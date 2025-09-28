Στρατιώτης επέζησε με χειροβομβίδα στο στήθος του: Προσομοίωση εξηγεί πως τα κατάφερε

Ρωσία και η Ουκρανία μπορεί να συνεχίζουν να βρίσκονται σε πόλεμο, αλλά η αλήθεια είναι πως αυτοί που την «πληρώνουν» είναι οι απλοί άνθρωποι σκοτώνοντας ο ένας τον άλλον στα πεδία των μαχών, με δεκάδες χιλιάδες να χάνουν τη ζωή τους.

