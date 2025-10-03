Γιατί παραιτήθηκε ο διευθυντής του Μουσείου Αϊζενχάουερ: Το παρασκήνιο με Τραμπ και βασιλιά Κάρολο

Το σπαθί του πρώην προέδρου Ντουάιτ Αϊζενχάουερ προκάλεσε την «παραίτηση» του

Ο βασιλιάς Κάρολος με τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο διευθυντής του Μουσείου Αϊζενχάουερ στο Κάνσας, Τοντ Άρινγκτον, υπέβαλε την παραίτησή του αφού αντιτάχθηκε σε αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ να δωρίσει ένα σπαθί από τη συλλογή του στον βασιλιά Κάρολο κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ στη Βρετανία

Σύμφωνα με μαρτυρία του Άρινγκτον στο δίκτυο CBS, το διευθυντικό τελεσίγραφο που έλαβε ήταν σαφές: «Παραιτήσου ή θα απολυθείς», χωρίς να διευκρινίζεται ποιος ακριβώς έδωσε την εντολή. Ο ίδιος αρνήθηκε να παραχωρήσει το σπαθί του πρώην προέδρου Ντουάιτ Αϊζενχάουερ ως διπλωματικό δώρο, επισημαίνοντας πως το συγκεκριμένο αντικείμενο αποτελούσε σημαντικό κειμήλιο της αμερικανικής εθνικής κληρονομιάς και δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για λόγους συμβολισμού.

Τελικώς, η αμερικανική πλευρά προσέφερε στον βασιλιά Κάρολο ένα αντίγραφο του σπαθιού, επιλέγοντας έναν συμβιβασμό που υπογράμμιζε τη "σταθερή συμμαχική σχέση" ΗΠΑ-Βρετανίας. Ο Άρινγκτον τόνισε δημόσια ότι δεν θα αποδέχονταν την απομάκρυνση ενός τέτοιου ιστορικού αντικειμένου από τη συλλογή του μουσείου.

Σημειώνεται πως δεν υπήρξε επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά του Λευκού Οίκου σχετικά με το περιστατικό, παρά τις σχετικές ερωτήσεις διεθνών πρακτορείων ειδήσεων.

Το Μουσείο Αϊζενχάουερ παραμένει αφιερωμένο στη μνήμη του πρώην Αμερικανού προέδρου και στρατηγού, ο οποίος είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη συμμαχική νίκη κατά της ναζιστικής Γερμανίας κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

