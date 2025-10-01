Ερντογάν για Παλαιστίνη: «Μαχόμαστε μέχρι να ιδρυθεί επίσημα, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ»

«Εάν οι διπλωματικές πρωτοβουλίες μείνουν αναπάντητες, η πολιτική και η θέση της Τουρκίας είναι σαφής. Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει να επαναληφθούν όσα συνέβησαν στο παρελθόν στη Συρία» τόνισε

Ερντογάν για Παλαιστίνη: «Μαχόμαστε μέχρι να ιδρυθεί επίσημα, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ»
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι η Τουρκία τάσσεται υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας και δεν θα επιτρέψει τον κατακερματισμό της, εάν αποτύχει η διπλωματία για την εφαρμογή της ένταξης των κουρδικών Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων στον στρατό της.

«Έχουμε αξιοποιήσει όλους του διπλωματικούς διαύλους τόσο για να διατηρήσουμε την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας όσο και για να αποτρέψουμε τη δημιουργία τρομοκρατικής δομής πέρα από τα σύνορά μας.

Συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε αυτούς τος διαύλους με υπομονή, ειλικρίνεια και κοινή λογική», είπε ο Τούρκος πρόεδρος κατά την ομιλία του στην Εθνοσυνέλευση με αφορμή την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου.

«Εάν οι διπλωματικές πρωτοβουλίες μείνουν αναπάντητες, η πολιτική και η θέση της Τουρκίας είναι σαφής. Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει να επαναληφθούν όσα συνέβησαν στο παρελθόν στη Συρία» τόνισε.

«Θεωρώ σκόπιμο να υπογραμμίσω ιδιαίτερα το εξής: Τα μέτρα που θα λάβουμε σε θέματα που σχετίζονται στενά με την ασφάλεια της Τουρκίας πρέπει να διαχωρίζονται πλήρως από το κλίμα ειρήνης και αδελφοσύνης που έχει δημιουργηθεί.

Η Τουρκία είναι η μητέρα πατρίδα των Κούρδων που ζουν εντός των συνόρων της, αλλά και ο μεγαλύτερος, πιο ειλικρινής και πιο αξιόπιστος προστάτης, αδελφός και πρώτο καταφύγιο τις τελευταίες ημέρες των Κούρδων που ζουν εκτός των συνόρων της. Αυτό ισχύει σήμερα, όπως ίσχυε για αιώνες, και θα ισχύει και αύριο. Ελπίζω ότι δεν θα αλλάξει ποτέ» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Σημείωσε επίσης ότι «δεν θα δεχτούμε ποτέ, υπό την πίεση ορισμένων τρομοκρατικών οργανώσεων, να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης οι Κούρδοι αδελφοί μας πέρα από τα σύνορά μας από ορισμένες χώρες και κέντρα που είναι εχθροί των Τούρκων, των Κούρδων, των Αράβων και γενικά των μουσουλμάνων».
Ερντογάν: «Αγωνιζόμαστε για μία Παλαιστίνη στα σύνορα του 1967»

Αναφερόμενος στον πόλεμο στη Γάζα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είπε ότι «θα υπερασπιστούμε μέχρι την τελευταία μας πνοή χωρίς φόβο τα δικαιώματα της Παλαιστίνης και της Ιερουσαλήμ, που είναι η πρώτη μας κιμπλά. Η Ιστορία θα γράψει με χρυσά γράμματα την Τουρκία για την αταλάντευτη στάση μας».

Όπως είπε, στη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ η Γάζα ήταν το πρώτο θέμα στην ατζέντα.

«Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις για αυτό το σκοπό. Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί μέχρι να ιδρυθεί η Παλαιστίνη με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, στα σύνορα του 1967.

Όπως ο Θεός μας χάρισε να δούμε την ελευθερία της Συρίας, έτσι πιστεύω από καρδιάς ότι θα δούμε και καλύτερες μέρες στη Γάζα. Στέλνουμε από εδώ τα μηνύματά μας αλληλεγγύης στους αδελφούς μας στη Γάζα και την Παλαιστίνη και δηλώνω με έμφαση ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό τους» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

