Φλόριντα: Βρήκαν θησαυρό αξίας 1 εκατ. δολαρίων σε ναυάγιο 3 αιώνων

Ένα χαμένο θησαυρό που εκτιμούν ότι αξίζει 1 εκατομμύριο δολάρια βρήκαν δύτες που εργάζονταν σε μία εταιρεία διάσωσης ναυαγίων σε μία περιοχή της Φλόριντα γνωστή ως «ακτή του θησαυρού». Περισσότερα από 1.000 ασημένια και χρυσά νομίσματα που πιστεύεται ότι κόπηκαν στις ισπανικές αποικίες όπου βρίσκονται σήμερα η Βολιβία, το Μεξικό και το Περού ανακαλύφθηκαν αυτό το καλοκαίρι στα ανοιχτά των ακτών του Ατλαντικού της Φλόριντα, ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα η 1715 Fleet-Queens Jewels LLC.

Πριν από αιώνες, στις 31 Ιουλίου του 1715 η περιουσία μεταφέρονταν πίσω στην Ισπανία όταν ένας τυφώνας κατέστρεψε τα πλοία του στόλου, χύνοντας τους θησαυρούς στη θάλασσα, σύμφωνα με την 1715 Fleet Society. Οι ημερομηνίες και τα σημάδια του νομισματοκοπείου παραμένουν ορατά σε ορισμένα από τα νομίσματα, δήλωσε η εταιρεία διάσωσης, ένα όφελος για τους ιστορικούς και τους συλλέκτες που ελπίζουν να συλλέξουν περισσότερες πληροφορίες από τον χαμένο θησαυρό.

«Αυτή η ανακάλυψη δεν αφορά μόνο τον ίδιο τον θησαυρό, αλλά και τις ιστορίες που αφηγείται», δήλωσε ο Sal Guttuso, διευθυντής επιχειρήσεων της εταιρείας διάσωσης. «Κάθε νόμισμα είναι ένα κομμάτι ιστορίας, ένας απτός σύνδεσμος με τους ανθρώπους που έζησαν, εργάστηκαν και έπλευσαν κατά τη χρυσή εποχή της ισπανικής αυτοκρατορίας. Η εύρεση 1.000 εξ 'αυτών σε μία μόνο ανάκτηση είναι σπάνια και εξαιρετική».

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Φλόριντα, οποιοσδήποτε «θησαυρός» ή άλλα ιστορικά αντικείμενα «εγκαταλελειμμένα» σε κρατικές εκτάσεις ή σε κρατικά ύδατα ανήκουν στο κράτος, αν και οι εκσκαφείς μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν «υπηρεσίες ανάκτησης». Ο νόμος απαιτεί περίπου το 20% του ανακτημένου αρχαιολογικού υλικού να διατηρείται από το κράτος για ερευνητικές συλλογές ή δημόσια έκθεση.