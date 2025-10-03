Τουρκία: Xειροπέδες σε ιδιωτικό ντετέκτιβ και δικηγόρο για την παροχή πληροφοριών στη Μοσάντ

Οι αστυνομικές Αρχές συνέλαβαν έναν ιδιωτικό ντετέκτιβ, ονόματι Serkan Çiçek, προχώρησαν οι Μυστικές Υπηρεσίες της Τουρκίας (MIT), σε συνεργασία με την Εισαγγελία και την Αστυνομία της Κωνσταντινούπολης, καθώς διαπιστώθηκε ότι εργαζόταν για τη Μοσάντ.

Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, η ΜΙΤ πραγματοποίησε επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Metron Activity» με στόχο τον Çiçek, καθώς διαπιστώθηκε ότι συνεργαζόταν με το Ισραήλ. Από την έρευνα προέκυψε ότι είχε επαφές με τον Faysal Rasheed, μέλος του ισραηλινού Κέντρου Διαδικτυακών Επιχειρήσεων, και μάλιστα παραδέχθηκε πως παρακολουθούσε έναν Παλαιστίνιο ακτιβιστή που αντιδρούσε στην πολιτική του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή.

Η έρευνα αποκάλυψε ακόμη ότι το πραγματικό του όνομα ήταν Muhammet Fatih Keleş, το οποίο άλλαξε μετά από σοβαρά οικονομικά χρέη που προέκυψαν από την επαγγελματική του δραστηριότητα. Αφού εγκατέλειψε το εμπόριο, άνοιξε γραφείο ιδιωτικών ερευνών το 2020. Στη συνέχεια γνωρίστηκε με τον δικηγόρο Tuğrulhan Dip, που επίσης συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ, καθώς του παρείχε στοιχεία από δημόσια αρχεία έναντι χρηματικής αμοιβής.

Η δραστηριότητά του ως ντετέκτιβ τράβηξε το ενδιαφέρον της Μοσάντ. Ο πράκτορας Faysal Rasheed, προσποιούμενος συνεργάτη δικηγορικού γραφείου στο εξωτερικό, επικοινώνησε μαζί του μέσω WhatsApp στις 31 Ιουλίου. Ζήτησε να παρακολουθήσει επί τέσσερις ημέρες έναν Παλαιστίνιο ακτιβιστή που κατοικεί στο Μπασακσεχίρ και εκφράζει ανοιχτά την αντίθεσή του στην πολιτική του Ισραήλ. Για την αποστολή αυτή, ο Çiçek έλαβε 4.000 δολάρια σε κρυπτονόμισμα την 1η Αυγούστου.