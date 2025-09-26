Ιράν: Συμφωνία «μαμούθ» 25 δισεκατομμυρίων με τη Μόσχα για την κατασκευή πυρηνικών σταθμών ενέργειας

Το Ιράν υπέγραψε συμφωνία 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosatom για την κατασκευή τεσσάρων πυρηνικών σταθμών παραγωγής ενέργειας στο Ιράν, μετέδωσε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Η Rosatom είχε ανακοινώσει προχθές, Τετάρτη, πως υπέγραψε μνημόνιο συνεννόησης για την κατασκευή μικρών πυρηνικών σταθμών παραγωγής ενέργειας στο Ιράν, χωρίς να γνωστοποιήσει αριθμό.

Το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας, και ειδικά τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, έχει αποτελέσει αντικείμενο διεθνούς διαμάχης, με το Ισραήλ και το Ιράν να εμπλέκονται σε έναν δωδεκαήμερο πόλεμο τον Ιούνιο και τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν αιφνιδιαστική νυχτερινή επίθεση κατά πυρηνικών εγκαταστάσεων της Τεχεράνης κατά την επιχείρηση «Midnight Hammer».

