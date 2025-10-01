Φιλιππίνες: Δεκάδες νεκροί από τον σεισμό των 6,9 Ρίχτερ – Εκατοντάδες τραυματίες

Περισσότεροι από 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του σεισμού που έπληξε χθες Τρίτη τις Φιλιππίνες, προκαλώντας καταστροφές.

Πάνω από 100 είναι οι τραυματίες.

Ο σεισμός, μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε βόρεια της νήσου Σεμπού στις 21:59, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια και δρόμους.

Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει την στιγμή του σεισμού, ενώ τον γύρο του κόσμου κάνει η εικόνα από μία γέφυρα, με τους οδηγούς να εγκαταλείπουν τα οχήματά τους.