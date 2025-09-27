Βρετανία: Ο Κάρολος φέρεται να επηρέασε τη στάση Τραμπ για την Ουκρανία

Ο Βασιλιάς Κάρολος φαίνεται πως επηρέασε καθοριστικά τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία, οδηγώντας τον Αμερικανό πρόεδρο σε πιο θετική προσέγγιση για την ανάκτηση των εδαφών της χώρας

Newsbomb

Βρετανία: Ο Κάρολος φέρεται να επηρέασε τη στάση Τραμπ για την Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, ο Βασιλιάς Κάρολος φαίνεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή της προσέγγισης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρεται, κατά τις ιδιωτικές συναντήσεις του Τραμπ με τον μονάρχη κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Αμερικανός πρόεδρος άρχισε να βλέπει θετικότερα τις δυνατότητες της Ουκρανίας να νικήσει στον πόλεμο.

Ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, Αντρίι Γερμάκ, τόνισε τη σημαντική επιρροή τόσο του Βασιλιά όσο και του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, επισημαίνοντας ότι η επίσκεψη του Τραμπ στο Λονδίνο συνέβαλε στην αλλαγή στάσης. Λίγες ημέρες αργότερα, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη της – μια θέση που διαφέρει από την προηγούμενη άποψή του πως η χώρα θα έπρεπε να παραχωρήσει έδαφος στη Ρωσία για να υπάρξει ειρήνη.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ την αποστολή πυραύλων Tomahawk με δυνατότητα πλήγματος στη Μόσχα, εκτιμώντας ότι κάτι τέτοιο θα πίεζε τον Πούτιν για διαπραγματεύσεις. Παρά το ότι δεν έχει ληφθεί επίσημη απόφαση, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά ένιωσε «ανοιχτή και θετική στάση» από την Ουάσινγκτον.

Η Telegraph σημειώνει πως ο Τραμπ, γνωστός για τη φιλομοναρχική του διάθεση, εξήρε τον Κάρολο αποκαλώντας τον «πολύ ξεχωριστό άνθρωπο», ενώ αμερικανικές διπλωματικές πηγές θεωρούν την αλλαγή στάσης του προέδρου απέναντι στην Ουκρανία θετική εξέλιξη.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:02ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνια ίχνη στην άμμο: Οι Νεάντερταλ πήγαιναν «παραλία» πριν από 80.000 χρόνια

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Έλληνας μουσικός στη Ρωσία παίζει μπουζούκι παρέα με μια αρκούδα

15:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

H FIFA αλλάζει όσα ξέραμε για τα πέναλτι στο ποδόσφαιρο

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Το έχετε; Το σπάνιο νόμισμα που έχει τη δύναμη να δημιουργεί εκατομμυριούχους

15:43LIFESTYLE

Σταύρος Μπαλάσκας για το σκηνικό με τη μπλούζα: «Δεν μπορούμε να κάνουμε μια πλάκα;»

15:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Πότε θα δουν λεφτά όλοι οι συνταξιούχοι - Ξεκίνησαν ήδη οι πληρωμές

15:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: «Σκάνδαλο μέσα στο σκάνδαλο - Ο Μυλωνάκης επιχειρεί να θολώσει τα νερά με επιλεκτικά αποσπάσματα»

15:26ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ο Κάρολος φέρεται να επηρέασε τη στάση Τραμπ για την Ουκρανία

15:19LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: Πρεμιέρα για το «Καλύτερα Δεν Γίνεται» - «Αυτό εδώ είναι το σπίτι μου»

15:11LIFESTYLE

Ρένια Λουιζίδου παραδέχτηκε πως ήταν διστακτική για την επιστροφή της σειράς «Το Σόι Σου»

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Λετονία: Στρατιωτικοί ηγέτες του ΝΑΤΟ συναντώνται για να συζητήσουν τις ρωσικές παραβιάσεις

14:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μυλωνάκης: Ο Νίκος Σαλάτας επιβεβαίωσε την απρόσκοπτη πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια - Εμμονική η κακοκαιρία σε αυτές τις περιοχές

14:49TRAVEL

Ελαφόνησος: Το «πράσινο» νησί της Λακωνίας που κερδίζει τη μάχη με τα σκουπίδια

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαρκ Χάμιλ τιμάται με το Βραβείο Κινηματογραφικής Αριστείας στο Φεστιβάλ Σαν Ντιέγκο

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Η τρομακτική απειλή του Πούτιν για το ΝΑΤΟ που πέρασε «κάτω από το ραντάρ»

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Κάρπαθος: Εντοπίστηκε νεκρός ο αγνοούμενος τουρίστας

14:25ΚΟΣΜΟΣ

Bio-baiting: Τι είναι η νέα τάση στα ραντεβού που ξεγελάει τους singles

14:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρίστος Δήμας: Ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας μπορεί να παίρνει πάνω από 120.000 ευρώ ετησίως

14:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Νέο πρόγραμμα απασχόλησης για 10.000 άνεργες μητέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:41ΚΟΣΜΟΣ

11η Σεπτεμβρίου: Το γράμμα της αεροσυνοδού της πτήσης 93 έφτασε στα χέρια του γιου της, μετά από 23 χρόνια

13:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεταμόρφωση: Άγρια συμπλοκή 20 ατόμων για ένα «Τι με κοιτάς» ξεκίνησε ο καυγάς - Τέσσερις τραυματίες

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέο περιστατικό με drones στη Σουηδία - Σε εξέλιξη υβριδικός πόλεμος στην Ευρώπη, ειδικός αναλυτής εξηγεί στο Newsbomb πώς λειτουργεί και πού στοχεύει

10:00ΚΟΣΜΟΣ

O εφιάλτης των porta potty party έχει πρόσωπο: Συνελήφθη ο «εγκέφαλος» των ακραίων φετιχιστικών πάρτι του Ντουμπάι

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Ανανεωμένοι χάρτες για την κακοκαιρία: Μετακινείται ο «πυρήνας» - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια - Εμμονική η κακοκαιρία σε αυτές τις περιοχές

15:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Πότε θα δουν λεφτά όλοι οι συνταξιούχοι - Ξεκίνησαν ήδη οι πληρωμές

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Ψάχνουν σε όλη τη Λατινική Αμερική για τους 45 που είδαν live την άγρια δολοφονία των τριών κοριτσιών

15:43LIFESTYLE

Σταύρος Μπαλάσκας για το σκηνικό με τη μπλούζα: «Δεν μπορούμε να κάνουμε μια πλάκα;»

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Το έχετε; Το σπάνιο νόμισμα που έχει τη δύναμη να δημιουργεί εκατομμυριούχους

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα στο Blue Star Chios: Το μοιραίο λάθος που οδήγησε στον ασφυχτικό θάνατο - Πραγματογνώμονας εξηγεί στο Newsbomb

11:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι προειδοποιούν - Κύμα ψύχους στις αρχές Οκτωβρίου στην Ελλάδα από Ρωσία και Σκανδιναβία

11:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Μάτι παντού»: Τα 100 σημεία όπου θα μπουν οι 388 κάμερες της ΕΛΑΣ

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Αυτό είναι το σχέδιο των ΗΠΑ - Τέλος η Χαμάς και στο... βάθος Παλαιστινιακό κράτος

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπαίνει δυναμικά το φθινόπωρο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία και το πρώτο κύμα ψύχους

12:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι ο νέος «θησαυρός» για τον οποίο μιλάει όλη η Ευρώπη - Εντοπίστηκε κοίτασμα... μαμούθ!

14:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρίστος Δήμας: Ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας μπορεί να παίρνει πάνω από 120.000 ευρώ ετησίως

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Η τρομακτική απειλή του Πούτιν για το ΝΑΤΟ που πέρασε «κάτω από το ραντάρ»

13:09ΚΑΙΡΟΣ

Σφοδρή 24ωρη επιδείνωση του καιρού - Για ποιες 10 περιοχές προειδοποιεί η Πολιτική Προστασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ