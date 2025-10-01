Έτσι λειτουργεί η MocroMaffia - Το εγκληματικό δίκτυο που εκφόβισε την πριγκίπισσα της Ολλανδίας

Ένα παγκόσμιο δίκτυο έχει στήσει το οργανωμένο έγκλημα, με τα κολομβιανά καρτέλ να παρέχουν την πρώτη ύλη και τις ευρωπαϊκές μαφίες να διευκολύνουν την πρόσβαση στις αγορές. Σε αυτό το σχήμα, η Mocromaffia λειτουργεί ως ενδιάμεσος κρίκος.

Οι μαφίες διαφόρων εθνικοτήτων συνεργάζονται, κάτι που αποδείχθηκε κατά την κοινή αστυνομική επιχείρηση μεταξύ της ισπανικής αστυνομίας και της Eurpol τον Φεβρουάριο του 2024. Σε εκείνη την έρευνα, εξαρθρώθηκε ένα δίκτυο ρωσικής μαφίας εξειδικευμένο στο ξέπλυμα χρήματος για εγκληματικές οργανώσεις ποικίλης προέλευσης.

Η έρευνα, κατέστησε δυνατό να διαπιστωθεί ότι το ρωσικό δίκτυο λειτουργούσε σε πολλές ισπανικές πόλεις και διατηρούσε συνδέσεις στην Εσθονία, τη Λιθουανία, την Ιταλία και την Ολλανδία.

Η "Mocro Maffia" είναι ένα δίκτυο εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιείται στις Κάτω Χώρες και το Βέλγιο, υπεύθυνο για φόνους υψηλού προφίλ, και παρόλο που η πλειονότητα των μελών της είναι μαροκινής καταγωγή, περιλαμβάνει επίσης διάφορες άλλες εθνικότητες. Ελέγχει σημαντικό μέρος της ροής κοκαΐνης που εισέρχεται μέσω των λιμανιών του Ρότερνταμ και της Αμβέρσας, σύμφωνα με έρευνα της El Tiempo.

Η ονομασία προέρχεται από τη μαροκινή-ολλανδική αργκό λέξη "Mocro", που περιγράφει κάποιον με μαροκινή καταγωγή, ενώ ο όρος "Mocro-Maffia" χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον συγγραφέα Martijn Schrijver το 2013.

Η δύναμη της οργάνωσης δεν αντανακλάται μόνο στις βίαιες διαμάχες της με αντίπαλες ομάδες, αλλά και στις απειλές που απευθύνονται σε ολλανδικούς κρατικούς θεσμούς. Το 2021, ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών εντόπισαν σχέδια επίθεσης κατά της πριγκίπισσας Αμαλίας και του πρώην πρωθυπουργού της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε.

Η οργάνωση διατηρεί «σταθερές σχέσεις» με Κολομβιανούς εμπόρους ναρκωτικών, οι οποίοι διασφαλίζουν τη συνεχή προμήθεια ναρκωτικών. Αυτή η σύνδεση έχει γίνει κεντρικό στοιχείο για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα κολομβιανά καρτέλ όπως η Φυλή του Κόλπου και οι αντιφρονούντες των FARC καταφέρνουν να διατηρήσουν την παρουσία τους στη διεθνή αγορά, αναφέρουν μέσα ενημέρωσης.

Μετά το θάνατο του Samir "Scarface" Bouyakrichan, που θεωρείται ο πιο καταζητούμενος εγκληματίας στην Ολλανδία, ο αδελφός του, Karim "Taxi" Bouyakrichan, ανέλαβε την ηγεσία, ενισχύοντας τους δεσμούς με τους Κολομβιανούς προμηθευτές και αυξάνοντας τη βίαιη ικανότητα της οργάνωσης στην Ευρώπη.

Η δομή της Mocromafia χαρακτηρίζεται από την ικανότητά της να προσαρμόζεται και να επεκτείνει το δίκτυο επαφών της, γεγονός που της επέτρεψε να εδραιωθεί ως στρατηγικός εταίρος στην παγκόσμια αλυσίδα διακίνησης ναρκωτικών.

Ο Κολομβιανός έμπορος ναρκωτικών που συμμάχησε με τη Mocromafia

Σύμφωνα με το El Tiempo, στο επίκεντρο αυτών των διεθνών διασυνδέσεων βρίσκεται ο Julio Andrés Murillo Figueroa, γνωστός και ως H1 ή "El Zar", ένας Κολομβιανός με περισσότερα από τριάντα χρόνια εμπειρίας στη διακίνηση ναρκωτικών, ο οποίος συνελήφθη τον Φεβρουάριο του 2024.

#Atención este #FelizJueves fue detenido por la Policía @PoliciaColombia, uno de los manifestantes más eufórico de las marchas contra el presidente Gustavo Petro @petrogustavo el día de ayer en la ciudad Medellín, se trata del dizque "empresario paisa" Julio Andrés Murillo… pic.twitter.com/rqoMWh1jAS — Harol Martinez Nieto (@HarolNieto) March 7, 2024

Οι αρχές κατηγορούν τον Μουρίγιο για πολλαπλές αποστολές στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων 1.632 κιλών κοκαΐνης που κατασχέθηκαν στην Ουέλβα το 2021. Αυτή η αποστολή, η οποία αναχώρησε από τη Βενεζουέλα, αποτελεί παράδειγμα του επιχειρησιακού μοντέλου αυτών των δικτύων: τριγωνισμός διαδρομών για να καταστεί δύσκολη η ανίχνευση και διακρατικός συντονισμός για την εγγύηση της παράδοσης.

Ο Μουρίγιο ήταν επίσης ο κύριος συνεργάτης του Γιόνας Στούρε Φαλκ, με το παρατσούκλι «Σουηδός Πάμπλο Εσκομπάρ», ο οποίος συνελήφθη στην Ισπανία το 2022 και θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους διακινητές ναρκωτικών της ηπείρου.

O narco Jonas Falk, conhecido como Pablo Escobar da Suécia, foi condenado semana passada a uma pena de 1 ano e dez meses de prisão por extorsão.



Também foram imputados 4 novos delitos na ficha de Jonas: a participação numa rede que traficou 2,5 toneladas de cocaína.



Jonas é um… pic.twitter.com/zqcgUtHyQt — Submundo Criminal (@submundodocrime) July 2, 2025

Η συνεργασία του Μουρίγιο δεν περιορίστηκε στην προμήθεια ναρκωτικών, αλλά λειτούργησε και ως σύνδεσμος με την ιταλική Ndrangheta, εδραιώνοντας μια συμμαχία που μετέτρεψε τα ευρωπαϊκά λιμάνια στο επίκεντρο του παράνομου εμπορίου.