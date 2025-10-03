Ουκρανία: Νεκρός ο Γάλλος φωτορεπόρτερ Αντονί Λαλικάν σε επίθεση drone

Ο 37χρονος φωτορεπόρτερ σκοτώθηκε στο Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία 

Newsbomb

Ουκρανία: Νεκρός ο Γάλλος φωτορεπόρτερ Αντονί Λαλικάν σε επίθεση drone

Ο Γάλλος φωτορεπόρτερ Αντονί Λαλικάν. 

ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Γάλλος φωτορεπόρτερ Αντονί Λαλικάν, ηλικίας 37 ετών, σκοτώθηκε σήμερα στο Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία, σε μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ανακοίνωσαν οι δημοσιογραφικές ενώσεις EFJ-IFJ και SNJ.

Ένας Ουκρανός δημοσιογράφος, ο Χεόρχιι Ιβαντσένκο, τραυματίστηκε στην ίδια επίθεση, ανέφεραν οι Ευρωπαϊκή και Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και η Εθνική Συνδικαλιστική Ένωση Δημοσιογράφων, σύμφωνα με τις οποίες η επίθεση διεξήχθη γύρω στις 10.20 σήμερα το πρωί.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:55ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Αποκαταστάθηκε η υδροδότηση έπειτα από περισσότερους από εννέα μήνες διακοπής

20:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα: Στην αποστολή ο Όσμαν

20:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο – Η πρόγνωση για όλη τη χώρα

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της η νέα πρόσκληση εκταφής του Ντένις Ρούτσι

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Νεκρός ο Γάλλος φωτορεπόρτερ Αντονί Λαλικάν σε επίθεση drone

20:29ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 23χρονος influencer έχασε τη ζωή του αφού έπεσε από βουνό στο Εθνικό Πάρκο Γιόσεμιτι

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: Οδηγός τραυμάτισε μοτοσικλετιστή με κατσαβίδι και εξαφανίστηκε

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Φονικές πλημμύρες στη Βουλγαρία: Τρεις νεκροί σε θέρετρο της Μαύρης Θάλασσας - Βίντεο

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σφοδρή χαλαζόπτωση τάραξε μέχρι και τη θάλασσα στην Αλόννησο

20:04LIFESTYLE

Ο ΣΚΑΪ ψηφίζει σάτιρα και γέλιο – Η νέα εκπομπή μετά την Τατιάνα, η Νεφέλη Μεγκ και ο Φάνης Λαμπρόπουλος

19:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τροιζήνα: «Στη φάκα» δύο νεαροί που προσπάθησαν να εξαπατήσουν ηλικιωμένες παριστάνοντας υπαλλήλους της ΔΕΗ

19:58LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Αγωνία για το πρώην μοντέλο - Αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας

19:55ΚΟΣΜΟΣ

Φονική επίθεση κατά σκάφους καρτέλ στα ανοιχτά της Βενεζουέλας εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ - Τέσσερις νεκροί - Βίντεο

19:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όταν ο Μητσοτάκης σχολίασε την κόμμωση του Χατζηδάκη

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Μπισμπίκης: «Ο Πάνος Ρούτσι ήθελε να δει εμένα και τη Δέσποινα Βανδή»

19:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αθήνα για την τουρκική μαφία

19:50Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Ελληνοτουρκικά: Σε εγρήγορρη για το ενδεχόμενο τα ήρεμα νερά να γίνουν «φουρτουνιασμένα»

19:49ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Νάσος Γκαβέλας: Η κούρσα που του χάρισε το δεύτερο σερί χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Μεθυσμένα κορίτσια έστησαν ενέδρα σε 75χρονο και τον σκότωσαν - Βιντεοσκοπούσαν την δολοφονία με τα κινητά τους

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Γρεβενά: Έπεσε το πρώτο χιόνι στη Σαμαρίνα – Εγκλωβισμένοι στα βουνά οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυκά Νερά: Ντοκουμέντο φρίκης - Βίντεο λεπτά μετά τη δολοφονία της Καρολάιν από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο

20:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ακόμη πιο έντονη κακοκαιρία στην Αθήνα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

19:58LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Αγωνία για το πρώην μοντέλο - Αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Μεθυσμένα κορίτσια έστησαν ενέδρα σε 75χρονο και τον σκότωσαν - Βιντεοσκοπούσαν την δολοφονία με τα κινητά τους

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Μπέρδεψαν τις εγκύους! Γυναίκα γέννησε πρόωρα γιατί της έδωσαν αγωγή αντί άλλης που μόλις είχε αποβάλει

17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το ECMWF - Τι «βλέπει» το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πυρετός χρυσού»: Βρέθηκε κοίτασμα αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Μπισμπίκης: «Ο Πάνος Ρούτσι ήθελε να δει εμένα και τη Δέσποινα Βανδή»

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Οι απειλές και η μετακόμιση στο κέντρο – Το ηχητικό ντοκουμέντο

18:38LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η τρυφερή στιγμή που πήρε στην αγκαλιά του ένα μωρό και το τάισε

07:54WHAT THE FACT

Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν σε τι χρησιμεύει ένα συρτάρι στο ψυγείο: Δεν είναι για λαχανικά

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξη: «Ο ένας κρατούσε μαχαίρι και άλλος ξύλο», λέει το ζευγάρι τραγουδιστών που δέχθηκε επίθεση

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: Οδηγός τραυμάτισε μοτοσικλετιστή με κατσαβίδι και εξαφανίστηκε

16:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της η νέα πρόσκληση εκταφής του Ντένις Ρούτσι

19:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Νιώτη: «Το φως της θα μείνει για πάντα ζωντανό», λέει η μητέρα της 17χρονης που σκοτώθηκε

17:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δροσιά: Βίντεο σοκ από την απόπειρα δολοφονίας - «Γιατί με πυροβολείς, μη...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ