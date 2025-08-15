Σύγκρουση αεροπλάνων στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ – Προσωρινή διακοπή πτήσεων

Δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ κατά τη διάρκεια τροχοδρόμησης προς τον διάδρομο απογείωσης, με αποτέλεσμα την προσωρινή αναστολή των πτήσεων.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από το περιστατικό, όπως μεταδίδει το BBC.

Τα αεροπλάνα επρόκειτο να απογειωθούν με προορισμούς το Παρίσι και το Γιβραλτάρ. Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο έχουν αρχίσει ξανά, έπειτα από προσωρινή διακοπή για έλεγχο ασφαλείας, από τον οποίο διαπιστώθηκαν μικρές ζημιές στα αεροσκάφη.

«Νιώσαμε όλο το αεροπλάνο να τρέμει. Ήταν ένα σφοδρό χτύπημα», περιγράφουν επιβάτες.

Λίγο αργότερα, εκπρόσωπος της EasyJet ανέφερε πως η εταιρεία «μπορεί να επιβεβαιώσει ότι οι άκρες των φτερών δύο αεροσκαφών ήρθαν σε επαφή ενώ τροχοδρομούσαν προς τον διάδρομο προσγείωσης στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ, σήμερα το πρωί.