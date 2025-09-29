Ισλανδία: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε αεροπορική εταιρεία - Χιλιάδες ταξιδιώτες παγιδευμένοι

Η ισλανδική εταιρεία εξυπηρετούσε περίπου 30 προορισμούς, κυρίως προς την Ευρώπη.

Newsbomb

Ισλανδία: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε αεροπορική εταιρεία - Χιλιάδες ταξιδιώτες παγιδευμένοι
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ισλανδική αεροπορική εταιρεία Play ανακοίνωσε σήμερα ότι διακόπτει, με άμεση ισχύ, τις δραστηριότητές της, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, αιφνιδιάζοντας χιλιάδες ταξιδιώτες και στέλνοντας στην ανεργία 400 ανθρώπους.

Η Play επικαλείται οικονομικά αποτελέσματα που «εδώ και καιρό ήταν κατώτερα των προβλέψεών» της, τις «χαμηλές πωλήσεις εισιτηρίων τις τελευταίες εβδομάδες» και «την αλλαγή στρατηγικής της εταιρείας που προκάλεσε τη δυσαρέσκεια ορισμών υπαλλήλων».

Η ισλανδική εταιρεία εξυπηρετούσε περίπου 30 προορισμούς, κυρίως προς την Ευρώπη.

Με την παύση της δραστηριότητάς της «χιλιάδες επιβάτες θα πρέπει να οργανώσουν εκ νέου το ταξίδι της επιστροφής τους και περίπου 400 θα χάσουν τη δουλειά τους και οι συνεργαζόμενες εταιρείες θα υποστούν απώλειες», πρόσθεσε.

Επιβάτες που ρωτήθηκαν από το ισλανδικό τηλεοπτικό κανάλι RUV εξήγησαν ότι έμαθαν το νέο όταν πήγαν στο αεροδρόμιο Κέφλαβικ για να επιβιβαστούν στην πτήση τους.

Η κυβέρνηση δεν ανέμενε μια τόση αιφνιδιαστική χρεοκοπία της εταιρείας, είπε ο υπουργός Υποδομών Έιγιολφουρ Αρμανσον.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, έπειτα από μια σύσκεψη που είχε με εκπροσώπους της εταιρείας στα τέλη Αυγούστου, ανέφερε στο υπουργείο ότι «προβλεπόταν αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Play» και ότι τα κεφάλαια αυτά θα επαρκούσαν μέχρι το τέλος του έτους.

Η Icelandair, άλλη ισλανδική αεροπορική εταιρεία, ανέφερε από την πλευρά της ότι σχεδιάζει να αυξήσει τις πτήσεις της ώστε να παραλάβει επιβάτες που έχουν μπλοκαριστεί στο εξωτερικό μετά το κλείσιμο της Play, είπε ο γενικός διευθυντής της, ο Μπόγκι Νιλς Μπόγκασον.

Η Play κατέγραψε απώλειες 15,2 εκατομμυρίων δολαρίων κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών της υποχώρησε κατά 7,9%, στα 72,1 εκατ. δολάρια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Νέα καταδίκη γιατρού για «φακελάκια» - Καταδικάστηκε σε 30 μήνες με 3ετή αναστολή

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Aιματηρό επεισόδιο με δύο νεαρούς στο λιμάνι της Παντάνασσας – Στο νοσοκομείο ο ένας

20:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ηρωϊκή ΑΕΛ, πήρε βαθμό από τον Ατρόμητο με παίκτη λιγότερο

19:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Deal done: Επεσαν υπογραφές για την εξαγορά της Ακτωρ Παραχωρήσεις

19:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Στις 12,5 μονάδες η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Στο 19% οι αναποφάσιστοι

19:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οδηγός ταξί αρνήθηκε να μεταφέρει ράπερ εξαιτίας των κιλών της

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Τα ΗΑΕ πιέζουν τον Νετανιάχου να αποδεχτεί την ειρηνευτική πρόταση του Τραμπ για τη Γάζα

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Ενημέρωσα τις Αρχές» - «Δεν υπήρχε καμία κλήση στο 100», απαντά η ΕΛ.ΑΣ. - Όλα τα ερωτήματα

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Σε κόκκινο συναγερμό εξαιτίας κακοκαιρίας η Βαλένθια - Προειδοποιήσεις 11 μήνες μετά τις φονικές πλημμύρες που σκότωσαν εκατοντάδες

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αίτημα να κηρυχτούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κοινότητες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες

19:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τραγωδία στην Ισπανία: 19χρονος τερματοφύλακας πέθανε μετά από χτύπημα στο κεφάλι την ώρα του αγώνα

19:18ΚΟΣΜΟΣ

«Έτοιμη» να προστατεύσει τις χώρες της Βαλτικής δηλώνει η Γερμανία - «Άμεση απειλή» η Ρωσία

19:15LIFESTYLE

Τα Φαντάσματα: Πότε θα δούμε το νέο επεισόδιο

19:14ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Αν αγαπάς την Αντονέλα…» - Φίλαθλος «εκβίασε» τον Μέσι

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: 16χρονος χτύπησε οδηγό λεωφορείου - Του έσπασε δόντι και τα γυαλιά που φορούσε

19:04ΕΘΝΙΚΑ

FIR Αθηνών: Τέσσερις τουρκικές παραβάσεις στο νοτιοανατολικό Αιγαίο

19:04ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Ο Βεζένκοφ και άλλοι αστέρες ψήφισαν το «T-Center» για την καλύτερη εκτός έδρας ατμόσφαιρα - Βίντεο

19:00LIFESTYLE

Επικός Νίκος Ευαγγελάτος – Έγινε συνοδηγός του Μπισμπίκη και ξεσήκωσε το X

18:57ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Προσφυγή στο ΣτΕ από κατοίκους κατά του Πύργου στο Ελληνικό

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το 2χρονο αγοράκι που του ξερίζωσαν τα μαλλιά στον βρεφονηπιακό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

19:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Στις 12,5 μονάδες η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Στο 19% οι αναποφάσιστοι

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο κοστίζει το πολυτελές όχημα του Βασίλη Μπισμπίκη - Η τιμή και το κόστος μίσθωσης του Ford Raptor στην Ελλάδα

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Ενημέρωσα τις Αρχές» - «Δεν υπήρχε καμία κλήση στο 100», απαντά η ΕΛ.ΑΣ. - Όλα τα ερωτήματα

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Μπαλάσκας για Βασίλη Μπισμπίκη: «Δεν θα το έκανε ούτε κοριτσάκι που φοράει φούστα»

15:03ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κεφαλογιάννη: «Η διάσταση ξεκίνησε λόγω της εξωσυζυγικής του σχέσης» - Μάτσας: «Αυτά είναι στη φαντασία της» - Τι κατέθεσαν οι δύο αδελφές του πρώην ζευγαριού

19:00LIFESTYLE

Επικός Νίκος Ευαγγελάτος – Έγινε συνοδηγός του Μπισμπίκη και ξεσήκωσε το X

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το 2χρονο αγοράκι που του ξερίζωσαν τα μαλλιά στον βρεφονηπιακό

11:20ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Έρχεται κακοκαιρία τύπου «Π» από την Ιταλία - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Μπρους Γουίλις: Ποιο ήταν το πρώτο σύμπτωμα άνοιας που εμφάνισε - Τι αποκάλυψε η σύζυγός του

17:06ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται χειρότερη κακοκαιρία από την Πέμπτη με βροχές - «Καμπανάκι» Κολυδά και Μαρουσάκη για πλημμύρες

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σκόπελο: Νεκρός σε τροχαίο 20χρονος – Ήταν για σεζόν στο νησί, θα έφευγε σήμερα

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Λίμνη Μόρνου: Αναδύεται ακόμα περισσότερο το βυθισμένο χωριό Κάλλιο - Νέες εικόνες

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Τα αναπάντητα ερωτήματα μέχρι τη σύλληψή του, οι δύο γυναίκες, και τα τρία αυτοκίνητα που έγιναν... σμπαράλια

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: 16χρονος χτύπησε οδηγό λεωφορείου - Του έσπασε δόντι και τα γυαλιά που φορούσε

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τι θα πάρουν 2,5 εκατ. συνταξιούχοι για το 2026 - Αναλυτικοί πίνακες

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Από τροχαίο μέχρι οπλοκατοχή: Δέκα διάσημοι Έλληνες που απασχόλησαν τις αστυνομικές αρχές

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Ισλανδία: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε αεροπορική εταιρεία - Χιλιάδες ταξιδιώτες παγιδευμένοι στο εξωτερικό

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Ούτε για... δείγμα ραντεβού για νέες ταυτότητες σε αυτές τις τέσσερις περιοχές

19:14ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Αν αγαπάς την Αντονέλα…» - Φίλαθλος «εκβίασε» τον Μέσι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ