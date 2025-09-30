Ηχηρή προειδοποίηση Μελόνι προς «Στόλο για τη Γάζα»: «Γυρίστε πίσω, θα διαταράξετε το σχέδιο Τραμπ»

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έκανε έκληση στον στόλο ακτιβιστών με προορισμό τη Γάζα, όπου πλέουν με σκοπό να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστινίους, να «σταματήσει τώρα» την πορεία του.

Σε δήλωσή την Τρίτη (30/09) προειδοποιεί ότι μια σύγκρουση με το Ισραήλ θα μπορούσε να διαταράξει την τρέχουσα «εύθραυστη ισορροπία» που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ειρήνη με βάση το σχέδιο στο οποίο συμφώνησαν τη Δευτέρα (29/09) Νετανιάχου και Τραμπ.

«Πολλοί θα ήθελαν να ανατρέψουν» αυτό το σχέδιο, είπε η Μελόνι.

«Φοβάμαι ότι η προσπάθεια του στόλου να παραβιάσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό θα μπορούσε να αποτελέσει πρόσχημα για αυτό. Και για αυτόν τον λόγο, πιστεύω ότι ο στόλος πρέπει να σταματήσει τώρα», λέει.

Ο στόλος για τη Γάζα «Global Sumud» ανέφερε ότι η Ιταλία τον έχει ενημερώσει ότι η φρεγάτα που τον παρακολουθεί θα εκπέμψει σύντομα ένα ραδιοφωνικό μήνυμα, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εγκαταλείψουν το πλοίο και να επιστρέψουν στην ακτή πριν φτάσουν σε «κρίσιμη ζώνη».

Νωρίτερα, το ιταλικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι το Πολεμικό Ναυτικό θα σταματήσει να ακολουθεί τη διεθνή νηοπομπή μόλις φτάσει σε απόσταση 150 ναυτικών μιλίων (278 χλμ.) από τις ακτές της Γάζας.

Η Global Sumud Flotilla έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θα συνεχίσει την πορεία της.

Ο στόλος για τη Γάζα περιλαμβάνει πάνω από 40 πολιτικά σκάφη που μεταφέρουν βουλευτές, δικηγόρους και ακτιβιστές, μεταξύ των οποίων και η Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ, με στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό του Ισραήλ, ο οποίος επιβλήθηκε το 2007 για να αποτρέψει την εισαγωγή όπλων στη Χαμάς.

*Με πληροφορίες από Times of Israel

