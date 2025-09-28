Ανησυχία για μία νέα πολική δίνη πάνω από τον Βόρειο Πόλο - Προάγγελος βαρυχειμωνιάς σε Ευρώπη - ΗΠΑ

Σε συναγερμό έχει θέσει τους μετεωρολόγους ένας νέος πολικός στρόβιλος, που αναπτύσσεται στη στρατόσφαιρα πάνω από τον Βόρειο Πόλο, αυξάνοντας την προοπτική ενός εξαιρετικά δυναμικού χειμώνα 2025-2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Ευρώπη.

Ωστόσο υπάρχουν και καλά νέα, καθώς σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα η πολική δίνη μπορεί να δυσκολευτεί να διατηρήσει την ισχύ της κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Η πολική δίνη παίζει κεντρικό ρόλο στη ρύθμιση του χειμερινού καιρού στο βόρειο ημισφαίριο. Όταν παραμένει ισχυρό και συμμετρικό, παγιδεύει τον ψυχρό αέρα κοντά στον πόλο και διατηρεί σχετικά σταθερά τα συστήματα καιρού του μέσου γεωγραφικού πλάτους. Όταν όμως η δίνη εξασθενεί ή καταρρέει, ο ψυχρός αέρας μπορεί να διαχυθεί προς τα νότια, αυξάνοντας τον κίνδυνο σοβαρών χειμερινών συνθηκών σε περιοχές όπως οι ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, ο κεντρικός Καναδάς και η Δυτική Ευρώπη.

Η δομή της πολικής δίνης στη στρατόσφαιρα διαμορφώνεται ήδη υπό αδύναμες συνθήκες.

Η ψύξη στη στρατόσφαιρα άρχισε ήδη από τον Αύγουστο, μετά την τυπική εποχική μετάβαση στο φθινόπωρο. Μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι παρατηρήσεις της NASA επιβεβαίωσαν τη μείωση των ταχυτήτων του ανέμου στο επίπεδο των 10mb - ένα βασικό ύψος που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της ισχύος του στροβίλου.

Οι φετινοί στρατοσφαιρικοί άνεμοι τρέχουν ήδη πιο αδύναμοι από τον μέσο όρο, σύμφωνα με την Severe Weather Europe, με τιμές συγκρίσιμες με την αργή έναρξη της περσινής σεζόν που τελικά οδήγησε σε κατάρρευση της δίνης.