Ντόναλντ Τραμπ: Το «σκοτεινό» βίντεο κλιπ για τον «Θεριστή» του Project 2025

Πρωταγωνιστής του μουσικού βίντεο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ο αρχιτέκτονας του Project 2025, Ράσελ Βόουτ

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ντόναλντ Τραμπ: Το «σκοτεινό» βίντεο κλιπ για τον «Θεριστή» του Project 2025
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα «σκοτεινό» βίντεο μοιράστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δημιουργία της τεχνητής νοημοσύνης, με κεντρικό πρόσωπο ως Χάρο, τον αρχιτέκτονα του Project 2025, Ράσελ Βόουτ, επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου.

Δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Truth Social ένα μουσικό βίντεο όπου ο θεριστής περπατάει στην Ουάσινγκτον, όταν αποκαλύπτεται το πρόσωπο του Βόουτ, πίσω από την κουκούλα.

Παράλληλα, μία μπάντα με τις AI εκδοχές του προέδρου Τραμπ, του αντιπροέδρου J.D. Vance και πολλών σκελετών, εμφανίζεται στο μουσικό κλιπ, διασκευή της επιτυχίας «(Don't Fear) The Reaper» των Blue Oyster Cult του 1976.

Ο Βόουτ ήταν ένας από τους αρχιτέκτονες του Project 2025, μιας οργανωμένης ατζέντας του Heritage Foundation για έναν Ρεπουμπλικανό πρόεδρο που δημοσιεύτηκε πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2024, αν και ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας είχε αποστασιοποιηθεί από αυτό.

Το βίντεο είναι δημιουργία της Dilley 300 Meme Team, η οποία παράγει περιεχόμενο υπέρ του Τραμπ για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:03ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό ενώ πήγαινε στο ΚΑΠΗ να πάρει φαγητό

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα η νέα Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρυ για πρώτη φορά στην ιστορία - Θα ηγείται 85 εκατ. πιστών

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στην Ομόνοια: Καρέ-καρέ η επίθεση σε Αφγανό - Διέφυγε ο δράστης

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Με περισσότερες από 10 μαχαιριές σκότωσαν τον Αφγανό

12:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Έρχεται άμεσα πρώιμος χειμερινός κυκλώνας - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα, πέφτει κατακόρυφα η θερμοκρασία

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Το «σκοτεινό» βίντεο κλιπ για τον «Θεριστή» του Project 2025

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Επείγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε η Εισαγγελία για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Συλλήψεις 13 Τούρκων με 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες στο Σουφλί

12:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι καταρρακτώδεις βροχές «χτύπησαν» κυρίως Βόρεια και Ανατολική Μακεδονία

12:02ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Audi on Tour: Η Θεσσαλονίκη γίνεται η καρδιά της Audi

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: 15 μη αναγνωρισμένα drones πάνω από αεροπορική βάση του ΝΑΤΟ

11:59LIFESTYLE

Παγκόσμια Ημέρα Ζώων: Τα κατοικίδιά μας χρειάζονται αγάπη, σεβασμό και ουσιαστική φροντίδα

11:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εσθονία: Η πιο ψηφιοποιημένη χώρα στον κόσμο - Ηλεκτρονικά το 99% των κρατικών υπηρεσιών

11:47ΕΘΝΙΚΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Αυτό θα είναι το Πολεμικό Ναυτικό του 2030

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η Ιαπωνία ξεμένει από την αγαπημένη της μπύρα

11:23ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Sports Party στα καταστήματα ΟΠΑΠ: Promos, δώρα & 6 ενισχυμένες αποδόσεις

11:23ΚΟΣΜΟΣ

«Σβήνουν» οι ελπίδες για τον εξαφανισμένο 4χρονο στην Αυστραλία: Φόβοι ότι δεν κατάφερε να επιβιώσει, διάσπαρτα ορυχεία και πηγάδια στην περιοχή

11:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA: Απειλείται η Ελλάδα μετά την εφιαλτική εβδομάδα

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο κέντρο της Αθήνας λόγω του εορτασμού του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Βρήκαν θησαυρό αξίας 1 εκατ. δολαρίων σε ναυάγιο 3 αιώνων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Έρχεται άμεσα πρώιμος χειμερινός κυκλώνας - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα, πέφτει κατακόρυφα η θερμοκρασία

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα η νέα Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρυ για πρώτη φορά στην ιστορία - Θα ηγείται 85 εκατ. πιστών

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Συλλήψεις 13 Τούρκων με 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες στο Σουφλί

11:23ΚΟΣΜΟΣ

«Σβήνουν» οι ελπίδες για τον εξαφανισμένο 4χρονο στην Αυστραλία: Φόβοι ότι δεν κατάφερε να επιβιώσει, διάσπαρτα ορυχεία και πηγάδια στην περιοχή

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

20:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ακόμη πιο έντονη κακοκαιρία στην Αθήνα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

07:29ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Θα αλλάξω τη μοναρχία όταν γίνω βασιλιάς»

10:40LIFESTYLE

Μπισμπίκης: Συγγνώμη με γλυκά στη γειτονιά μετά τις ζημιές στα αυτοκίνητα

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Μία λωρίδα Γης «θαμμένη« κάτω από 54 εκατ. τόνους συντρίμμια - Τι έχει απομείνει μετά από 2 χρόνια πολέμου

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στην Ομόνοια: Καρέ-καρέ η επίθεση σε Αφγανό - Διέφυγε ο δράστης

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό ενώ πήγαινε στο ΚΑΠΗ να πάρει φαγητό

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πυρετός χρυσού»: Βρέθηκε κοίτασμα αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο κέντρο της Αθήνας λόγω του εορτασμού του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Με περισσότερες από 10 μαχαιριές σκότωσαν τον Αφγανό

11:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας για την απόκτηση της 4ης φρεγάτας Belharra - Με ευρεία συναίνεση 243 ψήφων

23:15WHAT THE FACT

Το κόλπο με το πλαστικό μπουκάλι που χρησιμοποιούν οι κλέφτες αυτοκινήτων και πρέπει να ξέρετε

17:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το φθινόπωρο έρχεται για να μείνει - Δυνατές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν προς ΝΑΤΟ: «Κάναμε δύο φορές αίτηση και μας απορρίψατε - Εσείς είστε η χάρτινη τίγρης»

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Βρήκαν θησαυρό αξίας 1 εκατ. δολαρίων σε ναυάγιο 3 αιώνων

11:47ΕΘΝΙΚΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Αυτό θα είναι το Πολεμικό Ναυτικό του 2030

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ