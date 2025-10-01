«Shutdown» και στην Αμερικανική Πρεσβεία της Αθήνας - Ποιες υπηρεσίες σταματούν
Σταματά τις ενημερώσεις της για το κοινό και η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα, ως συνέπεια του «λουκέτο» σε όλες τις δημόσιες ομοσπονδιακές υπηρεσίες - Θολό τοπίο και για την άφιξη της νέας Αμερικανίδας πρέσβη
Το shutdown στις ΗΠΑ, δεν αφήνει ανεπηρέαστη ούτε την Αθήνα, καθώς σε καθεστώς υπολειτουργίας μπαίνει και η αμερικανική πρεσβεία στην πρωτεύουσα, κάτι που ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα σε όλους όσοι προγραμματίζουν ταξίδι.
Παράλληλα τίθεται εν αμφιβόλω η άφιξη της νέας Αμερικανίδας πρέσβη, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, που είναι προγραμματισμένη για τα τέλη Οκτωβρίου.
Με ανακοινώσεις της στο X (πρώην twiiter) η αμερικανική πρεσβεία ενημερώνει πως ο λογαριασμός δεν θα ενημερώνεται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, με εξαίρεση επείγουσες πληροφορίες για την ασφάλεια και την προστασία.
Λίγο θολή ωστόσο είναι η κατάσταση αναφορικά με εκείνους που έχουν προγραμματισμένα ραντεβού είτε για έκδοση διαβατηρίων, είτε για θεωρήσεις και ταξίδια στις ΗΠΑ, καθώς στην ανάρτηση, η αμερικανική πρεσβεία αναφέρει πως αυτές θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της περιόδου λήξης των πιστώσεων, εφόσον το επιτρέψει η κατάσταση.