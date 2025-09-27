Προειδοποίηση Ζελένσκι για τα drones: Επόμενη ίσως η Ιταλία - Ο Πούτιν τεστάρει τους Ευρωπαίους

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα επεκτείνει τον πόλεμό του στην Ουκρανία επιτιθέμενος σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, προέβλεψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και κατηγόρησε τη Ρωσία για πρόσφατες παραβιάσεις με drones, τις οποίες χαρακτήρισε ως μια προσπάθεια να δοκιμαστούν οι άμυνες του ΝΑΤΟ.

Μιλώντας στο Κίεβο μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για μια μεγαλύτερη σύγκρουση.

«Ο Πούτιν δεν θα περιμένει να τελειώσει τον πόλεμό του στην Ουκρανία. Θα ανοίξει κάποιο άλλο μέτωπο. Κανείς δεν ξέρει πού. Αυτό θέλει», είπε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας σύμφωνα με τον Guardian δήλωσε ότι το Κρεμλίνο ελέγχει σκόπιμα την ικανότητα της Ευρώπης να προστατεύει τον εναέριο χώρο της, μετά τις πραβιάσεις με drone του εναέριου χώρου της Δανίας, της Πολωνίας και της Ρουμανίας και την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη. Περισσότερα drone εντοπίστηκαν την Παρασκευή (26.09.25) το βράδυ πάνω από στρατιωτική βάση της Δανίας και το Σάββατο πάνω από βάση της Νορβηγίας.

Ο Ζελένσκι υπονόησε ότι οι κυβερνήσεις της ΕΕ δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν αυτή τη νέα και επικίνδυνη απειλή. Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Ουκρανία εντόπισε 92 drones να πετούν προς την Πολωνία με «συντεταγμένο» τρόπο. Τα περισσότερα από αυτά αναχαιτίστηκαν. Δεκαεννέα διέσχισαν το πολωνικό έδαφος, όπου οι Πολωνοί κατέρριψαν τα τέσσερα.

«Ίσως η Ιταλία να είναι η επόμενη. Βλέπουμε τι γίνεται στη Νορβηγία, τη Δανία. Υπάρχουν ενδείξεις και από τη Σουηδία. Υπάρχουν Ρουμάνοι, Πολωνοί, οι χώρες της Βαλτικής. Ο Πούτιν δοκιμάζει τι έχουν οι Ευρωπαίοι», τόνισε.

«Δεν συγκρίνω τις δυνάμεις μας. Εμείς βρισκόμαστε σε πόλεμο και αυτοί (η Πολωνία) όχι», είπε. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι εκπρόσωποι από διάφορες χώρες θα ταξιδέψουν στην Ουκρανία για να λάβουν «πρακτική εκπαίδευση» σχετικά με τον τρόπο απόκρουσης των ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων. «Είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε την εμπειρία μας», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του Ζελένσκι ακολουθούν τις, όπως τις χαρακτήρισε, «πολύ ευχάριστες» συνομιλίες με τον Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μετά τη συνάντηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι πιστεύει ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη που έχει χάσει από το 2022, με την υποστήριξη της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ.

Regarding Russia’s attacks against European countries: Russia is testing their ability to defend themselves and trying to influence societies so people begin to ask: “If we can’t protect ourselves, why should we keep supporting Ukraine?” This is intended to reduce assistance to… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 27, 2025

