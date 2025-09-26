TikTok: Η βασιλική οικογένεια του Άμπου Ντάμπι θα αποκτήσει μερίδιο στις ΗΠΑ

Η βασιλική οικογένεια του Άμπου Ντάμπι θα αποκτήσει μερίδιο συμμετοχής στο TikTok στις ΗΠΑ μετά την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος από τον Ντόναλντ Τραμπ, που οδήγησε σε συμφωνία αποτιμώμενη στα 14 δισ. δολάρια.

Η MGX, ένα fund υπό την προεδρία του Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, θα αποκτήσει μερίδιο 15% και θέση στο διοικητικό συμβούλιο όταν η TikTok US αποσχιστεί.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα την Πέμπτη το βράδυ, εγκρίνοντας τη συμφωνία και παρέχοντας προθεσμία 120 ημερών για την οριστικοποίηση των λεπτομερειών.

Η Oracle του Λάρι Έλισον, η εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων Silver Lake και το ταμείο MGX του Άμπου Ντάμπι θα ελέγχουν συνολικά περίπου το 45% της TikTok US.

Συνολικά, οι αμερικανικές εταιρείες αναμένεται να έχουν τον έλεγχο άνω του 65% της εταιρείας, με τον Τραμπ να προσθέτει ως επενδυτές τον πρωτοπόρο στους προσωπικούς υπολογιστές Μάικλ Ντελ και τη Fox του Ρούπερτ Μέρντοχ.

«Η TikTok US θα ανήκει και θα ελέγχεται κυρίως από πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν θα βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχο κάποιου ξένου αντιπάλου», δήλωσε ο Τραμπ. «Έχουμε αμερικανούς επενδυτές να την αναλαμβάνουν και να τη διοικούν, μεταξύ αυτών και τον Λάρι Έλισον. Σπουδαίους επενδυτές, τους μεγαλύτερους. Δεν γίνεται μεγαλύτεροι. Αυτή η εταιρεία θα λειτουργεί πλήρως υπό αμερικανικό έλεγχο».

Ο ρόλος της μητρικής εταιρείας του TikTok

Η κινεζική μητρική εταιρεία, ByteDance, θα διατηρήσει ποσοστό 19,9% στις αμερικανικές δραστηριότητες της TikTok.

Η Κίνα δεν έχει δημοσίως διατυπώσει αν θα εγκρίνει τη συμφωνία, αν και ο Τραμπ ανέφερε ότι είχε «καλή συνομιλία» με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος «έδωσε το πράσινο φως» για τη συμφωνία.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, εκτίμησε ότι η συμφωνία αποτιμά την TikTok US στα 14 δισ. δολάρια. «Υπήρχε κάποια αντίσταση από την κινεζική πλευρά», είπε. «Όμως ο βασικός στόχος που θέλαμε να πετύχουμε ήταν να συνεχίσει η λειτουργία της TikTok, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των δεδομένων των αμερικανών χρηστών σύμφωνα με τον νόμο».

Πρόσθεσε: «Αυτή η συμφωνία σημαίνει πραγματικά ότι οι Αμερικανοί μπορούν να χρησιμοποιούν την TikTok, αλλά με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από ποτέ. Τα δεδομένα τους θα είναι ασφαλή και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως όπλο προπαγάνδας εναντίον των συμπολιτών μας».

Η αποτίμηση των 14 δισ. δολαρίων του TikTok

Η αποτίμηση των 14 δισ. δολαρίων για τις αμερικανικές δραστηριότητες είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με την εκτίμηση αξίας της ByteDance στο σύνολό της, που υπολογίζεται περίπου στα 330 δισ. δολάρια. Συγκριτικά η Meta, μητρική εταιρεία Facebook και Instagram, έχει αξία 1,8 τρισ. δολάρια.

Το μέλλον της TikTok US παρέμενε αβέβαιο από τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους, όταν το Κογκρέσο ψήφισε νόμο που υποχρέωνε την ByteDance να πουλήσει τις αμερικανικές δραστηριότητες λόγω ανησυχιών για την ιδιωτικότητα και την εθνική ασφάλεια.

