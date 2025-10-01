«Shutdown» και στην Αμερικανική Πρεσβεία της Αθήνας - Ποιες υπηρεσίες σταματούν

Σταματά τις ενημερώσεις της για το κοινό και η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα, ως συνέπεια του «λουκέτο» σε όλες τις δημόσιες ομοσπονδιακές υπηρεσίες -  Θολό τοπίο και για την άφιξη της νέας Αμερικανίδας πρέσβη

Δέσποινα Σοφιανίδου

«Shutdown» και στην Αμερικανική Πρεσβεία της Αθήνας - Ποιες υπηρεσίες σταματούν
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το shutdown στις ΗΠΑ, δεν αφήνει ανεπηρέαστη ούτε την Αθήνα, καθώς σε καθεστώς υπολειτουργίας μπαίνει και η αμερικανική πρεσβεία στην πρωτεύουσα, κάτι που ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα σε όλους όσοι προγραμματίζουν ταξίδι.

Παράλληλα τίθεται εν αμφιβόλω η άφιξη της νέας Αμερικανίδας πρέσβη, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, που είναι προγραμματισμένη για τα τέλη Οκτωβρίου.

Με ανακοινώσεις της στο X (πρώην twiiter) η αμερικανική πρεσβεία ενημερώνει πως ο λογαριασμός δεν θα ενημερώνεται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, με εξαίρεση επείγουσες πληροφορίες για την ασφάλεια και την προστασία.

Λίγο θολή ωστόσο είναι η κατάσταση αναφορικά με εκείνους που έχουν προγραμματισμένα ραντεβού είτε για έκδοση διαβατηρίων, είτε για θεωρήσεις και ταξίδια στις ΗΠΑ, καθώς στην ανάρτηση, η αμερικανική πρεσβεία αναφέρει πως αυτές θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της περιόδου λήξης των πιστώσεων, εφόσον το επιτρέψει η κατάσταση.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ανέτοιμος στην πρεμιέρα αλλά… κυρίαρχος

11:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το μεγάλο ματς του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready στα καταστήματα ΟΠΑΠ

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που αστυνομικοί εισβάλουν σε σπίτι εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους - Πάνω από 2 εκατ. ευρώ η λεία

11:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Απλοποιούμε την υποδοχή και τη στήριξη των παραγωγικών επενδύσεων στην Ελλάδα»

11:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παράνομες επιστροφές ΦΠΑ: Η γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα με μπάτζετ €400.000, ο πρόεδρος και οι απλήρωτες παίκτριες

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Νικόλ Κίντμαν: Από το πολύκροτο διαζύγιο με τον Τομ Κρουζ στο αιφνίδιο «τέλος» με τον Κιθ Έρμπαν

11:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Μυλωνάκης: «Τίθεμαι στη διάθεση της Επιτροπής»

11:35ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΕΘΑ: Δοκιμάζει τη Δομή Δυνάμεων με 280 εξόδους μαχητικών σε Θράκη και Αιγαίο

11:32ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Μόναχο: Πυροβολισμοί και εκρήξεις με ένα νεκρό - Έκλεισε το Οκτόμπερφεστ

11:27LIFESTYLE

Παγκόσμια Ημέρα καφέ: Πίσω από κάθε μας επιλογή υπάρχει και ένα «γιατί»

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Ήχησαν οι σειρήνες της άσκησης «Παρμενίων» - Βίντεο

11:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ο Όσμερς στο ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός - Οι διαιτητές της αγωνιστικής

11:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας για το νερό: Η Κομισιόν να διασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση στον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ

11:02ΚΟΣΜΟΣ

«Stratus»: Η νέα παραλλαγή του Covid-19 - Τα συμπτώματα, η μεταδοτικότητα και το νέο εμβόλιο

11:00ΚΟΣΜΟΣ

«Shutdown» και στην Αμερικανική Πρεσβεία της Αθήνας - Στον «αέρα» βίζες και θεωρήσεις

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΝΔ πάει στις κάλπες την Κυριακή 23 Νοεμβρίου

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford Mustang Mach-E: Η μπαταρία αντέχει πάνω από 400.000 χλμ.

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το τηλεσκόπιο Γαία εντόπισε τεράστιο αστρικό κύμα στον Γαλαξία

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Κάι Τραμπ: Η εγγονή του Αμερικανού προέδρου πουλάει φούτερ... στο γρασίδι του Λευκού Οίκου

10:46LIFESTYLE

Τηλεθέαση – Πρωινή ζώνη: Ποιος πήρε, πάλι, τα κλειδιά της πρώτης θέσης;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:32ΕΛΛΑΔΑ

Άσκηση Παρμενίων 2025: Σήμερα θα ηχήσουν σειρήνες «πολέμου» σε όλη τη χώρα – Το πλήρες χρονοδιάγραμμα

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Θα ζητήσει αναίρεση της απόφασης για τη δολοφονία της Καρολάιν - «Δεν ξέρετε τι έγινε πριν τη σκοτώσω...»

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που αστυνομικοί εισβάλουν σε σπίτι εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους - Πάνω από 2 εκατ. ευρώ η λεία

11:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παράνομες επιστροφές ΦΠΑ: Η γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα με μπάτζετ €400.000, ο πρόεδρος και οι απλήρωτες παίκτριες

09:58ΚΟΣΜΟΣ

«Πήραμε τον π...ο, τίποτα δεν πήραμε»: Ανοιχτό μικρόφωνο αποκαλύπτει τι πραγματικά έγινε στη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πώς ο 53χρονος βρέθηκε να ψάχνει λίρες - Ο μύθος για χρυσό που τον οδήγησε στον θάνατο

10:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται έκτακτο δελτίο επιδείνωσης - Πότε θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Ήχησαν οι σειρήνες της άσκησης «Παρμενίων» - Βίντεο

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Έρικ Ντέιν: Καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο με δυσκολία στην ομιλία - Η μάχη του με την ALS

10:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις φορολογικές ελαφρύνσεις - Αναλυτικές οδηγίες

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΝΔ πάει στις κάλπες την Κυριακή 23 Νοεμβρίου

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Γάμος «εξπρές»: Ο γαμπρός χώρισε τη νύφη επειδή χόρευε με τον ξάδερφό της - Το viral βίντεο

07:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Λουκέτο στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια - Tι σημαίνει το shutdown για τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Σπάνια εμφάνιση στην Ελβετία πριν από τη γέννηση της πρώτης του εγγονής

11:32ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Μόναχο: Πυροβολισμοί και εκρήξεις με ένα νεκρό - Έκλεισε το Οκτόμπερφεστ

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Μπισμπίκης: Η κατάθεσή του στην Τροχαία - Αλήθειες, ψέματα και αντιφάσεις - Ο ρόλος της συνεργάτιδός του και τι απαντά ο αξιωματικός υπηρεσίας

08:35LIFESTYLE

Η Χάλι Μπέρι ποζάρει με μπικίνι στα 59 της και προκαλεί «σεισμό» στα social media

11:35ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΕΘΑ: Δοκιμάζει τη Δομή Δυνάμεων με 280 εξόδους μαχητικών σε Θράκη και Αιγαίο

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1η Οκτωβρίου: «Παραλύει» η χώρα  - Ποιοι συμμετέχουν, τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ