Τα πρώτα 20 λεπτά: Προσομοίωση δείχνει τι θα συμβεί στις ΗΠΑ σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης

Το βίντεο που παρουσιάστηκε στο δημοφιλές κανάλι του YouTube Infographics Show εξετάζει δύο βασικούς τύπους πιθανών στόχων

Τα πρώτα 20 λεπτά: Προσομοίωση δείχνει τι θα συμβεί στις ΗΠΑ σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης
Μια ανησυχητική προσομοίωση αποκαλύπτει το χάος που θα επικρατούσε στα πρώτα μόλις 20 λεπτά αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονταν πυρηνικό πλήγμα, με τα ευρήματα να καταρρίπτουν την αίσθηση ασφάλειας που πολλοί πολίτες θεωρούν δεδομένη.

Το βίντεο που παρουσιάστηκε στο δημοφιλές κανάλι του YouTube Infographics Show εξετάζει δύο βασικούς τύπους πιθανών στόχων: τους counterforce –στρατιωτικούς στόχους που μειώνουν την ικανότητα του αντιπάλου να αντεπιτεθεί– και τους countervalue, δηλαδή κομβικές περιοχές οικονομικής, πολιτικής ή κοινωνικής σημασίας που πλήττονται για να αποδυναμώσουν το ηθικό και την ανάκαμψη μιας χώρας.

Τα πέντε σημεία-κλειδιά

Σύμφωνα με την προσομοίωση, σε ένα πρώτο κύμα επίθεσης θα στοχεύονταν πέντε στρατηγικές ζώνες: η Δυτική Ακτή, οι Μεγάλες Πεδιάδες, ο Νότος, το Μέσο Δυτικό και η βορειοανατολική ακτή των ΗΠΑ.

Στις Μεγάλες Πεδιάδες βρίσκονται εκατοντάδες πυρηνικά σιλό, διάσπαρτα ανά 1,5 μίλι, πράγμα που απαιτεί πολλαπλούς πυραύλους για την εξουδετέρωσή τους.

Η Δυτική Ακτή θα δεχόταν επίθεση για τα λιμάνια του Λος Άντζελες και του Λονγκ Μπιτς και το τεχνολογικό της hub.

Το Μέσο Δυτικό αν και λιγότερο στρατιωτικοποιημένο, φιλοξενεί βιομηχανικούς και οικονομικούς στόχους όπως το Σικάγο.

Ο Νότος διαθέτει σημαντικές στρατιωτικές βάσεις, ενεργειακές εγκαταστάσεις και διυλιστήρια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν κρίση καυσίμων και οικονομικό σοκ.

Η Βορειοανατολική ακτή αποτελεί την «καρδιά» της ομοσπονδιακής κυβέρνησης με την Ουάσινγκτον, το Πεντάγωνο, τη ναυτική βάση του Νόρφολκ και τη Νέα Υόρκη, που θεωρούνται κορυφαίοι στόχοι λόγω της πολιτικής και ψυχολογικής τους βαρύτητας.

Το σενάριο πανικού

Το βίντεο τονίζει ότι τα πρώτα 20 λεπτά μιας τέτοιας σύγκρουσης θα μπορούσαν να αποδειχθούν καθοριστικά, με πολλαπλά χτυπήματα να επιχειρούν να παραλύσουν τη στρατιωτική αντίδραση των ΗΠΑ αλλά και να πλήξουν κρίσιμες υποδομές, προκαλώντας χάος και κατάρρευση του ηθικού του πληθυσμού.

Η προσομοίωση έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενων ανησυχιών για τον κίνδυνο πυρηνικής σύρραξης, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και τα πιο ισχυρά κράτη δεν είναι απρόσβλητα από ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

