Ντόναλντ Τραμπ: Το «σκοτεινό» βίντεο κλιπ για τον «Θεριστή» του Project 2025

Ένα «σκοτεινό» βίντεο μοιράστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δημιουργία της τεχνητής νοημοσύνης, με κεντρικό πρόσωπο ως Χάρο, τον αρχιτέκτονα του Project 2025, Ράσελ Βόουτ, επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου.

Δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Truth Social ένα μουσικό βίντεο όπου ο θεριστής περπατάει στην Ουάσινγκτον, όταν αποκαλύπτεται το πρόσωπο του Βόουτ, πίσω από την κουκούλα.

Παράλληλα, μία μπάντα με τις AI εκδοχές του προέδρου Τραμπ, του αντιπροέδρου J.D. Vance και πολλών σκελετών, εμφανίζεται στο μουσικό κλιπ, διασκευή της επιτυχίας «(Don't Fear) The Reaper» των Blue Oyster Cult του 1976.

Ο Βόουτ ήταν ένας από τους αρχιτέκτονες του Project 2025, μιας οργανωμένης ατζέντας του Heritage Foundation για έναν Ρεπουμπλικανό πρόεδρο που δημοσιεύτηκε πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2024, αν και ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας είχε αποστασιοποιηθεί από αυτό.

Το βίντεο είναι δημιουργία της Dilley 300 Meme Team, η οποία παράγει περιεχόμενο υπέρ του Τραμπ για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διαβάστε επίσης