Φιλιππίνες: Δεκάδες νεκροί από τον σεισμό των 6,9 Ρίχτερ – Εκατοντάδες τραυματίες
Τραγωδία στα χαλάσματα
Περισσότεροι από 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του σεισμού που έπληξε χθες Τρίτη τις Φιλιππίνες, προκαλώντας καταστροφές.
Πάνω από 100 είναι οι τραυματίες.
Ο σεισμός, μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε βόρεια της νήσου Σεμπού στις 21:59, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια και δρόμους.
Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει την στιγμή του σεισμού, ενώ τον γύρο του κόσμου κάνει η εικόνα από μία γέφυρα, με τους οδηγούς να εγκαταλείπουν τα οχήματά τους.
