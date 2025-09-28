Κίνα: Καταδίκασε σε θάνατο τον πρώην υπουργό Γεωργίας για διαφθορά

Σε θάνατο με διετή αναστολή καταδικάστηκε ο Κινέζος πρώην υπουργός Γεωργίας και Αγροτικών Υποθέσεων, Τανγκ Ρεντζιάν, καθώς κρίθηκε ένοχος από το δικαστήριο για δωροληψία και διαφθορά.

Ο Τανγκ, έλαβε μεταξύ άλλων χρήματα και ακίνητα, αξίας άνω των 37,6 εκατ. δολαρίων σε διάφορες θέσεις που ανέλαβε από το 2007 έως το 2024, αναφέρει το Xinhua.

Η διετής αναστολή της ποινής, σύμφωνα με το δικαστήριο, είναι συνέπεια της ομολογίας των εγκλημάτων του.

Tang Renjian, former Minister of Agriculture and Rural Affairs of China, has been sentenced to death with a two-year reprieve for taking bribes worth over 268 million yuan. pic.twitter.com/X4WKqfVxz7 — China Perspective (@China_Fact) September 28, 2025

Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας απέβαλε τον Τανγκ τον Νοέμβριο του 2024, έξι μήνες αφού βρέθηκε στο επίκεντρο έρευνας από την επιτροπή κατά της διαφθοράς και απομακρύνθηκε από τη θέση του.

Η έρευνα σε βάρος του Τανγκ ακολούθησε ανάλογες έρευνες σε βάρος του υπουργού Άμυνας Λι Σανγκφού και του προκατόχου του Γουέι Φενγκχέ.

Τον Ιανουάριο, ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ δήλωσε πως η διαφθορά αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας και παραμένει σε άνοδο.