εμπειρία γερμανικού ποδοσφαίρου: Το Allianz Arena

Το Allianz Arena του Μονάχου, που αποτελεί τόπο προσκυνήματος για τους οπαδούς του ποδοσφαίρου από την έναρξη της λειτουργίας του το 2005, δεν είναι ένα συνηθισμένο γήπεδο. Θεωρείται από πολλούς ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά αθλητικά γήπεδα στον κόσμο, σχεδιασμένο στο χαρακτηριστικό στυλ Bauhaus, και είναι η έδρα της FC Bayern Munich.

