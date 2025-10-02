Νέα Υόρκη: Συγκρούστηκαν δύο αεροπλάνα στο διάδρομο προσγείωσης - Ελαφρά τραυματίας μια αεροσυνοδός

Δύο αεροσκάφη της Delta Air Lines συγκρούστηκαν στον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου LaGuardia στη Νέα Υόρκη, με το φτερό του ενός αεροσκάφους να χτυπά το παράθυρο του πιλοτηρίου του άλλου.

Η εταιρεία δήλωσε ότι η «σύγκρουση χαμηλής ταχύτητας συνέβη μεταξύ της πτήσης 5047 της Endeavor Air, που έφτανε από τη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, και της πτήσης 5155 της Endeavor, που είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει για το Ρόανοκ της Βιρτζίνια».

Μία αεροσυνοδός υπέστη ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με τη ζωή της να βρίσκεται εκτός κινδύνου.

