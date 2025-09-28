Ιράν: Η Τεχεράνη καταδικάζει την επαναφορά των κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκί, σε συνάντηση με τον γενικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), Ραφαέλ Γκρόσι, και τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι, στο Παλάτι Ταχρίρ στο Κάιρο, την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Το Ιράν καταδίκασε σήμερα την επαναφορά των κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών σε βάρος του, δέκα χρόνια μετά την άρση τους, εν μέσω διαφωνιών με τις χώρες της Δύσης για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Οι βαριές κυρώσεις, που περιλαμβάνουν από εμπάργκο όπλων έως οικονομικά μέτρα, τέθηκαν και πάλι σε ισχύ στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας ύστερα από την αποτυχία των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι τόνισαν στη συνέχεια ότι αυτό δεν σηματοδοτεί το τέλος της διπλωματίας.

Το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα επηρεάζει εδώ και καιρό τις σχέσεις του Ιράν με τις χώρες της Δύσης οι οποίες, μαζί με το Ισραήλ, τον ορκισμένο εχθρό του, υποψιάζονται ότι η Τεχεράνη θέλει να κατασκευάσει ατομική βόμβα. Το Ιράν αρνείται σθεναρά ότι επιδιώκει κάτι τέτοιο και επιμένει στο δικαίωμά του στην πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα υπερασπιστεί αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα εθνικά της συμφέροντα και κάθε ενέργεια που έχει στόχο να υπονομεύσει τα συμφέροντα και τα δικαιώματα του λαού της θα αντιμετωπιστεί με την κατάλληλη απάντηση», ανέφερε σε ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών.

Παράλληλα, κατήγγειλε την «αδικαιολόγητη» επαναφορά των «παράνομων» κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών και κάλεσε τις χώρες να μην τις εφαρμόσουν.

