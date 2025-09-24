Γυναίκα κέρδισε 150.000 δολάρια σε λοταρία με αριθμούς που της έδωσε το ChatGPT

Μία γυναίκα από τη Βιρτζίνια, η Κάρι Έντουαρντς, αγόρασε ένα εισιτήριο Powerball (σ.σ. αμερικανική λοταρία) για την κλήρωση της 8ης Σεπτεμβρίου και βρήκε τέσσερις λευκές μπάλες συν το κόκκινο Powerball. Ο συνδυασμός αυτός δίνει κανονικά 50.000 δολάρια, όμως, επειδή είχε επιλέξει το Power Play, το ποσό τριπλασιάστηκε!

Αρχικά, νόμιζε ότι ήταν απάτη. Όπως διηγήθηκε, βρισκόταν σε συνάντηση όταν έλαβε ειδοποίηση για τα κέρδη και ήταν σίγουρη ότι πρόκειται για scam. Λίγο αργότερα, ωστόσο, όταν συνδέθηκε στον λογαριασμό της, διαπίστωσε ότι το βραβείο ήταν απολύτως αληθινό.

Το ασυνήθιστο της υπόθεσης είναι πώς διάλεξε τους αριθμούς. Η Έντουαρντς αποκάλυψε ότι είχε ζητήσει από το ChatGPT να της προτείνει έναν συνδυασμό πριν αγοράσει το δελτίο κι ενώ γνώριζε καλά ότι όλα είναι θέμα τύχης, αποφάσισε να τους δοκιμάσει και τελικά… έπεσε μέσα.

Η δεύτερη έκπληξη ήρθε, βέβαια, με την απόφαση για τα χρήματα, καθώς δώρισε ολόκληρο το ποσό σε τρεις φιλανθρωπικούς οργανισμούς: Το Shalom Farms, που στηρίζει ευάλωτες κοινότητες με τρόφιμα· το Navy – Marine Corps Relief Society, που βοηθά οικογένειες στρατιωτικών· και το Association for Frontotemporal Degeneration, που χρηματοδοτεί έρευνες για την άνοια.