Κρεμλίνο: «Ο Ζελένσκι προσπαθεί να δείξει στους κουβαλητές Ευρωπαίους ότι είναι γενναίος στρατιώτης»

«Ο Ζελένσκι προσπαθεί να δείξει στους Ευρωπαίους, που ενεργούν τώρα ως οι κουβαλητές, ότι είναι ένας τόσο πολύ γενναίος στρατιώτης», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ

Newsbomb

Κρεμλίνο: «Ο Ζελένσκι προσπαθεί να δείξει στους κουβαλητές Ευρωπαίους ότι είναι γενναίος στρατιώτης»

Ο Ουκρανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με την πρόεδρο του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα στο Κίεβο της Ουκρανίας, την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025. 

AP/Αρχείου
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Μόσχα απέρριψε σήμερα τις απειλές που διατύπωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου θα πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα καταφύγια, λέγοντας πως η Ουκρανία χάνει τον πόλεμο και η διαπραγματευτική θέση της επιδεινώνεται.

Ο Ζελένσκι είπε στο Axios ότι τα κέντρα της ρωσικής εξουσίας, όπως το Κρεμλίνο, αποτελούν πιθανούς στόχους, προσθέτοντας πως οι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου «πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα καταφύγια».

«Ο Ζελένσκι προσπαθεί να δείξει στους Ευρωπαίους, που ενεργούν τώρα ως οι κουβαλητές, ότι είναι ένας τόσο πολύ γενναίος στρατιώτης», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στην κρατική τηλεόραση.

«Στο μεταξύ, η κατάσταση στο μέτωπο δείχνει το αντίθετο. Κάθε ημέρα που περνά, η κατάσταση στην Ουκρανία επιδεινώνεται αμείλικτα. Και κάθε ημέρα οι διαπραγματευτικές θέσεις της Ουκρανίας επιδεινώνονται αμείλικτα».

Η Ρωσία ελέγχει 114.918 τετραγωνικά χιλιόμετρα ή περίπου το 19% της Ουκρανίας και έχει καταλάβει 4.729 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικών εδαφών τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με το φιλοουκρανικό DeepState.

Ερωτηθείς από τον ανταποκριτή του Κρεμλίνου της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης Παβέλ Ζαρούμπιν, πώς το Κρεμλίνο θα αντιλαμβανόταν μία επίθεση στο κέντρο της ρωσικής εξουσίας, ο Πεσκόφ απάντησε ότι «είναι καλύτερο να μην το συζητάμε καν αυτό».

Το Κίεβο χτυπήθηκε από τη Μόσχα σε μια «βίαιη επίθεση» που διήρκεσε 12 ώρες

Την ίδια ώρα, η Ρωσία εκτόξευσε περίπου 600 drones και πάνω από 40 πυραύλους σε νυχτερινή επίθεση στην Ουκρανία που διήρκησε 12 ώρες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 4 άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα, το Κίεβο, και ότι μεταξύ των θυμάτων ήταν και ένα 12χρονο κορίτσι.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών δήλωσαν ότι το 12χρονο κορίτσι εντοπίστηκε νεκρό στα ερείπια πενταώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Σολιμιάνσκι.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η «απαίσια αυτή επίθεση» προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό τουλάχιστον 16 ατόμων στην περιοχή Ζαπορίζια, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά. Προειδοποίησε ότι η Ουκρανία θα ανταποδώσει τα πυρά και δήλωσε ότι η επίθεση δείχνει ότι «η Μόσχα θέλει να συνεχίσει να πολεμά και να σκοτώνει». Η Ρωσία δεν έχει ακόμη σχολιάσει την επίθεση.

Από τα ξημερώματα της Κυριακής, το Κίεβο δέχθηκε μια από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου πριν από τρεισήμισι χρόνια. Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης και ανεξάρτητους παρατηρητές, εκατοντάδες drones και πύραυλοι στόχευσαν κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και θύματα μεταξύ αμάχων.

Ο Ζελένσκι είπε ότι πολλά από τα βλήματα είχαν ως στόχο το Κίεβο, όπου το Ινστιτούτο Καρδιολογίας υπέστη ζημιές. Στόχος ήταν επίσης ένα εργοστάσιο αρτοποιίας, ένα εργοστάσιο καουτσούκ για αυτοκίνητα, καθώς και πολυκατοικίες και υποδομές πολιτών, είπε.

Ο Ζελένσκι είπε ότι χτυπήθηκαν επίσης οι περιοχές Ζαπορίζια, Χμελνίτσκι, Σούμι, Μικολάιβ, Τσερνίχιβ και Οδησσός.

Ο περιφερειάρχης του Σούμι είπε ότι ένας 59χρονος άνδρας είχε σκοτωθεί σε επιθέσεις την προηγούμενη μέρα. Ο κυβερνήτης της Ζαπορίζια, Ιβάν Φεντόροφ, είπε ότι τα τρία παιδιά που τραυματίστηκαν ήταν δύο αγόρια, ηλικίας 11 και 12 ετών, και ένα κορίτσι εννέα ετών. Ένα αγόρι τραυματίστηκε από έκρηξη, ενώ το άλλο υπέστη δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα, είπε. Και τα δύο βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

«Αυτή η άνανδρη επίθεση έλαβε χώρα στο τέλος της εβδομάδας της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, και έτσι δηλώνει η Ρωσία την πραγματική της θέση», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε την υποστήριξή του στην απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, καθώς και στο κάλεσμά του προς τους ευρωπαίους συμμάχους να περιορίσουν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:31ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Προωθούνται σε κατοικημένες συνοικίες τα ισραηλινά άρματα μάχης - Τραυματίες παγιδευμένοι στην υπό πολιορκία πόλη

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κεφαλονιά: Δεν προσγειώθηκαν 4 πτήσεις - Εκατοντάδες επιβάτες καθηλωμένοι - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Η Πολωνία έκλεισε τον εναέριο χώρο της και ανέπτυξε μαχητικά μετά τον ρωσικό βομβαρδισμό του Κιέβου

16:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας στην επέτειο της Άλωσης της Τριπολιτσάς: «Πέτυχε την αναβίωση του Ελληνισμού»

16:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Βόλος: Για πρώτη φορά με κιτρινόμαυρο χορηγό στη φανέλα | Με Γιόβιτς, Πιερό στην ενδεκάδα

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αστυνομικοί έκοψαν τη θηλιά και έσωσαν 63χρονο από βέβαιο θάνατο

16:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Τι είπε για τις προσλήψεις Ρομά στην Αστυνομία – Πώς θα γίνονται οι περιπολίες στους καταυλισμούς

16:10ΚΟΣΜΟΣ

«Απαγορευτικό» στις πτήσεις drone θα εκδώσει η Δανία: «Απαραίτητο μέτρο» για την ασφάλεια της Συνόδου της ΕΕ

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Νέες πτήσεις drone πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνών - Λαμίας: Έτρεχε με 208 χλμ την ώρα στην εθνική - Τον «τσάκωσαν» τα ραντάρ

16:01LIFESTYLE

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα και τον παππού του

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Αρκούδες, λύκοι, αγριογούρουνα και ερημωμένα χωριά στην Ήπειρο

15:50ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Θανατική ποινή με αναστολή σε βάρος του πρώην υπουργού Γεωργίας για δωροληψία

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Η παραδοχή της Κέιτ για τη βασιλική σχέση - Οι λέξεις που αποκαλύπτουν την αλήθεια

15:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σειρά βασισμένη στο μυθιστόρημα της Ιζαμπέλ Αλιέντε «Το Σπίτι των Πνευμάτων»

15:33LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Η μάχη με το ALS και η δοκιμασία της οικογένειάς του - «Υποφέρουν οι κόρες μας», λέει η σύζυγός τους

15:24ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Στην κυκλοφορία η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο – Από τις δύο ώρες στα δύο λεπτά η διαδρομή

15:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία επιβεβαίωσε πως έπληξε στρατιωτικούς στόχους στην Ουκρανία

15:13ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο κατά Ζελένσκι μετά τους βομβαρδισμούς στο Κίεβο: «Προσπαθεί να δείξει στους "κουβαλητές" Ευρωπαίους ότι είναι γενναίος στρατιώτης»

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Καταδίκασε σε θάνατο τον πρώην υπουργό Γεωργίας για διαφθορά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Τι είπε για τις προσλήψεις Ρομά στην Αστυνομία – Πώς θα γίνονται οι περιπολίες στους καταυλισμούς

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αστυνομικοί έκοψαν τη θηλιά και έσωσαν 63χρονο από βέβαιο θάνατο

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνών - Λαμίας: Έτρεχε με 208 χλμ την ώρα στην εθνική - Τον «τσάκωσαν» τα ραντάρ

08:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: «Παγώνουν» οι αλλαγές στα όρια ηλικίας - Οι μεγάλοι κερδισμένοι

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Η παραδοχή της Κέιτ για τη βασιλική σχέση - Οι λέξεις που αποκαλύπτουν την αλήθεια

13:08LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ατάκα του για το Δρομοκαΐτειο στο «Voice» - «Πάγωσε» το πλατό

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος το χάρτινο εισιτήριο - Πώς θα μπαίνουν οι επιβάτες στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κεφαλονιά: Δεν προσγειώθηκαν 4 πτήσεις - Εκατοντάδες επιβάτες καθηλωμένοι - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

08:10ΚΟΣΜΟΣ

«Χορόν»: Ο χορός που οι Τούρκοι νομίζουν... δικό τους, παραβλέποντας το ίδιο του το όνομα - Πώς απάντησαν οι Έλληνες

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του Νίκου Πλακιά για τη διαρροή φωτογραφιών των σορών από τα Τέμπη - «Επώδυνο να βλέπεις πως παραδώσανε τα παιδιά μας»

15:13ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο κατά Ζελένσκι μετά τους βομβαρδισμούς στο Κίεβο: «Προσπαθεί να δείξει στους "κουβαλητές" Ευρωπαίους ότι είναι γενναίος στρατιώτης»

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ινδία: Ληστής αποκεφάλισε με φτυάρι 5χρονο μπροστά στα μάτια της μητέρας του

15:24ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Στην κυκλοφορία η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο – Από τις δύο ώρες στα δύο λεπτά η διαδρομή

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο επιχειρηματίας Απόστολος Αλεξάκης

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Τι θα συμβεί στην Αττική σε περίπτωση ενός «Daniel» - Ειδικός κρούει «καμπανάκι» κινδύνου

11:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης της ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Πουλάνε κομμένα νύχια χεριών για φάρμακα στην Κίνα: Πόσο πάει το κιλό

16:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας στην επέτειο της Άλωσης της Τριπολιτσάς: «Πέτυχε την αναβίωση του Ελληνισμού»

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Οι Ρομά στην Ευρώπη και η αντιμετώπισή τους - Το ολοκαύτωμα των Σίντι και το κυνήγι από τους Ναζί

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Αρκούδες, λύκοι, αγριογούρουνα και ερημωμένα χωριά στην Ήπειρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ