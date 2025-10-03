Ουκρανία: Νεκρός ο Γάλλος φωτορεπόρτερ Αντονί Λαλικάν σε επίθεση drone

Ο Γάλλος φωτορεπόρτερ Αντονί Λαλικάν, ηλικίας 37 ετών, σκοτώθηκε σήμερα στο Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία, σε μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ανακοίνωσαν οι δημοσιογραφικές ενώσεις EFJ-IFJ και SNJ.

Ένας Ουκρανός δημοσιογράφος, ο Χεόρχιι Ιβαντσένκο, τραυματίστηκε στην ίδια επίθεση, ανέφεραν οι Ευρωπαϊκή και Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και η Εθνική Συνδικαλιστική Ένωση Δημοσιογράφων, σύμφωνα με τις οποίες η επίθεση διεξήχθη γύρω στις 10.20 σήμερα το πρωί.

? In Donetsk region, a Russian FPV drone killed French journalist Antoine Lallikan



Ukrainian photographer Hryhoriy Ivanchenko was wounded.



Both were working on the front line wearing bulletproof vests marked «PRESS».

