«Shutdown» και στην Αμερικανική Πρεσβεία της Αθήνας - Ποιες υπηρεσίες σταματούν

Το shutdown στις ΗΠΑ, δεν αφήνει ανεπηρέαστη ούτε την Αθήνα, καθώς σε καθεστώς υπολειτουργίας μπαίνει και η αμερικανική πρεσβεία στην πρωτεύουσα, κάτι που ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα σε όλους όσοι προγραμματίζουν ταξίδι.

Παράλληλα τίθεται εν αμφιβόλω η άφιξη της νέας Αμερικανίδας πρέσβη, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, που είναι προγραμματισμένη για τα τέλη Οκτωβρίου.

Με ανακοινώσεις της στο X (πρώην twiiter) η αμερικανική πρεσβεία ενημερώνει πως ο λογαριασμός δεν θα ενημερώνεται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, με εξαίρεση επείγουσες πληροφορίες για την ασφάλεια και την προστασία.

Because of the lapse in appropriations, this X account will not be updated regularly until full operations resume, with the exception of urgent safety and security information. pic.twitter.com/hxwTAlmGza — U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) October 1, 2025

Λίγο θολή ωστόσο είναι η κατάσταση αναφορικά με εκείνους που έχουν προγραμματισμένα ραντεβού είτε για έκδοση διαβατηρίων, είτε για θεωρήσεις και ταξίδια στις ΗΠΑ, καθώς στην ανάρτηση, η αμερικανική πρεσβεία αναφέρει πως αυτές θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της περιόδου λήξης των πιστώσεων, εφόσον το επιτρέψει η κατάσταση.