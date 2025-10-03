Μάντσεστερ: Ελεύθερος με εγγύηση ήταν ο συριακής καταγωγής δράστης όταν αιματοκύλησε τη συναγωγή

Ο τρομοκράτης που αιματοκύλησε συναγωγή στο Μάντσεστερ βρισκόταν έξω με εγγύηση για φερόμενο βιασμό όταν πραγματοποίησε τη φονική του επίθεση την Πέμπτη (02/10), στην οποία σκοτώθηκαν τρία άτομα, συμπεριλαμβανομένου του δράστη, αποκαλύπτει η εφημερίδα Guardian.

Ο 35χρονος Τζιχάντ αλ-Σάμι βρισκόταν υπό αστυνομική έρευνα για μια υποτιθέμενη σεξουαλική επίθεση που έλαβε χώρα νωρίτερα φέτος.

Ο συριακής καταγωγής δράστης πιστεύεται επίσης ότι έχει ποινικές καταδίκες, αν και δεν ήταν στο ραντάρ των αξιωματικών της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας ή της MI5.

Ο Σάμι σκοτώθηκε από ένοπλους αστυνομικούς αφού σκότωσε έναν Εβραίο και τραυμάτισε σοβαρά αρκετούς άλλους όταν επιτέθηκε στη συναγωγή στο Heaton Park στο βόρειο Μάντσεστερ την Πέμπτη.

Αστυνομικοί έξω από τη συναγωγή του Μάντσεστερ, μετά την τρομοκρατική επίθεση της Πέμπτης που σκότωσε τρία άτομα, συμπεριλαμβανομένου του δράστη, στις 3 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Hannah McKay

Η αποκάλυψη έγινε ενώ η αστυνομία του Μάντσεστερ δήλωσε ότι οι ένοπλοι αστυνομικοί στη συναγωγή πυροβόλησαν κατά λάθος ένα από τα δύο θύματα που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης και ότι πιθανότατα τραυμάτισαν ένα άλλο όταν ξεκίνησαν να βάλλουν κατά του δράστη.

Την ίδια ώρα, πηγές αποκάλυψαν ότι η αντιτρομοκρατική αστυνομία εξέταζε αν ο Σάμι ήταν υπεύθυνος για μια απειλή θανάτου που εστάλη σε έναν πρώην βουλευτή των Συντηρητικών το 2012.

Η αστυνομία ανακοίνωσε τα ονόματα των δύο νεκρών ανδρών: Adrian Daulby, 53 ετών, και Melvin Cravitz, 66 ετών. Οι συγγενείς του Cravitz δήλωσαν ότι ήταν ένας «ευγενικός γίγαντας» που «δεν θα έβλαπτε ούτε μύγα». Ένας μουσουλμάνος γείτονας του Daulby τον περιέγραψε ως «έναν από τους πιο φανταστικούς άνδρες που γνώρισα στη ζωή μου».

Ο ραβίνος Ντάνιελ Γουόκερ, ο οποίος τελούσε λειτουργία στη συναγωγή τη στιγμή της επίθεσης, είπε ότι ο δράστης φώναζε «θα σε πιάσω» καθώς προσπαθούσε να μπει με τη βία.

Ο δράστης κατά τη διάρκεια της επίθεσης. X

«Δεν ήταν στο ραντάρ κανενός για τρομοκρατία»

Η αντιτρομοκρατική αστυνομία και οι υπηρεσίες ασφαλείας της Βρετανίας προσπαθούν να συνθέσουν το προφίλ του δράστη, ο οποίος πιστεύεται ότι επέλεξε την πιο ιερή ημέρα του εβραϊκού ημερολογίου, το Γιομ Κιπούρ, για να επιτεθεί στους πιστούς. Ο Αλ-Σάμι είχε φτάσει στη Βρετανία όταν ήταν παιδί και έλαβε υπηκοότητα το 2006.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, ο Σάμι δεν ήταν γνωστός στις αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες και δεν είχε παραπεμφθεί στο πρόγραμμα καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης Prevent, αλλά είχε διωχθεί για ποινικά αδικήματα.

Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς έλαβε χώρα ο φερόμενος βιασμός, αλλά κατά τη στιγμή της επίθεσης στη συναγωγή ο Σάμι ήταν ελεύθερος με εγγύηση ενώ διεξαγόταν η έρευνα από την αστυνομία του Μάντσεστερ.

Μια πηγή ανέφερε ότι ο Σάμι είχε ποινικές καταδίκες για μικρότερα αδικήματα που δεν σχετίζονταν με την τρομοκρατία.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Βρετανίας, Ντέιβιντ Λάμι, παρευρίσκεται σε τελετή που διοργανώθηκε προς τιμήν των θυμάτων της επίθεσης στη συναγωγή του Μάντσεστερ, στις 3 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Hannah McKay

«Δεν ήταν στο ραντάρ κανενός για τρομοκρατία, αλλά σίγουρα είχε ποινικό μητρώο, αν και τίποτα δεν υποδείκνυε ότι θα έκανε κάτι τέτοιο», ανέφερε μια πηγή.

Η αστυνομία εξετάζει αν ο Σάμι ήταν υπεύθυνος για μια απειλή θανάτου που στάλθηκε σε έναν πρώην βουλευτή των Συντηρητικών το 2012. Το email που στάλθηκε στον Τζον Χάουελ προήλθε από κάποιον που αυτοαποκαλούταν «Jihad Alshamie» και έλεγε: «Άνθρωποι σαν εσένα αξίζουν να πεθάνουν».

Μετά την επίθεση έγινε γνωστό ότι ο πατέρας του δράστη, Φάρατζ αλ-Σάμι – ο οποίος έχει εργαστεί ως χειρουργός για διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις σε ζώνες συγκρούσεων, όπως το Νότιο Σουδάν, το Αφγανιστάν και το Μάλι – είχε προηγουμένως δημοσιεύσει στη σελίδα του στο Facebook ένα μήνυμα υποστήριξης των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου εναντίον του Ισραήλ, ισχυριζόμενος ότι είχαν διαπραχθεί από «άνδρες του Θεού στη Γη» και περιγράφοντας τις επιθέσεις ως «θαύμα από κάθε άποψη».

«Ο εβραϊκός λαός δεν αισθάνεται ασφαλής στη Βρετανία»

Σε μια συγκέντρωση κοντά στη συναγωγή, ο Ντέιβιντ Λάμι, ο οποίος διορίστηκε αναπληρωτής πρωθυπουργός τον περασμένο μήνα, δήλωσε στο πλήθος ότι η χώρα «στέκεται αλληλέγγυα με τον εβραϊκό λαό, γιατί μια τέτοια επίθεση δεν γίνεται ποτέ να την νιώθεις μόνος σου», αλλά δέχτηκε εχθρική υποδοχή από την αρχή της ομιλίας του.

Όταν ξεκίνησε με τη λέξη «φίλοι», ακούστηκαν χλευασμοί, γέλια και φωνές που φώναζαν «σταματήστε τις πορείες». Ο Λάμι αναγκάστηκε να κάνει πολλές παύσεις, καθώς οι φωνές συνεχίζονταν.

Η 61χρονη Τζόαν Σέλντον από το Ράντκλιφ του Μπέρι, είπε ότι γύρισε την πλάτη της όταν ο Λάμι άρχισε να μιλάει. Είπε: «Δεν ξέραμε ότι θα μιλούσε εδώ και όταν το μάθαμε σκεφτήκαμε: γιατί είναι εδώ; Ο εβραϊκός λαός δεν αισθάνεται ασφαλής στη Βρετανία τώρα».

Η φίλη της, Hayley Lawson, 49 ετών, είπε ότι το μίσος υποδαυλίζεται από τις πορείες υπέρ της Παλαιστίνης.

Πριν από μια προγραμματισμένη διαδήλωση κατά της απαγόρευσης της Palestine Action αυτό το Σάββατο, ο Στάρμερ έγραψε στο Jewish Chronicle ότι οι διαδηλωτές πρέπει να αναγνωρίσουν ότι αυτή είναι μια περίοδος πένθους.

«Οι ειρηνικές διαδηλώσεις είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της δημοκρατίας μας – και υπάρχει δικαιολογημένη ανησυχία για τα δεινά στη Γάζα – αλλά μια μειοψηφία έχει χρησιμοποιήσει αυτές τις διαδηλώσεις ως πρόσχημα για να υποδαυλίσει αντισημιτικά στερεότυπα», έγραψε.

Ο ραβίνος Γούοκερ μίλησε για τη συγκλονιστική στιγμή που ο επιτιθέμενος προσπάθησε να μπει με τη βία στο κτίριο.

Περιέγραψε τους «πολύ, πολύ γενναίους άνδρες» που τον βοήθησαν να κρατήσει τις πόρτες, ενώ ο επιτιθέμενος προσπαθούσε επανειλημμένα να μπει μέσα, κραδαίνοντας ένα μαχαίρι και φωνάζοντας απειλές.

Είπε στο ITV: «Όταν έφτασα για πρώτη φορά στη συναγωγή, υπήρχε κάποιο περιστατικό έξω από τις πύλες. Κάποιος συμπεριφερόταν ύποπτα και επιθετικά».

«Μισή ώρα μετά την έναρξη της προσευχής, άκουσα ένα δυνατό κρότο από έξω και φωνές. Κάποιος προσπαθούσε να μπει μέσα με ένα μαχαίρι. Όταν προσπάθησε να μπει μέσα στη συναγωγή, ήμασταν πολλοί που προσπαθήσαμε να τον κρατήσουμε μακριά», δήλωσε.

*Με πληροφορίες από Guardian

