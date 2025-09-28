Bloomberg: Η ρωσική οικονομία στη σκιά του πολέμου - Δαπάνες-ρεκόρ και εξαγωγές όπλων

Η ρωσική οικονομία έχει ουσιαστικά «εγκλωβιστεί» σε μια πολεμική πορεία, όπου οι υψηλές στρατιωτικές δαπάνες και η μαζική παραγωγή όπλων καθορίζουν την καθημερινότητά της. Ακόμη κι αν οι μάχες στην Ουκρανία τελειώσουν, η στρατιωτική βιομηχανία θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας, απορροφώντας εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους και αποτρέποντας την ύφεση, αλλά δημιουργώντας εξάρτηση από τον πόλεμο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, o Βλαντίμιρ Πούτιν θεωρεί τον ισχυρό στρατό στρατηγική προτεραιότητα. Η παραγωγή τανκς, πυραύλων και drones έχει εκτοξευθεί: από 400 τεθωρακισμένα το χρόνο πριν τον πόλεμο σε δεκαπλάσια σήμερα, και από 140.000 drones το 2023 σε 1,5 εκατ. το 2024. Οι αμυντικές δαπάνες μεταξύ 2022-2024 ξεπέρασαν τα 263 δισ. δολάρια και δεν φαίνεται να μειώνονται σύντομα.

Η Ρωσία στρέφεται και στις εξαγωγές όπλων, με χώρες της Ασίας, Μέσης Ανατολής και Αφρικής να αυξάνουν τις παραγγελίες. Η κρατική Rosoboronexport αναφέρει ότι η αξία των παραγγελιών αγγίζει τα 60 δισ. δολάρια, ενώ το κόστος παραγωγής μειώνεται λόγω κλίμακας. Παρά την εμπορική δυναμική, οι εξαγωγές δεν καλύπτουν πλήρως τον τεράστιο αμυντικό προϋπολογισμό και δυτικές πιέσεις μπορεί να περιορίσουν τη ζήτηση.

Ο Πούτιν προωθεί επίσης τη «διπλή χρήση» τεχνολογιών – στη ναυπηγική, αεροπορία, ηλεκτρονικά, ιατρικό και αγροτικό εξοπλισμό – αλλά η βασική προτεραιότητα παραμένει ο μάχιμος στρατός. Ακόμη κι αν σταματήσουν οι συγκρούσεις στην Ουκρανία, η στρατιωτική βιομηχανία θα συνεχίσει να διαμορφώνει την οικονομική στρατηγική της Ρωσίας, με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στις εξαγωγές, την τεχνολογία και τις γεωπολιτικές φιλοδοξίες της χώρας.