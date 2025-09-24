Κοντά σε συμφωνία αποκλιμάκωσης η Δαμασκός και το Τελ Αβίβ - «Φοβόμαστε το Ισραήλ» δήλωσε ο αλ Σάρα

«Νομίζω ότι όλες οι πλευρές προσεγγίζουν τη συμφωνία καλή τη πίστει», σχολίασε ο Τομ Μπάρακ, ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία.

Newsbomb

Κοντά σε συμφωνία αποκλιμάκωσης η Δαμασκός και το Τελ Αβίβ - «Φοβόμαστε το Ισραήλ» δήλωσε ο αλ Σάρα

Ο πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ αλ Σάρα, και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κοντά στη σύναψη συμφωνίας για «αποκλιμάκωση» βρίσκονται η Συρία και το Ισραήλ, με την οποία οι IDF θα πάψουν την επιθέσεις τους ενώ η Δαμασκός θα συμφωνήσει να μη μεταφέρει κοντά στα ισραηλινά σύνορα μηχανικό ή βαρύ εξοπλισμό, ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, το βράδυ ο Τομ Μπάρακ, ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Τομ Μπάρακ είπε ότι αυτό θα είναι ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση μιας συμφωνίας ασφαλείας την οποία διαπραγματεύονται οι δύο χώρες.

Η Συρία και το Ισραήλ έχουν συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας για την οποία η Δαμασκός ευελπιστεί ότι θα εξασφαλίσει την αναστολή των ισραηλινών αεροπορικών βομβαρδισμών και την απομάκρυνση των ισραηλινών στρατευμάτων που έχουν εισβάλει στη νότια Συρία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επιδιώξει να συνάψει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, η οποία θα ανακοινώνονταν αυτή την εβδομάδα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί αρκετή πρόοδος και η διαδικασία έχει καθυστερήσει εξαιτίας της εβραϊκής Πρωτοχρονιάς Ρος Ασανά που γιορτάζεται αυτή την εβδομάδα, είπε ο Μπάρακ.

"Νομίζω ότι όλες οι πλευρές την προσεγγίζουν καλή τη πίστει", σχολίασε.

Δεκαετίες αντιπαλότητας

Το Ισραήλ και η Συρία είναι δύο αντίπαλες χώρες της Μέσης Ανατολής επί δεκαετίες. Παρά την ανατροπή του επί μακρόν προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο, παραμένουν οι εδαφικές αντιπαραθέσεις τους και η βαθιά ριζωμένη πολιτική δυσπιστία ανάμεσά τους.

Το Ισραήλ διάκειται εχθρικά απέναντι στην ισλαμιστική νέα κυβέρνηση της Συρίας υπογραμμίζοντας τους πρώην τζιχαντιστικούς δεσμούς του προέδρου Αχμέντ αλ Σάρα και έχει ασκήσει πιέσεις στην Ουάσινγκτον να κρατήσει τη χώρα αδύναμη και αποκεντρωμένη.

Έπειτα από μήνες παραβίασης της αποστρατικοποιημένης ζώνης, το Ισραήλ αποχώρησε από τη συμφωνία εκεχειρίας του 1974 στις 8 Δεκεμβρίου, την ημέρα που ανατράπηκε ο Άσαντ από τις δυνάμεις των ανταρτών. Έπληξε συριακούς στρατιωτικούς στόχους και έστειλε στρατό σε πολλά χωριά στα περίχωρα της Δαμασκού σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα.

Εκτοτε το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει περισσότερα από 1.000 πλήγματα με στόχο τη Συρία και τουλάχιστον 400 χερσαίες επιδρομές, είπε ο Σάρα την περασμένη εβδομάδα.

Μιλώντας λίγο πριν από τον Μπάρακ σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, ο Σάρα, ένας πρώην αρχηγός της αλ Κάιντα ο οποίος ηγήθηκε των δυνάμεων των ανταρτών για να ανατρέψει την κυβέρνηση του Άσαντ τον περασμένο χρόνο, εξέφρασε ανησυχία ότι το Ισραήλ πιθανόν να καθυστερεί τις συνομιλίες.

"Φοβόμαστε το Ισραήλ. Μας ανησυχεί το Ισραήλ. Δεν είναι το ανάποδο", είπε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:16ΚΟΣΜΟΣ

Επιστροφή στις μάσκες πέντε χρόνια μετά την πανδημία ζήτησε η κόρη του Μπεν Άφλεκ από εκδήλωση του ΟΗΕ - «Δικαίωμα στον φιλτραρισμένο αέρα»

11:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμα 2,2 εκατομμυρίων σε «Σκλαβενίτη» και «Lidl» για παραβάσεις πλαφόν και Κώδικα Δεοντολογίας

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιστίνιος χτύπησε περαστικό με μπουκάλι και δάγκωσε αστυνομικό στο κέντρο της Αθήνας

10:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ακύρωση συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν: Προσχηματικές οι δικαιολογίες της Άγκυρας - Την ώρα του ραντεβού ο Τούρκος πρόεδρος συνάντησε τον Λίβυο αλ Μάνφι

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η BYD παίρνει το στέμμα από την Bugatti!

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Η χώρα που δίνει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης στα 45 έτη

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Από πόρνη μέχρι αγία: Οι 150 ζωές της Κλαούντια Καρντινάλε και το μεγάλο μυστικό της

10:45ΚΟΣΜΟΣ

«Μόλις 4 δευτερόλεπτα»: Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν χρειάζεται να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα σε αυτοκινητόδρομο

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε ο σταθμός του Μετρό «Ευαγγελισμός»

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Η Continental ελαστικά δίπλα στον Oργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε η πλατφόρμα για τις μετεγγραφές φοιτητών ΑΕΙ και ΑΕΑ

10:41ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Οι ευρωπαϊκοί αγώνες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα

10:37LIFESTYLE

Το «Porto Leone» πήρε τα κλειδιά της βραδινής ζώνης – Τι έγινε με «Γη της ελιάς» και «Grand Hotel»

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Blue Star Χίος: Νεκρός 20χρονος ναυτικός από συρόμενη πόρτα στο γκαράζ του πλοίου

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Τουλάχιστον 12 νεκροί από φονικές πλημμύρες στην Καλκούτα

10:29ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Απολογείται σήμερα στην ανακρίτρια ο 50χρονος

10:21ΚΟΣΜΟΣ

Άγαλμα του Τραμπ χέρι-χέρι με τον Έπσταϊν εμφανίστηκε μπροστά από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ - Εικόνες

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Τραυματίστηκε 20χρονος ναυτικός – Στο Τζάνειο χωρίς τις αισθήσεις του

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ποιες περιοχές θα χτυπήσει η κακοκαιρία με μεγάλη ένταση - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Κοντά σε συμφωνία αποκλιμάκωσης η Δαμασκός και το Τελ Αβίβ - «Φοβόμαστε το Ισραήλ» δήλωσε ο αλ Σάρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμα 2,2 εκατομμυρίων σε «Σκλαβενίτη» και «Lidl» για παραβάσεις πλαφόν και Κώδικα Δεοντολογίας

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ποιες περιοχές θα χτυπήσει η κακοκαιρία με μεγάλη ένταση - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Blue Star Χίος: Νεκρός 20χρονος ναυτικός από συρόμενη πόρτα στο γκαράζ του πλοίου

06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την επικίνδυνη κακοκαιρία το GEM - Ποιες περιοχές μένουν εκτός

10:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ακύρωση συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν: Προσχηματικές οι δικαιολογίες της Άγκυρας - Την ώρα του ραντεβού ο Τούρκος πρόεδρος συνάντησε τον Λίβυο αλ Μάνφι

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Στο ίδιο σπίτι πέθανε και ο πατέρας της 62χρονης - Πού κληροδότησε την περιουσία του

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν από 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας – Τι ισχύει για τη χειμερινή περίοδο

07:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τριπλή ενίσχυση για 150.000 στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες και διπλή για 660.000 δημοσίους υπαλλήλους

06:00ΚΟΣΜΟΣ

«Τύμπανα πολέμου»: Σύγκρουση Ευρώπης – Ρωσίας μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια βλέπει ο Επίτροπος για την Άμυνα

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ρώσων πιλότων σε Ουκρανούς στο φτερό drone: «Όποιος καταρρίπτει...»

09:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται πρόστιμο σε σούπερ μάρκετ για παραπλανητικές προσφορές – Εντείνονται οι έλεγχοι για την προστασία των καταναλωτών

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Από πόρνη μέχρι αγία: Οι 150 ζωές της Κλαούντια Καρντινάλε και το μεγάλο μυστικό της

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Τζίμι Κίμελ: Επέστρεψε με δάκρυα στην τηλεόραση - «Δεν είχα πρόθεση να αστειευτώ με μια δολοφονία»

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Η χώρα που δίνει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης στα 45 έτη

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Τραυματίστηκε 20χρονος ναυτικός – Στο Τζάνειο χωρίς τις αισθήσεις του

23:13ΥΓΕΙΑ

Ούτε σολομός ούτε σαρδέλες: Το οικονομικό ψάρι που συστήνουν οι ειδικοί για υγεία εγκεφάλου και καρδιάς

08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ο Τραμπ είχε δίκιο: Στις ελληνικές φυλακές το 52% των κρατουμένων είναι αλλοδαποί!

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιστίνιος χτύπησε περαστικό με μπουκάλι και δάγκωσε αστυνομικό στο κέντρο της Αθήνας

07:14ΚΟΣΜΟΣ

Κλαούντια Καρντινάλε: Θλίψη στον παγκόσμιο κινηματογράφο για το θάνατο της θρυλικής Ιταλίδας ηθοποιού

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαία τατουάζ αποκαλύπτονται σε κατεψυγμένο τάφο στη Νότια Σιβηρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ